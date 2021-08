Test de vitesse G : OnePlus Nord 2 contre OnePlus Nord (un champion incontesté)

OnePlus a soulevé plus que quelques questions lorsqu’il est passé d’une puce Qualcomm Snapdragon 765G dans le Nord d’origine à un MediaTek Dimensity 1200 dans le Nord 2. L’entreprise a-t-elle risqué de s’aliéner les amateurs de performances au nom du prix ? Nous savons maintenant qui gagnerait cette bataille OnePlus Nord 2 contre OnePlus Nord, et ce n’est certainement pas un écrasement de train, loin de là.

Gary Sims d’Android Authority a opposé le OnePlus Nord 2 à son prédécesseur dans son benchmark Speed ​​Test G plus réaliste, et le nouveau téléphone décime son prédécesseur. Ce n’est même pas un concours serré. Le Nord 2 a terminé les tests CPU et GPU environ 20 secondes plus vite que l’ancien téléphone, et avait encore 10 secondes d’avance dans un scénario d’utilisation mixte. Le nouveau Nord a terminé le test global près d’une minute plus tôt.

Lire la suite: Avis sur OnePlus Nord 2

Sims a attribué la victoire du OnePlus Nord 2 en partie à un GPU du Mali qui semble être beaucoup plus rapide que l’Adreno 620 du combiné de l’année dernière. Nous ajoutons que le Dimensity 1200 est construit autour de la nouvelle architecture Arm Cortex-A78 où le Snapdragon 765G est basé sur Cortex-A76. En termes simples, les racines plus récentes de la partie MediaTek lui donnent une meilleure base.

Cela pourrait rendre votre décision d’achat assez facile. Si vous êtes nouveau dans le monde OnePlus et que vous avez le choix entre le Nord 2 et l’original, procurez-vous le dernier modèle à moins que vous ne trouviez une offre exceptionnelle sur son ancêtre. Bien que les deux téléphones aient des caméras moyennes, le Nord 2 est suffisamment avancé en termes de performances brutes pour que vous apprécierez probablement la différence pour les années à venir. Mais qu’en pensez-vous ? Faites le nous savoir dans les commentaires.