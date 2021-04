Test de surtension à Londres: une variante sud-africaine de Covid déclenche des tests urgents – Liste complète de la zone | UK | Nouvelles

Des tests de surtension pour certaines parties de Londres sont en cours de déploiement d’urgence à la suite de 44 nouveaux cas de la variante sud-africaine du COVID-19. Le Dr Susan Hopkins, conseillère médicale en chef pour NHS Test and Trace, a déclaré que le groupe de cas est “significatif”. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré qu’il s’agissait de “la plus grande opération de test de surtension à ce jour”.

Le test de surtension vise à supprimer tous les nouveaux cas possibles de la variante, les résultats positifs des tests PCR devant être envoyés pour le séquençage génomique dans des laboratoires spécialisés.

Le Dr Hopkins a déclaré: «Il est vraiment important que les gens de la région jouent leur rôle pour empêcher toute propagation au sein de la communauté locale.

“Les tests PCR sont désormais disponibles pour tous et j’encourage vivement tout le monde, qu’ils vivent, travaillent ou voyagent dans les arrondissements, à se faire tester même s’ils ne présentent aucun symptôme de coronavirus.”

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) a déclaré que tous les cas initialement identifiés étaient en train d’isoler ou avaient terminé leur isolement. Il a ajouté que tous les contacts des personnes infectées avaient été retrouvés et invités à s’isoler.

À partir d’aujourd’hui, le Conseil de Hillingdon offrira des tests supplémentaires aux personnes sans symptômes vivant ou travaillant dans les régions.

Les personnes âgées de 11 ans et plus qui vivent, travaillent ou voyagent dans ces régions sont invitées à passer un test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) Covid-19, en plus d’utiliser des tests rapides deux fois par semaine.

Cela comprend la livraison de 7 000 kits de test PCR aux foyers et aux entreprises.