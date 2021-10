Test d’équilibre pour l’Atlético

27/10/2021 à 21h00 CEST

.

Conscient de son potentiel offensif, mais aussi de la fragilité de sa défense, le Athlète de Madrid visage dans le Ville de Valence (21h30, 19h30 GMT) un test d’équilibre contre un j’ai soulevé qu’il n’a pas encore gagné et qu’il cherche à redresser la barre après avoir obtenu un 5-3 à Séville.

Luis Suarez, Joao Feliz et Antoine Griezmann. Sa simple présence dans le onze fait déjà peur, et ils pourraient être de nouveau de la partie ce jeudi. Mais une telle démonstration de puissance offensive ne suffit pas si le Sportif ne bouche pas leurs trous défensifs, ce qui ils l’ont amené à encaisser cinq buts en deux matchs (2-2 contre la Real Sociedad et 2-3 avec Liverpool), huit lors des six derniers matchs.

L’équilibre est le mot clé dans le contexte rojiblanco. Jusqu’à six fois il a fait allusion à lui Diego Pablo Simeone dans son évaluation du lien avec le Société réelle et encore quatre ce mercredi, dans l’analyse de la veille.

« Il va falloir trouver le chemin pour que l’équipe soit équilibrée, ce qui est le plus difficile dans le football »L’entraîneur argentin a examiné lors d’une conférence de presse, au cours de laquelle il a nié avoir perdu des capacités défensives par rapport à la saison dernière. « Nous avons donc trouvé les meilleures alternatives pour équilibrer le potentiel offensif de l’équipe », a-t-il ajouté.

Modifications obligatoires et retour au système à trois stations

A sa poursuite, L’Atlético retrouvera le schéma de défense à trois centres, avec l’Uruguayen José Maria Gimenez -le onze à débuter deux matchs plus tard, ses malaises surmontés-, le Brésilien Philippe Monteiro et Mario Beau dans ces trois postes. Les côtés seraient, en principe, pour les Anglais Kieran Trippier et le belge Yannick Carrasco, ce qui revient au détriment du Brésilien Renan je l’ai donné.

L’autre nouveauté serait au centre du terrain, là où ils sont bas Marcos Llorente, et les Français Thomas lemar et Geoffrey Kondogbia. Je recommencerais depuis le début, à côté du capitaine Jorge ‘Koke’ Résurrection, le Mexicain Hector Herrera à la place de l’Argentin Rodrigo de Paul, même si Siméone a glissé que les trois pouvaient jouer ensemble.

Ils ne le feront pas, car il n’y a pas assez de postes si Le trio offensif Suárez-Joao-Griezmann répète depuis le début, comme l’a répété l’Atlético au cours de la semaine. Il y a un trident depuis un moment, il a anticipé le ‘Cholo‘. « Quand nous jouerons avec eux, ce qui sera sûrement dans de nombreux matchs, nous compenserons l’équipe en conséquence », a-t-il expliqué.

Cette dichotomie entre la poudre à canon des attaquants de l’Atlético (Luis Suárez a 7 buts, Griezmann et l’Argentin Ángel Correa, trois têtes une, Joao sans buts mais a deux passes décisives) et sa fragilité derrière marque un duel qui, basé exclusivement sur le classement, serait très inégal, puisque l’équipe locale arrive après avoir été battue à Séville (5-3) et toujours sans connaître la victoire.

En attendant l’effet Javi Pereira

Les j’ai soulevé Il vit dans la zone de relégation depuis des semaines et même pas une victoire ne lui garantit de quitter ces postes. En trois matchs sur le banc, Javi Pereira il a récolté un match nul et une défaite et n’a toujours pas touché la clé nécessaire pour changer la mauvaise dynamique de l’équipe valencienne.

De plus, les joueurs Sergio Postigo, Roger Marti et allemand Mustafi Shkodran sont blessés et d’autres joueurs comme Gonzalo melero ou Carlos Clerc ils marchent avec inconfort. L’entraîneur de Badajoz proposera l’appel après l’entraînement de l’après-midi que l’équipe effectuera dans la ville sportive de Buñol.

Sans Moustafi, le galicien Jetée de Rober est le principal candidat pour accompagner les Portugais Ruben Vezo dans l’axe de l’arrière, tandis que Enric Franquesa J’entrerais du côté gauche si Clerc ne récupère pas à temps pour affronter le Athlète de Madrid.

La présence du Macédonien Enis Bardhi dans le onze de départ serait l’une des grandes nouveautés, puisque dimanche dernier à Séville il a joué ses premières minutes après un mois et demi de blessure. José CampañaCependant, il est toujours très juste pour ce match, malgré le fait qu’il a déjà commencé à travailler avec le reste de ses coéquipiers.

Pereira pourrait renforcer le noyau avec l’inclusion du français Michaël Malsa au centre du terrain, Roberto Soldado et José Luis Morales, qui a marqué deux buts pour Sánchez-Pizjuán, portera le poids offensif de Levante pour une autre semaine.

Les files d’attente probables

j’ai soulevé: Aitor, Miramón, Vezo, Rober, Franquesa ou Clerc, De Frutos, Bardhi, Malsa, Radoja, Morales et Soldado.

Sportif: Oblak ; Trippier, Giménez, Felipe, Hermoso, Carrasco ; Herrera, Koke ; Griezmann, Suárez et Joao.