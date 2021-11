Test d’entrée commun du Karnataka : résultats de l’attribution des sièges au KCET 2021 — Vérifiez les dates d’admission et de rapport au collège

Pas moins de 2 01 834 étudiants se sont inscrits aux examens du KCET

KCET 2021 : Les résultats de l’attribution des sièges du test d’entrée commun du Karnataka 2021 ont été déclarés. La Karnataka Examinations Authority (KEA) a publié les résultats de l’attribution des sièges au premier tour du KCET 2021. L’examen d’entrée au niveau de l’État a eu lieu les 28 et 29 août 2021.

Les candidats qui se sont présentés à l’examen peuvent vérifier s’ils ont été inscrits sur la liste d’attribution des sièges au premier tour sur kea.kar.nic.in

Le KCET est organisé pour les admissions à B.Tech, B.Pharma, BVSc, AH, Pharm.D et à d’autres cours professionnels. Les résultats de l’examen d’entrée ont été proclamés le 20 septembre et la liste d’attribution des sièges du KCET a été publiée sur la base des choix remplis par les candidats. Le ministre a également mentionné qu’il n’y a pas de seuils prescrits cette année pour l’admission des candidats aux cours d’ingénierie. Cette année, HK Meghan, originaire de Mysuru, a obtenu le premier rang dans les cinq volets.

Les candidats peuvent exercer leurs choix dans les sièges attribués au premier tour au plus tard le 30 novembre 2021, et le paiement des droits et le téléchargement des ordres d’admission peuvent se faire du 29 novembre au 1er décembre 2021.

Le résultat devait être publié hier mais a été reporté pour des raisons de matrice de sièges.

L’admission aux sièges des institutions gouvernementales se fait conformément à la sélection des candidats à l’admission aux sièges du gouvernement du Karnataka dans les règles des établissements d’enseignement professionnel, 2006.

La fenêtre de paiement des frais et de téléchargement de l’ordre d’admission sera disponible du 29 novembre au 1er décembre. La date limite de déclaration au collège désigné est le 3 décembre.

Pas moins de 2 01 834 étudiants se sont inscrits aux examens du KCET. 80,48 pour cent ont participé aux examens de biologie, 90,90 pour cent de physique et 95,98 pour cent ont participé aux examens de chimie du KCET. Les examens CET ont eu lieu dans 530 centres à travers le Karnataka conformément aux directives COVID-19.

