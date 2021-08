Test de Stride for Oculus Quest : Mirror’s Edge arrive enfin en VR

J’avais de grands espoirs dans cette critique. À partir du moment où Stride a été annoncé, mon rêve de jouer au jeu de parkour classique Mirror’s Edge en VR semblait être enfin sur le point de se réaliser. Tout sur Stride crie Mirror’s Edge dès le départ. De la palette de couleurs blanches proéminente éclaboussée de tons vibrants pour le contraste (et les points de grappin), à la façon dont votre personnage dans le jeu court et saute de toit en toit en tirant sur des méchants en cours de route, c’est exactement ce que je voulais en termes de jeu.

Stride a été initialement publié sur SteamVR en août 2020 et a depuis vu une mise à jour multijoueur pour la version PC. La version Quest est un port apparemment parfait, avec plusieurs améliorations et changements de qualité de vie qui le rendent encore plus agréable que son homologue PC VR. Le développeur Joy Way dit qu’il travaille actuellement à faire fonctionner ce mode multijoueur sur la version Quest, et qu’un nouveau mode histoire est également en cours de développement.

Notre test Stride a été joué sur un Oculus Quest 2 à l’aide d’une clé fournie à Android Central par le développeur. Si vous êtes prêt à faire du parkour comme vous ne l’avez jamais fait auparavant, assurez-vous simplement d’échanger cette interface faciale standard avec l’un des meilleurs couvre-visages Quest 2, car vous allez devenir extrêmement en sueur en jouant à ce jeu. C’est presque autant un entraînement que si vous faisiez du parkour comme ça dans la vraie vie !

Alors que Stride est également disponible sur SteamVR et bientôt sur PSVR – deux plates-formes sur lesquelles la majorité des casques ont généralement des fils attachés – cette version vaut la peine d’être choisie par rapport à ces deux-là puisque le Quest est entièrement sans fil, même s’il y a une petite dégradation graphique. Dans un jeu qui tourne autour de la liberté de mouvement, avoir un fil nuit énormément à l’expérience. Vous pouvez toujours choisir de jouer à SteamVR avec la quête, mais natif est toujours l’option la plus simple.

En son cœur, Stride est principalement un jeu de parkour avec des éléments de tir ajoutés. Vous vous déplacerez rapidement d’une zone à l’autre via une combinaison de sprint, d’esquive, de glissade, de saut, de course au mur, de saisie et même de lutte pour obtenir à votre objectif. Heureusement, il existe un didacticiel qui explique très bien comment contrôler votre personnage dans le jeu, ce qui est important dans un jeu proposant des options de mouvement complexes comme Stride.

Le mode Arena incarne la nature fluide du parkour d’une manière que les niveaux plus structurés ne peuvent tout simplement pas.

Dans la version actuelle de Stride – qui se joue plus comme un jeu d’arcade à haut score qu’autre chose pour le moment – ​​vous choisirez l’un des trois modes de jeu : Arena, time run ou sans fin. Arena était mon mode préféré car il offre aux joueurs une série de bâtiments générés de manière procédurale avec des toits recouverts de clôtures, de conduits d’aération, d’unités de climatisation et d’entrées de cage d’escalier. Les bâtiments sont parfois assez proches pour passer entre les murs, et des astuces sérieuses peuvent être réalisées en utilisant l’environnement urbain.

Ce n’est pas seulement l’environnement que j’ai trouvé si attrayant dans ce mode, cependant ; ce sont les objectifs en constante évolution qui vous permettent de continuer jusqu’à ce que vous manquiez de temps. Vous essayez peut-être de collecter des mallettes, d’atteindre des points de contrôle ou d’éliminer des ennemis, mais vous ne savez jamais vers quel objectif il passera ensuite ni où ces objectifs pourraient aboutir. Il incarne la nature fluide du parkour d’une manière que les niveaux plus structurés ne peuvent tout simplement pas.

Le mode Time Run est idéal pour ceux qui aiment les défis de score à trois étoiles de style Angry Birds où ils essaient de terminer un parcours prédéfini sous un certain temps pour gagner une médaille, efficacement. Ce mode est idéal pour développer des compétences de base et est probablement le meilleur mode pour commencer. Le mode sans fin est entièrement généré de manière procédurale et vous fait courir jusqu’à ce que vous ne puissiez plus continuer, le niveau tombant derrière vous pour vous garder en mouvement. C’était le mode que je préférais le moins, mais c’est un excellent moyen de faire de l’exercice si vous écoutez de la musique.

Peu de jeux VR procurent une sensation de mouvement rapide et agile aussi juste que Stride.

Peu de jeux VR procurent une sensation de mouvement rapide et agile aussi juste que Stride. Une partie de cela peut être attribuée au style artistique, qui tourne fortement autour des couleurs blanches avec des accents colorés vibrants pour aider les joueurs à identifier rapidement où aller et quoi saisir. C’est incroyable à quel point vous vous sentirez incroyable quand vous commencerez vraiment. C’est un sentiment si authentique que cela me donne envie de sortir et de l’essayer moi-même s’il n’y avait pas, vous savez, la possibilité de blessures graves.

Le niveau de sueur que ce jeu génère en fait partie intégrante. Pour être honnête, c’est l’été et pas vraiment frais dans la plupart des régions de l’hémisphère nord en ce moment, mais il y a peu de jeux qui me font transpirer aussi vite ou aussi abondamment que Stride. Ce jeu est un entraînement sérieux et vous vous sentirez comme si vous veniez de terminer un cours de parkour hardcore.

Si vous avez déjà joué à Stride à un moment donné, sachez que le développeur Joy Way a considérablement amélioré l’expérience globale et a probablement ajouté des fonctionnalités depuis la dernière fois que vous avez joué. Parmi la liste des goodies se trouve un nouveau type d’ennemi de drone de combat et deux nouveaux niveaux de difficulté en mode sans fin, trois nouveaux types de bonus dans les modes sans fin et arène, des combats au corps à corps, des fenêtres cassables et des portes pouvant être ouvertes. Toutes ces choses donnent une expérience plus riche et un jeu plus complet, dans l’ensemble.

Stride : un travail en cours

Mettons-nous d’abord de côté : Stride n’est pas un jeu pour les personnes qui souffrent du mal des transports en réalité virtuelle. Cela peut aller de soi étant donné qu’il s’agit d’un jeu de parkour, mais il convient de noter que cela déclenchera certainement le vertige chez de nombreux joueurs. Il existe des options de confort, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose pour vous adapter au fait que votre corps virtuel va probablement faire des choses que votre corps physique ne peut pas faire – à moins que vous ne soyez un athlète de parkour de niveau olympique, bien sûr.

Le gameplay de type arcade de Stride est certainement une joie à parcourir, mais il est facile de se lasser des objectifs aléatoires après seulement quelques heures de jeu. J’ai été déçu de découvrir que ces trois modes sont les seuls disponibles pour le moment, mais deux grands modes sont prévus pour les futures mises à jour : multijoueur et histoire.

Les modes de type arcade sont amusants, mais sans histoire ni mode multijoueur, ils peuvent vieillir rapidement.

Le multijoueur est actuellement en alpha sur la version PC VR du jeu, mais le mode histoire pourrait facilement être la partie la plus intéressante du titre. Après avoir été gâté par l’histoire de Mirror’s Edge, je ne peux pas imaginer à quel point des événements scénarisés similaires et des arènes complexes seraient amusants dans ce jeu. Il n’y a pas encore de fenêtre de sortie pour ces modes, mais il est bon de savoir qu’ils sont en cours.

Le jeu a connu plusieurs améliorations au cours de la dernière année depuis sa sortie sur PC, mais je n’aime toujours pas tirer dans Stride. Gunplay s’est amélioré par rapport à la version Steam Early Access, mais j’ai toujours du mal à tirer sur les ennemis et je parcours souvent des clips entiers sans rien toucher. Je ne sais pas si c’est un problème avec moi ou avec les armes elles-mêmes, mais quelque chose ne va pas. Étant donné que je joue à beaucoup de jeux de tir VR, je penche définitivement pour que ce soit un problème dans Stride.

Stride : devriez-vous y jouer ?

4 sur 5

La foulée est un pur plaisir. C’est l’un de ces jeux qui incarne parfaitement le fait que beaucoup de gens jouent à des jeux pour faire des choses qu’ils ne peuvent pas faire dans la vraie vie. Dans ce cas, à moins que vous n’appréciiez vraiment les situations de mort imminente qui accompagnent le saut d’un immeuble à l’autre dans une métropole tentaculaire, le rêve de faire des mouvements fous de style parkour et de bien le faire est enfin à votre portée.

Ce portage est également parmi les meilleurs que nous ayons vus de tous les jeux qui sont passés de PC à Quest. Le développeur Joy Way ne s’est pas contenté de prendre le jeu et de le porter sur Quest du mieux qu’il a pu. Ils ont également amélioré le jeu de presque toutes les manières imaginables, à l’exception de l’absence du composant multijoueur en cours de test. Cela, avec un mode histoire, prépare le terrain pour la prochaine série de grandes mises à jour et est l’une des seules choses qui freinent cette version. Une fois ceux-ci atterris, il est probable que ce sera le jeu VR parfait pour toute personne ayant un estomac solide et un désir de mort virtuel.