Test de vitesse : Combien plus rapide est l’iPhone 12 par rapport à l’iPhone d’origine ? [Video]

L’iPhone est devenu un appareil incroyablement puissant au cours des quatorze dernières années et les premiers jours de l’expérience du smartphone peuvent ressembler à de l’histoire ancienne. Maintenant, un nouveau test de vitesse cherche à quantifier à quel point l’iPhone 12 est plus rapide par rapport à l’iPhone d’origine.

Alors qu’un test de vitesse de l’iPhone 12 par rapport à l’iPhone d’origine peut sembler idiot, Apple utilise régulièrement des comparaisons avec ses appareils de première génération. La plus récente est l’annonce du nouvel iPad Pro où Apple a déclaré sur scène que la nouvelle puce M1 offre des performances de processeur 75 fois plus rapides et des performances graphiques 1 500 fois supérieures à celles de l’iPad d’origine. Ce n’est pas une comparaison utile pour vraiment n’importe qui… mais ça a l’air vraiment impressionnant 😅.

Mais ce contexte rend ce test de vitesse iPhone 12 vs iPhone original de PhoneBuff plus intéressant.

La gamme iPhone 12 comprend l’impressionnante puce A14 Bionic d’Apple avec un processeur à 6 cœurs avec des vitesses de 3,1 GHz. Cela se compare au processeur à 1 cœur de l’iPhone d’origine de 2007 avec une vitesse d’horloge de seulement 412 MHz. Nous parlons également de 4 Go de RAM contre 128 Mo et d’écrans de résolution 320 x 480 contre 2532 x 1170.

Comme l’a noté PhoneBuff, la partie délicate d’essayer d’exécuter un test de vitesse entre des iPhones à 14 ans d’intervalle est que l’original ne peut pas exécuter les applications hautes performances qui feraient normalement partie du processus. Il devait donc s’agir d’applications iOS de base comme un appareil photo, des photos, une calculatrice, des notes, Safari et l’App Store.

Ainsi, ce type de test de vitesse n’est pas en mesure de mesurer vraiment à quel point l’iPhone 12 est plus rapide ou plus performant, mais les résultats ont montré que le dernier produit phare accomplissait les tâches en 1 minute avec l’iPhone d’origine en 2 minutes et 29 secondes.

PhoneBuff a également noté qu’ils ont même dû retarder leur robot pour correspondre à la lenteur de l’iPhone d’origine. Découvrez la vidéo complète :

