Test de Tile Sticker (2022) : quelques points de friction

Lorsque vous pensez à un tracker Bluetooth, vous pensez probablement à une petite pièce jointe de porte-clés, généralement avec un trou. Cependant, ces carreaux classiques ont leurs limites. Si vous souhaitez garder une trace d’un chargeur préféré ou d’une télécommande de confiance, vous recherchez probablement quelque chose de différent. L’autocollant est la réponse de Tile. Découvrons ses performances dans notre revue Tile Sticker (2022).

Ce que vous devez savoir sur l’autocollant carrelage (2022)

Ryan Haines / Autorité Android

Autocollant de carrelage (paquet de 1) : 29,99 $ / 29,99 € / 24,99 £

Autocollant pour carrelage (paquet de 2) : 54,99 $ / 54,99 € / 44,99 £

Comme tous les trackers Bluetooth de Tile, le design de l’autocollant a été entièrement mis à jour pour 2022. Le tracker rafraîchi comporte désormais des côtés plats, ce qui donne à l’autocollant l’apparence d’une rondelle de hockey. Vous devrez également utiliser le bouton latéral pour faire taire votre sonnerie à chaque fois que vous retrouverez l’autocollant. Comme vous pouvez le voir, il n’y a pas de trou de perforation pour monter l’autocollant, mais le panneau arrière est adhésif afin que vous puissiez le fixer à à peu près n’importe quoi dans la maison. C’est pourquoi il s’appelle le Tile Sticker !

Bien que de nombreux trackers de Tile prennent l’Apple AirTag et le Samsung Galaxy SmartTag de front, le Tile Sticker s’adresse à un public légèrement différent. Il correspond à la concurrence en termes de prix, bien que la décision d’échanger un trou de perforation contre un dos collant signifie que vous ne monterez pas l’autocollant pour carreaux sur des clés, des sacs à dos ou des colliers pour animaux de compagnie. Du côté positif, vous avez toujours la possibilité de choisir entre Android et iOS, car l’application Tile fonctionnera sur les deux.

Voir également: Les meilleures alternatives Apple AirTag

Comme toujours, vous devrez vous inscrire à Tile Premium si vous voulez toutes les meilleures fonctionnalités. Il vous coûtera 2,99 $ par mois ou 29,99 $ par an, et c’est un incontournable si vous voulez des alertes intelligentes (notifications lorsque vous laissez le tracker quelque part) et 30 jours d’historique de localisation. Tile Premium ajoute également des remplacements de batterie gratuits pour les anciennes tuiles, mais comme les autres trackers de tuile avec une batterie de trois ans, le dernier autocollant de tuile (2022) n’est pas inclus. Vous obtenez jusqu’à 100 $ de remboursement d’articles avec votre abonnement, ou vous pouvez le porter à 1 000 $ avec l’abonnement Tile Premium Protect à 99,99 $.

Il convient de noter que Tile devrait être racheté par Life360, une société qui aurait vendu des données d’utilisateurs tout en appliquant des règles de confidentialité souples. La vente devrait être finalisée au premier trimestre 2022. L’équipe Tile existante restera en place et Life360 a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de vendre les données des utilisateurs de Tile. Néanmoins, il faut en être conscient avant d’investir dans l’écosystème Tile.

Ce qui est bon?

Ryan Haines / Autorité Android

L’autocollant Tile montre sa valeur en tant que plus petit membre de la famille Tile. Il ne fait que la taille d’un quart, il est donc facile à attacher à la plupart des choses autour de votre maison. J’ai le mien attaché à la télécommande de mon téléviseur Nvidia Shield (voir ci-dessus), et cela n’interfère en rien avec les boutons. Le Tile Sticker repose sur un petit tampon adhésif sur le panneau arrière, qui offre une tenue sûre d’après mon expérience jusqu’à présent.

L’un des meilleurs changements apportés par Tile avec son dernier autocollant est la nouvelle autonomie de trois ans. Les versions précédentes n’offraient que deux ans de jus, il est donc agréable d’avoir une durée de vie supplémentaire sans frais supplémentaires. Il n’est pas remplaçable, mais il serait probablement difficile d’offrir un système de batterie interchangeable tout en s’assurant qu’il reste collé lorsqu’il est attaché à un objet.

La protection contre l’eau et la poussière du Tile Sticker a maintenant été améliorée avec un indice officiel IP67, en hausse par rapport à l’IPX7 que nous avons vu avec la génération précédente. C’est une bouée de sauvetage si vous renversez accidentellement de l’eau sur votre télécommande, bien que l’amélioration ici soit l’indice d’étanchéité à la poussière qui manquait auparavant.

Tile a réussi à améliorer la portée Bluetooth et la durée de vie de la batterie sans gonfler son minuscule tracker.

Tile a même donné à son plus petit tracker une forte augmentation de la couverture Bluetooth – la plage précédente de 150 pieds a gonflé à 250 pieds. Cela rend vraiment l’amélioration de la durée de vie de la batterie encore plus impressionnante. Cependant, vous avez toujours besoin d’un grand espace pour atteindre la gamme complète avec une fiabilité quelconque.

Nous avons déjà eu des questions sur les fonctionnalités anti-harcèlement de Tile, ou plutôt sur leur absence. Maintenant, il y a une sorte de solution en cours sous la forme de la fonction Scan and Secure. Essentiellement, il recherche les appareils non enregistrés sur votre personne via l’application Tile sur Android ou iOS. Scan and Secure ne sera pas lancé avant 2022, nous devrons donc garder notre jugement.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Ryan Haines / Autorité Android

Bien que la plupart des changements apportés aux autocollants en mosaïque soient pour le mieux, ce n’est toujours pas un tracker Bluetooth parfait. Mon plus gros problème est que la section adhésive n’est pas flexible, ce qui signifie que vous ne pouvez attacher l’autocollant pour carrelage que sur des surfaces planes. C’est très bien pour la plupart des chargeurs et télécommandes, mais les nouvelles télécommandes Fire TV, par exemple, sont légèrement incurvées sur le dessus, de sorte qu’elles ne se fixent pas uniformément. J’aurais également aimé que Tile inclue plus d’un adhésif de remplacement dans la boîte.

Alors que d’autres carreaux offrent des bords arrondis, l’autocollant ne fonctionne que sur des surfaces planes.

Tous les autres trackers de Tile s’appuient sur une simple pression pour faire sonner votre téléphone ou désactiver l’alarme. Cependant, le Tile Sticker utilise un petit bouton sur le panneau latéral. L’utilisation d’un bouton ne poserait pas trop de problèmes, mais il est incroyablement petit et le fait de pousser latéralement peut user l’adhésif avec le temps.

Alors que l’AirTag et le Galaxy SmartTag ont d’énormes écosystèmes à suivre, le Tile Sticker s’appuie sur le réseau d’utilisateurs beaucoup plus petit de Tile pour ses capacités de suivi. Ceci est renforcé par Amazon Sidewalk, qui ajoute les appareils Echo et Ring à proximité dans le mix. Cependant, Amazon Sidewalk est également limité aux utilisateurs américains. Contrairement à l’AirTag et au prochain Tile Ultra de Tile, le Tile Sticker n’offre pas non plus de prise en charge ultra-large bande (UWB) pour un suivi de précision.

Avis sur Tile Sticker (2022) : dois-je l’acheter ?

Ryan Haines / Autorité Android

Si vous recherchez principalement un tracker Bluetooth à utiliser à l’intérieur de votre maison, le Tile Sticker (2022) fait le travail. Il est petit, bruyant et la durée de vie de la batterie est assez longue. Bien que la conception adhésive ne soit pas idéale pour les surfaces arrondies ou inégales, elle tient bien lorsque vous la réglez correctement. Le Tile Sticker n’est peut-être pas aussi flexible que le Tile Mate classique (25 $) ou le Tile Pro (35 $) dans l’ensemble, mais il a de nombreux cas d’utilisation dans la maison.

Bien sûr, Tile Premium a le potentiel de doubler le coût de votre tracker à 29,99 $ par an. Étant donné que vous ne pourrez pas profiter des remplacements de batterie et que vous n’aurez peut-être pas besoin d’alertes intelligentes pour quelque chose comme une télécommande, Tile Premium semble être moins une exigence avec l’autocollant par rapport aux autres trackers Tile.

Découvrez une autre tuile : Test de Tile Pro (2022)

Tout compte fait, le Tile Sticker (2022) est une option de suivi Bluetooth solide pour tous ceux qui utilisent à la fois Android et iOS. Il coûte le même prix qu’un AirTag (29 $) ou un Galaxy SmartTag (29 $), bien qu’il soit conçu pour des utilisations plus spécifiques – assurez-vous simplement que la chose précieuse que vous souhaitez suivre a un patch suffisamment lisse et plat pour l’autocollant avant de dépenser votre argent .

Autocollant pour carrelage (2022) 1 paquet

Le plus petit Tile Tracker est de retour avec de grandes nouvelles fonctionnalités. Il bénéficie désormais d’un indice de protection IP67 et d’une portée Bluetooth allant jusqu’à 250 pieds, avec une batterie de trois ans.

