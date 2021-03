Test de vitesse G: ROG Phone 5 Ultimate vs Galaxy S21 Ultra (un combat rapproché)

Le ROG Phone 5 Ultimate d’Asus est censé être un champion entre ses 18 Go de RAM et d’autres ajustements, mais quel avantage donne-t-il vraiment par rapport à un produit phare « ordinaire » comme le Galaxy S21 Ultra? Gary Sims aurait pu le découvrir. Il vient de mener un test de vitesse réaliste du téléphone ROG par rapport à son homologue Samsung pour le savoir, et les résultats sont à la fois surprenants et attendus.

Le ROG Phone 5 Ultimate est sorti triomphant, mais à peine – il a terminé la suite de tests à peine 2,4 secondes plus tôt que le produit phare de Samsung. L’appareil d’Asus avait une avance décente dans le test GPU, mais n’a que légèrement devancé dans le test CPU et a même pris du retard dans le benchmark mixte. Son avantage n’a jamais été aussi énorme que vous regretteriez d’avoir acheté le S21 Ultra à la place.

Cela ne veut pas dire que les 6 Go de RAM supplémentaires à bord du téléphone ROG sont inutiles – ils ont plutôt leurs limites par rapport aux 12 Go offerts par Samsung. Le composant le plus important ici est le Snapdragon 888, et il fonctionne bien dans les deux téléphones pendant la durée d’une minute et plus du test de vitesse G.Le téléphone d’Asus devrait avoir le système de refroidissement plus avancé, mais cela peut faire plus pour garder vos mains en sueur. gratuit que de booster les performances durables.

Dans l’état actuel des choses, il existe de nombreuses autres raisons de choisir le téléphone ROG sur le matériel de Samsung. L’entrée tactile supplémentaire pourrait faire toute la différence dans un jeu de tir rapide, et la batterie de 6000 mAh le fera fonctionner plus longtemps, que vous jouiez à des jeux ou que vous consultiez vos flux sociaux. Ces résultats montrent simplement que vous ne devriez pas vous sentir coupable de préférer le Galaxy S21 Ultra pour ses caméras, sa saisie au stylet en option ou d’autres avantages distincts – vous ne perdrez probablement pas beaucoup de performances dans la pratique.