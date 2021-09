Test de vitesse G : Snapdragon 888 vs 888 Plus

Au début de 2021, nous avons vu les premiers téléphones atterrir avec le dernier chipset Qualcomm Snapdragon, le Snapdragon 888. Plus tard, Qualcomm a lancé une version “Plus” de ce chipset, avec des vitesses légèrement plus rapides. Cela, bien sûr, soulève la question : lorsque l’on compare le Snapdragon 888 vs 88 Plus, à quel point le nouveau modèle est-il plus rapide ?

Sans surprise, le combat Snapdragon 888 contre 888 Plus se termine par la victoire du nouveau modèle. Cependant, il ne gagne que d’environ 3,3 secondes. Cela représente une augmentation de vitesse de moins de 5%, ce qui n’est pas vraiment trop. En d’autres termes, si vous avez un téléphone avec un Snapdragon 888, vous ne devriez pas trop vous soucier de la mise à niveau vers un téléphone 888 Plus.

Il sera intéressant de voir comment le produit phare de l’année prochaine – vraisemblablement le Snapdragon 898 – se comportera lors de nos tests de vitesse. Pour l’instant, découvrez la bataille Snapdragon 888 contre 888 Plus par vous-même dans la vidéo ci-dessus, et cliquez ci-dessous pour plus de combats !

