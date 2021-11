Le Twelve South BookBook pour iPhone 13 est arrivé, et nous sommes enfin prêts à peser sur l’expérience. Facilement parmi les options les plus attendues et de haute qualité pour emballer votre nouveau combiné Apple, la dernière édition de la couverture de style livre en cuir vintage de Twelve South est une fois de plus en tête de notre liste pour les meilleures options disponibles. Cette fois-ci, la marque a mis en place un système d’aimant pratique avec compatibilité MagSafe, et il est temps de regarder de plus près dans notre revue Twelve South BookBook pour iPhone 13. Rendez-vous ci-dessous pour la dernière entrée de la série Testé avec 9to5Toys.

Test de Twelve South BookBook pour iPhone 13

La dernière couverture BookBook de Twelve South apporte le traitement luxueux et populaire des livres en cuir à la dernière gamme d’iPhone 13 d’Apple. Pour ceux qui sont familiers ici, c’est à peu près la même chose que les années précédentes, mais avec le support MagSafe en remorque. Pour tous les autres, vous regardez une jolie couverture en cuir de style livre avec un magnifique étui magnétique en cuir Twelve South tenant votre iPhone 13 à l’intérieur. Le Twelve South BookBook pour iPhone 13 est disponible en noir ou en marron, ce dernier étant exposé ici.

L’étui interne utilise une connexion magnétique puissante pour le maintenir à l’intérieur de la couverture en cuir de style vintage, tout en prenant en charge la charge MagSafe, les accessoires, etc. Le boîtier interne à lui seul est l’une des options les plus intéressantes que nous ayons cette année et comporte la lèvre de protection surélevée attendue pour l’écran et la caméra arrière tout en laissant tous vos ports et boutons entièrement accessibles.

Non seulement le livre folio extérieur ajoute une protection et une sophistication supplémentaires à l’expérience, mais il fournit également des emplacements pratiques pour cartes et espèces pour servir de porte-monnaie. Il a une belle découpe pour l’appareil photo, vous n’avez donc pas besoin de le retirer pour prendre des photos, et il sert également de support de visualisation incliné pour la consommation de contenu, les appels FaceTime, etc.

Voici de plus près la fiche technique :

Cuir de qualité supérieure, étui tout-en-un pour iPhone, portefeuille et support de visualisationCoque pour iPhone compatible MagSafe entièrement amoviblePoche de protection intégrée pour Apple Card ou ID La languette magnétique maintient le téléphone et le portefeuille fermés

Prise de 9to5Toys

Le Twelve South BookBook pour iPhone 13 a de nouveau été un plaisir à utiliser ces dernières semaines, tout comme l’année dernière. Pour ma part, je ne suis pas particulièrement un grand fan de ces grands étuis de style folio, mais si vous aimez le design de style livre et que vous gravissez généralement vers ce style d’étuis, le Twelve South BookBook pour iPhone 13 est l’un des meilleur dans l’entreprise.

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, le boîtier interne à lui seul est l’un des plus beaux et de la plus haute qualité sur lequel j’ai mis la main cette année – je pourrais même envisager de l’utiliser seul sans la couverture folio. Fini le temps où nous devions utiliser ces bandes 3M ennuyeuses pour que nos téléphones se rangent en toute sécurité dans le BookBook. Twelve South a mis en place ici des aimants puissants et entièrement cachés pour une adhérence sûre à la couverture du livre qui est facilement amovible. C’est exactement ce que vous devrez faire pour utiliser les accessoires MagSafe et la recharge sans fil :

Twelve South dit que le boîtier intérieur n’est pas compatible avec le support de charge sans fil Mophie et l’iOttie iON, mais il a une liste beaucoup plus longue de chargeurs compatibles sur son site officiel et il fonctionne avec tous les chargeurs sans fil que j’ai en ce moment. L’expérience MagSafe a été sans faille et constitue une connexion assez sécurisée par rapport à certains des modèles avec lesquels nous avons mis la main sur cette année.

En ce qui concerne la construction et la conception réelles ici, vous ne recevrez aucune plainte de ma part. Le cuir est si doux et souple qu’il ressemble presque à du daim, et le dos du serre-livre en détresse est un point culminant pour moi. Le boîtier intérieur est à peu près le même avec un subtil logo Twelve South en place le long de la face arrière et des coutures élégantes entourant le panneau arrière en cuir. J’aurais peut-être préféré une enveloppe entièrement en cuir ici, par opposition aux côtés noirs de style polycarbonate, mais encore une fois, vous me surprendrez probablement à bercer celui-ci tout seul de toute façon.

Si vous aimez ce genre d’étui et que cela ne vous dérange pas de dépenser un peu plus pour les accessoires de votre iPhone 13, Twelve South BookBook pour iPhone 13 est un produit magnifique et de haute qualité qui vaut à peu près chaque centime que vous dépensez dessus. Pour être honnête, il est difficile de trouver une seule chose à redire à part le volume global que le folio BookBook apporte à la table, mais c’est exactement ce que vous recherchez si vous envisagez le nouveau Twelve South BookBook pour iPhone 13 de toute façon .

Achetez le livre Twelve South Book pour iPhone 13

