Test décisif à Lisbonne avec un œil sur Munich

12/07/2021 à 21h00 CET

Alberto Teruel

L’affrontement entre Benfica et le Dinamo Kiev pourrait être déterminant pour déterminer l’issue du groupe E. S’il est vrai que Barcelone dépend de lui-même pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le supporter du Barça devra garder un œil sur le stade Da Luz si le résultat à Munich n’est pas favorable.

Benfica Il affronte le jeu avec cinq unités dans son casier, dont quatre ont obtenu contre l’équipe azulgrana (3-0 et 0-0). Pour les élèves de Jorge Jesús, il ne suffit pas de gagner, car ils risquent de ne pas obtenir les trois points du Barça lors de leur visite à l’Allianz Arena. Le Dinamo, pour sa part, Il n’a réussi à récolter qu’un point en cinq jours, bien que ces résultats ne correspondent pas au jeu présenté. Les hommes de Lucescu n’ont encaissé que deux buts lors de leurs deux affrontements contre Barcelone (1-0 et 0-1), et ils ont affronté le tout-puissant Bayern à l’Olimpico de Kiev (1-2).

Dans l’ensemble de Lisbonne, Vérissimo, Gonçalves, Pinho et Radonjic sera absent en raison d’une blessure, tandis que l’équipe ukrainienne a des pertes de Artem Besedin, Denys popov, Vladyslav Supriaga, Tomasz Kedziora et Ibrahim Kargbo.

Sur la corde raide

Le travail de Jorge Jesús à la tête de Benfica a été remis en cause au fil des jours. Les ‘aigles’ occupent la troisième position du tableau aussi bien en Ligue qu’en Ligue des Champions, et le jeu montré par l’équipe ne finit pas de plaire aux supporters lisboètes. Les deux défaites contre le Bayern en Ligue des champions (0-4 et 5-2) ont été un coup dur pour Benfica, et la défaite contre le Sporting CP (1-3) dans le derby de Lisbonne semble être le dernier verre.

Jorge Jesús risque tout pour un carton lors de la dernière journée de la Ligue des champions. Sa continuité sur le banc de touche de l’équipe portugaise ne tient qu’à un fil, et une défaite face au Dinamo pourrait précipiter son limogeage.

Les files d’attente probables

Benfica: Odisseas; Morato, Otamendi ; Vertonghen ; Gilberto, Weigl, Mario, Grimaldo ; Rafa Silva, Yaremchuk, Darwin

Dynamo: Buschan; Tymchyk, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; Andrievsky, Shepelev; Karavaev, Buyalsky, De Pena; Koula’h

Arbitre: Deniz Aytekin

Stade: Da Luz (21h00).