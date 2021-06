Test de vitesse G : OnePlus Nord CE contre Google Pixel 4a

in

OnePlus vient de lancer un nouveau milieu de gamme dans le OnePlus Nord CE (le « CE » signifie « Core Edition »). Pendant ce temps, le Google Pixel 4a de l’année dernière est toujours un concurrent viable. Mais qui gagnerait dans un combat OnePlus Nord CE contre Google Pixel 4a avec la suite Speed ​​Test G ? Eh bien, c’est exactement ce que nous avons décidé de déterminer.

Nos propres Gary Sims opposent les deux téléphones pour voir lequel offre la meilleure puissance de traitement brute. Il n’est sans doute pas surprenant de savoir que le Nord CE s’impose haut la main dans toutes les catégories. Cela est principalement dû au fait que son processeur est un Snapdragon 750G, tandis que le processeur du Pixel 4a est le Snapdragon 730G plus faible.

Cependant, même en connaissant les résultats du combat OnePlus Nord CE contre Google Pixel 4a, est-ce vraiment important ? Bien sûr, le Nord CE a peut-être un processeur plus puissant, mais le Pixel 4a l’emporte toujours à bien des égards. Le Pixel 4a a un meilleur appareil photo (même avec moins d’objectifs à l’arrière !) et un calendrier de mise à jour logicielle bien supérieur.

Certes, le Pixel 4a est également un peu plus cher avec un prix de 349 £ par rapport au prix de 299 £ du Nord CE. Pourtant, le Pixel 4a offre un peu plus que le Nord CE, il ne s’agit donc pas uniquement de chiffres bruts. Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires!

