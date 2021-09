Test des accessoires KIWI Quest 2: obtenez une meilleure expérience VR

Parmi les nombreuses entreprises qui fabriquent des accessoires VR pour casques comme l’Oculus Quest 2, KIWI Design est l’une des plus reconnaissables et vénérées. La société fabrique d’excellents produits VR depuis des années, et sa dernière série d’accessoires Quest 2 prouve que la société a toujours un avantage sur la concurrence à bien des égards. J’utilise ces accessoires Quest 2 de KIWI depuis plusieurs semaines maintenant et je vous explique lesquels vous devez absolument acheter.

Examen de l’interface faciale KIWI Quest 2

Source : Nick Sutrich / Android Central

Tous les nouveaux casques Oculus Quest 2 peuvent être livrés avec un simple couvre-visage en silicone – et les propriétaires existants de Quest 2 peuvent en demander un – mais la plupart des coussinets faciaux pour casques VR, en général, souffrent d’un gros problème : la buée de l’objectif. Que ce soit en plein hiver et que vos verres s’embuent parce qu’ils sont froids, ou que nous soyons à la fin du mois d’août, et que la chaleur et l’humidité soient les coupables des verres embués, le résultat est le même. Heureusement, l’interface faciale de KIWI résout ce problème, quelle que soit la saison.

Le secret est dans les évents. KIWI est allé au-delà de sa conception d’interface faciale en ajoutant quatre évents à ce qui est devenu une conception d’interface faciale amovible plutôt traditionnelle. Entre les connecteurs et le pad, vous trouverez deux évents sur le dessus et deux évents à des emplacements identiques sur le bas du boîtier de l’interface. Ces évents permettent à la chaleur de s’échapper par le haut et à l’air frais de circuler par le dessous.

Le résultat est l’interface faciale la plus confortable et sans buée que j’ai jamais utilisée sur n’importe quel casque VR. Mieux encore, en raison du placement par KIWI des tampons velcro que le tampon réel utilise pour se fixer à l’interface elle-même, vous pouvez échanger plusieurs types de tampons différents qui pourraient mieux répondre à vos besoins personnels. J’ai essayé certains des coussinets disponibles sur VR Cover, et ils ont fonctionné admirablement, bien que les emplacements inférieurs du velcro soient les mieux adaptés aux propres coussinets de KIWI.

Le seul véritable inconvénient de ce remplacement est le protège-nez, qui laisse entrer une quantité notable de lumière pour moi. L’échange du coussin fourni avec l’interface a beaucoup aidé, ce qui est ironique car les autres coussinets ne s’intègrent pas parfaitement dans la partie nasale de la conception de KIWI. Ce négatif s’enregistre à peine sur l’échelle, cependant, surtout compte tenu du bon fonctionnement des évents. À ce jour, il s’agit du meilleur remplacement d’interface faciale que vous puissiez acheter pour le Quest 2.

5 sur 5

Avantages:

Super confortable Empêche la formation de buée sur les verres Coussinets faciles à changer Peut utiliser des coussinets d’autres fabricants

Les inconvénients:

Léger saignement léger de l’embout nasal

Interface faciale de la quête 2

Interface faciale KIWI Quest 2

Éloignez le brouillard

L’excellent remplacement de l’interface faciale de KIWI pour le Quest 2 est non seulement confortable, mais empêche également les lentilles de s’embuer.

Test du bracelet Elite KIWI Quest 2

Si vous avez utilisé un Oculus Quest 2 pendant un certain temps, vous saurez que l’une des pires parties de la conception du casque est la sangle en tissu avec laquelle il est livré. Bien que le niveau de confort dépende fortement de la taille et de la forme de votre tête, ainsi que du fait que vous ayez les cheveux longs ou courts, la sangle reste l’une des parties les moins hygiéniques de l’ensemble du casque si vous utilisez le Quest 2 comme moyen de s’entraîner régulièrement.

Le bracelet Elite Quest 2 de KIWI s’inspire de certains éléments de conception du bracelet Elite officiel raté d’Oculus et les améliore de manière significative. Tout d’abord, la construction du bracelet élite de KIWI, dans l’ensemble, est beaucoup plus robuste que celle d’Oculus. De plus, le plastique est plus épais sans paraître plus lourd, et la sangle elle-même est un peu plus épaisse, ce qui aide à éviter ces problèmes de claquement.

Deuxièmement, KIWI a ajouté une charnière supplémentaire près de l’avant qui agit comme un double positif. Il offre l’espace supplémentaire nécessaire pour les casques supra-auriculaires plus grands et permet plus de points de réglage pour différentes tailles et formes de tête. Les écouteurs PlayStation Gold que je préfère utiliser pour la VR ne s’adaptent normalement pas bien aux autres sangles d’élite, mais ils fonctionnent assez bien ici.

Beaucoup de rembourrage sur le dessus et le dos aide à amortir et à mieux répartir le poids du casque, aidant à mettre plus de poids sur l’arrière de la tête et soulageant le poids des pommettes. Le coussin amovible à l’arrière est composé du même matériau en cuir PU que de nombreux coussinets faciaux – y compris celui ci-dessus – et peut être facilement essuyé ou remplacé à volonté. Il peut également être ajusté pour bercer l’arrière du crâne ou s’asseoir plus haut, en fonction de votre confort personnel.

La sangle Elite KIWI s’ajuste à deux endroits principaux. Tout d’abord, la molette à l’arrière de la tête tourne pour ajuster la longueur des sangles, ce qui facilite l’enfilage et le retrait. Deuxièmement, la sangle rembourrée sur le dessus aide à ajuster verticalement l’emplacement du coussin à l’arrière du crâne, travaillant en conjonction avec la charnière de la sangle centrale pour mieux s’adapter à toutes sortes de formes et de tailles de tête.

5 sur 5

Avantages:

Rembourrage facilement amovible et lavable Extrêmement confortable Répartit mieux le poids du casque La charnière secondaire permet un réglage granulaire de l’angle La plupart des casques s’adaptent Construction plus solide que la sangle Elite officielle

Les inconvénients:

Certains écouteurs supra-auriculaires très volumineux peuvent ne pas convenir

Sangle d’élite de la quête 2

Sangle élite KIWI Quest 2

Mieux que l’officiel

Le bracelet Elite de KIWI n’est pas seulement plus solide que le bracelet officiel Oculus Elite ; il est également plus confortable et facile à nettoyer.

Examen des poignées d’articulation KIWI Quest 2 avec ouverture de la batterie

Dans le monde Oculus, les poignées et les sangles de contrôleur ne manquent pas. Les contrôleurs Oculus Quest 2 ont vraiment besoin de cette sangle pour rendre de nombreux jeux VR plus confortables, et presque toutes les entreprises d’accessoires VR fabriquent une sorte de prise en main. Les poignées d’articulation de KIWI ont longtemps été les préférées de beaucoup, mais les poignées nouvellement conçues visent à résoudre un problème persistant dont souffrent de nombreuses poignées : avoir besoin de retirer les poignées pour changer la batterie.

Les nouvelles poignées d’articulation de KIWI ont un rabat lesté de la taille du compartiment de la batterie qui est conçu pour faciliter l’ouverture, le remplacement de la batterie, la fermeture et la reprise du jeu. KIWI a même une petite languette en plastique qui s’insère sous la batterie, ce qui rend le retrait aussi simple que de tirer la languette et de déposer une nouvelle batterie.

Le rabat est parfaitement coupé et s’insère parfaitement dans la fente. Bien qu’il n’y ait pas de mécanisme de verrouillage, il contient un morceau de silicone épais qui le coince dans le compartiment de la batterie, maintenant la batterie fermement et la porte fermée sans que la réouverture soit une corvée. Le reste des poignées reste inchangé, y compris le matériau en silicone confortable et adhérent utilisé pour l’ensemble.

Une plainte que j’ai concerne la sangle elle-même, qui est trop rigide à mon goût. Si vous pensez qu’un bracelet rigide en cuir est plus votre style que le type de tissu utilisé par les autres poignées, vous serez plutôt satisfait ici. J’ai demandé à d’autres personnes d’essayer ces poignées et elles ont aimé la sensation, c’est donc très certainement une chose de préférence.

Le seul vrai problème que j’ai trouvé était lorsque j’essayais d’utiliser des protecteurs de halo de contrôleur avec ces poignées, car le mécanisme à crochet et à œil utilisé pour verrouiller les poignées en place est spécialement conçu pour s’adapter au contrôleur sans rien d’autre attaché. Étant donné que les protecteurs de halo ajoutent une quantité importante de rembourrage caoutchouté aux anneaux du contrôleur, ces poignées ne s’adaptent pas bien lorsqu’elles sont attachées.

4 sur 5

Avantages:

Super adhérentes et résistantes à la transpiration Les dragonnes sont faciles à ajuster La conception les maintient en place sans souci

Les inconvénients:

La sangle rigide sera inconfortable pour certaines personnes Ne convient pas à certains couvercles de halo de contrôleur

Poignées d’articulation KIWI Quest 2

Poignées d’articulation KIWI Quest 2 avec ouverture de batterie

Plus facile à échanger

Les poignées d’articulation améliorées de KIWI vous offrent la prise dont vous avez besoin sans avoir à les retirer juste pour changer la batterie.

Test du support KIWI Quest 2 VR

Alors que l’Oculus Quest 2 peut être considéré comme la console VR, il ne reste pas simplement assis dans une armoire toute la journée comme le ferait une console. Trouver une bonne solution de stockage pour votre casque peut être un peu compliqué, mais le support VR de KIWI permet de ranger rapidement et en toute sécurité votre Quest 2 et de l’afficher en même temps.

KIWI utilise du plastique robuste sur son support VR, qui maintient facilement le Quest 2 et ses contrôleurs sans basculer. J’ai trouvé qu’il s’adapte et tient également facilement le PSVR, qui est un casque beaucoup plus lourd et volumineux. Les clips de maintien du contrôleur en dessous pivotent à 360 degrés et permettent également de suspendre facilement à peu près n’importe quel contrôleur VR auquel vous pouvez penser. Il y a même un petit œil sous l’étagère du casque pour tenir les câbles de charge, complétant ainsi tous les besoins d’un support simple.

Le support VR de KIWI est livré non assemblé dans la boîte, mais des instructions simples font de l’assemblage une expérience rapide et indolore. Mon seul problème est qu’il est trop haut pour tenir dans mon armoire de divertissement à moins que je ne retire l’une des étagères à l’intérieur. Pouvoir ajuster la hauteur du support aurait résolu ce problème, mais la structure en plastique rigide rend cela impossible.

4 sur 5

Avantages:

Conception robuste Convient à une grande variété de casques Emplacement dédié pour charger les câbles

Support VR Quest 2

Support VR KIWI Quest 2

Tiens tout

Le support KIWI VR est parfait pour le Quest 2 ou tout autre casque VR que vous possédez, grâce à sa taille universelle et ses bras de manette pivotants.

En bout de ligne

Les derniers accessoires VR de KIWI pour l’Oculus Quest 2 sont généralement fantastiques, résolvant les problèmes que les propriétaires de Quest 2 rencontrent généralement. Les meilleurs nouveaux accessoires Quest 2 de KIWI sont la sangle Elite – qui ajoute une quantité importante de confort et la structure nécessaire pour remplacer la sangle officielle Oculus Elite ou les sangles en tissu par défaut – et le remplacement de l’interface faciale, qui résout enfin le problème des lentilles embuées.

Si je devais en choisir un dans la liste, ce serait le remplacement de l’interface faciale. Outre un rembourrage confortable en cuir PU, cette interface permet enfin de jouer aux jeux Quest 2 sans que les lentilles ne s’embuent. Quiconque a déjà été confronté à cela sait à quel point les 10 à 15 premières minutes de toute session de jeu en plein hiver ou les jours de canicule humides de l’été sont pénibles. C’est l’un des meilleurs accessoires VR que j’ai jamais utilisé sur n’importe quel casque, sinon le meilleur de tous les temps.

