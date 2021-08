Test de Spotify financé par la publicité à 0,99 $ par mois « Spotify Plus »

Spotify teste un nouveau niveau d’abonnement financé par la publicité à 0,99 $ par mois.

Le nouveau plan d’abonnement combine des éléments de ses niveaux gratuit et premium. Il y a toujours un ad-roll qui joue toutes les quelques chansons, mais Spotify ne limite pas les sauts. Les utilisateurs peuvent également choisir la musique qu’ils souhaitent entendre au lieu de se limiter aux listes de lecture et aux albums.

Plusieurs rapports ont fait surface indiquant que ce nouveau niveau à faible coût financé par la publicité peut avoir des prix variables. Le prix le plus bas observé est de 0,99 $ par mois, mais Spotify teste plusieurs prix pour évaluer l’intérêt pour le service.

Le niveau gratuit financé par la publicité Spotify existe depuis 2018. Il est assez restrictif dans ce qu’il permet, encourageant les utilisateurs à s’inscrire à Spotify Premium. Les utilisateurs ne peuvent pas sauter plus de six pistes par heure de streaming, et ils ne peuvent choisir que des pistes spécifiques parmi 15 listes de lecture sélectionnées. En dehors des listes de lecture organisées par Spotify, les utilisateurs gratuits ne peuvent écouter que des pistes mélangées, comme la radio.

Spotify Plus est une expérience de microtransactions : combien les utilisateurs gratuits sont-ils prêts à payer pour lever les restrictions ?

Spotify a confirmé le test dans une déclaration faite à The Verge. “Nous travaillons toujours à améliorer l’expérience Spotify et nous effectuons régulièrement des tests pour éclairer nos décisions”, a déclaré un porte-parole de Spotify. « Nous effectuons actuellement un test d’un plan d’abonnement financé par la publicité avec un nombre limité de nos utilisateurs. »

Le porte-parole de Spotify a également rapidement averti que le test “Spotify Plus” pourrait ne jamais être “en direct”.

« Certains tests finissent par ouvrir la voie à de nouvelles offres ou à des améliorations, tandis que d’autres ne peuvent fournir que des apprentissages. Nous n’avons pas d’informations supplémentaires à partager pour le moment.

Spotify ressent probablement la douleur des niveaux de streaming musical à bas prix comme Amazon Prime Unlimited. La société a toujours testé les nouvelles fonctionnalités avant leur lancement, donc un test de prix parmi les utilisateurs gratuits n’est guère surprenant. Mais cela remet également en question le montant de ces 1 à 3 $ supplémentaires par mois pour les artistes qui sont déjà payés moins d’un centime par flux.

Spotify a également annoncé son niveau de streaming HiFi pour concurrencer Apple et Amazon plus tôt cette année. Mais ce niveau (plus cher) n’a pas encore été lancé pour les utilisateurs. Apple et Amazon proposant la HiFi aux prix d’abonnement actuels ont peut-être jeté une clé dans ces plans.

Spotify Plus sera une expérience intéressante pour leurs résultats, mais les musiciens sont les perdants ici. Même à 9,99 $/mois, Spotify ne juge pas bon de payer ses artistes, mais son PDG peut enchérir sur une équipe de football.