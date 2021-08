Test de vitesse G : Google Pixel 5a contre Pixel 5 contre Pixel 4a 5G

Le Google Pixel 5a est le dernier smartphone milieu de gamme des fabricants d’Android. Il ne coûte que 449 $ et contient le processeur Qualcomm Snapdragon 765G – la même puce que celle du Pixel 5 d’un an. Fait intéressant, il est également 150 $ moins cher que le produit phare de Google en 2020. Alors, comment le Pixel 5a se compare-t-il à l’ancien Pixel 5 ? Gary Sims d’Android Authority a décidé de le découvrir

À l’aide du logiciel de test de référence Speed ​​Test G, Gary a opposé le Pixel 5a au Pixel 5. Le résultat final ? Les deux téléphones ont enregistré des scores presque identiques dans le test global, l’ancien Pixel 5 battant le nouveau Pixel 5a de seulement 0,6 seconde.

Gary a également opposé le Pixel 5a à son véritable prédécesseur, le Pixel 4a 5G, annoncé il y a plus d’un an. Le Pixel 4a 5G utilise le même processeur Snapdragon 765G que le Pixel 5 et le nouveau Pixel 5a. Dans ce cas, il n’y a pas eu de contestation lors de l’application du benchmark Speed ​​Test G. Le Pixel 5a a battu le Pixel 4a 5G de 11 secondes dans le test global.

Alors pourquoi le Pixel 5a a-t-il surpassé le Pixel 4a 5G par une telle marge ? Gary suppose que le processeur du Pixel 4a 5G pourrait avoir été cadencé légèrement plus lentement pour des raisons thermiques. Il est également possible qu’ils aient ralenti le processeur pour le rapprocher des performances du Pixel 4a encore plus ancien et lui donner de la place pour aller plus vite pour le Pixel 5 et le nouveau Pixel 5a.

Le résultat final semblerait être une victoire pour le Pixel 5a. Non seulement il bat clairement son prédécesseur, mais il est également très proche de battre son cousin plus cher.

Il sera intéressant de voir ce que l’avenir réserve aux tests de vitesse sur les téléphones Google. Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro déjà annoncés utiliseront pour la première fois les puces Tensor internes de Google. Vous pouvez parier que nous utiliserons le Speed ​​Test G pour comparer les téléphones Pixel 6 aux anciens Pixels de Google le moment venu.