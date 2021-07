Test d’éligibilité commun pour le recrutement d’emplois gouvernementaux à partir du début de 2022: le ministre de l’Union Jitendra Singh

Ministre de l’Union Jitendra Singh

Test d’éligibilité commun : Le ministre de l’Union, Jitendra Singh, a déclaré mardi que le test commun d’éligibilité (CET) pour les candidats à un emploi dans le gouvernement se tiendra dans tout le pays à partir du début de 2022. Il a déclaré que le CET serait mené pour sélectionner et présélectionner les candidats à recruter pour des postes au gouvernement central.

Le ministre de l’Union a également déclaré que le Département du personnel et de la formation (DoPT) avait mis en place une « facilité de recrutement » pour les jeunes aspirants à un emploi dans le gouvernement.

« Le TEC est une réforme novatrice. Ce sera une aubaine pour la population jeune, en particulier pour ceux qui vivent dans des régions éloignées et reculées. La réforme reflète également la préoccupation profonde et sensible du Premier ministre Narendra Modi pour les jeunes et son souci de fournir des règles du jeu équitables et des chances égales aux jeunes à travers le pays », a déclaré le ministre dans un communiqué du PIB.

