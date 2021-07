Test des écouteurs à réduction de bruit JBL Tour One

Le monde des casques antibruit haut de gamme devient de plus en plus compétitif. Il fut un temps où Sony et Bose étaient les seuls vrais concurrents, mais ensuite Apple est entré dans le jeu avec ses AirPods Max ultra chers. Aujourd’hui, JBL fait son entrée sur le marché avec le nouveau casque JBL Tour One. Contrairement à Apple, qui est devenu le plus cher, JBL sous-estime un peu la concurrence, les écouteurs coûtant 300 $.

Mais 300 $, ce n’est toujours pas bon marché. Faut-il acheter le casque antibruit JBL Tour One ou économiser un peu plus pour le casque Sony WH-1000XM4 ? Nous avons testé le casque JBL Tour One pour le savoir.

Conception JBL Tour One

La première chose à remarquer à propos de ces écouteurs est leur design, et ils sont plutôt jolis. Les écouteurs JBL Tour One ne sont pas les écouteurs les plus uniques sur le marché, mais ils sont toujours légers, offrent une construction relativement haut de gamme, etc.

Les écouteurs sont construits presque entièrement en plastique, à l’exception du cadre en métal. Cela signifie qu’ils peuvent parfois sembler un peu bon marché, mais le compromis est que, contrairement aux AirPods Max en métal, les écouteurs Tour Pro sont assez légers. Cela joue sur le confort sur toute la ligne.

L’écouteur gauche offre un bouton pour contrôler les modes de suppression du bruit et peut basculer entre le mode ambiant, l’arrêt et la suppression du bruit. Il offre également le port USB-C pour le chargement. L’écouteur droit est l’endroit où se trouvent les autres commandes. Vous obtiendrez des commandes de volume, un interrupteur d’alimentation qui sert également de contrôle d’appairage et un port auxiliaire. C’est à peu près tout ce dont vous aurez besoin sur une paire d’écouteurs sans fil, et les commandes sont également intuitives.

Dans la boîte, outre les écouteurs eux-mêmes, vous trouverez de nombreux accessoires. Il y a un joli boîtier de haute qualité, ainsi qu’un câble USB-A vers USB-C, un câble auxiliaire et un adaptateur d’avion. Encore une fois, c’est tout ce dont vous aurez besoin.

Fonctionnalités et batterie de la JBL Tour One

Ce ne sont pas des écouteurs fabriqués par Apple – vous n’obtiendrez donc pas de choses comme Spatial Audio ou Automatic Switching. Mais les écouteurs offrent toujours d’excellentes fonctionnalités, toutes contrôlables via l’application JBL Headphones.

Le premier d’entre eux est la prise en charge de votre assistant numérique préféré – Google Assistant ou Alexa. Vous aurez besoin de l’application d’accompagnement téléchargée sur votre téléphone, et vous serez invité à la télécharger si vous ne l’avez pas déjà.

L’application est relativement bien conçue et facile à utiliser. Je préfère définitivement la conception de cette application à celle de l’application Headphones Connect de Sony. Tout est juste un peu plus propre et plus facile à assimiler. Grâce à l’application, vous pouvez contrôler la suppression du bruit et changer de mode. Il existe deux modes : « Mode quotidien », qui a simplement activé l’ANC, et « True Adaptive NC », qui est censé compenser l’annulation du bruit en temps réel. J’ai trouvé cela distrayant et simplement coincé avec le mode quotidien.

L’application vous permet également de voir la durée de vie de la batterie de vos écouteurs et même d’optimiser votre connexion Bluetooth pour différents scénarios, même si j’ai trouvé peu de différence dans les modes. Il y a aussi un égaliseur, qui est toujours utile, et la possibilité de changer le bouton de fonction.

Le dernier mais non le moindre est le mode ambiant, qui peut être activé dans l’application. Deux modes ambiants sont proposés ici. Il y en a un qui est simplement conçu pour vous aider à être plus conscient de votre environnement, et un pour la conversation. Ce mode réduit fondamentalement tout ce que vous écoutez et amplifie sérieusement les voix extérieures. Cela fonctionne bien, bien qu’il soit plus facile de retirer simplement vos écouteurs pendant quelques secondes que d’atteindre l’application pour activer le basculement TalkThru.

JBL Tour One confort

Les écouteurs JBL Tour One offrent beaucoup de rembourrage dans les oreillettes et sous le bandeau et sont assez légers. Le résultat? Ils sont confortables. Facilement assez confortable pour être porté pendant des heures à la fois.

La construction légère aide vraiment ici. Apple a dû sérieusement fléchir ses côtelettes de conception dans le bandeau des AirPods Max pour contourner leur poids. Cela aide, mais sur une paire d’écouteurs qui essaie de réduire la concurrence, il est plus logique de simplement… les rendre légers. Certains diront qu’ils se sentent bon marché en conséquence, mais le même argument pourrait être avancé pour les écouteurs Sony WH-1000XM4.

Son JBL Tour One

JBL est une société audio de longue date et, par conséquent, vous vous attendez à ce que ces écouteurs sonnent bien. Heureusement, ils sonnent bien.

La réponse des basses sur le casque est puissante et profonde. Les écouteurs offrent certainement une légère amplification des basses dès la sortie de la boîte, mais l’égaliseur peut résoudre ce problème si vous ne l’aimez pas. Habituellement, les grosses caisses faibles de Back in Black d’AC/DC ont eu un peu plus de punch, tandis que les guitares basses sonnaient bien.

Les médiums sont également bien réglés. Il semblait y avoir un peu de viande supplémentaire dans les bas médiums, ce qui donnait un son plus chaud dans l’ensemble – mais encore une fois, vous pouvez modifier cela dans l’égaliseur si vous le souhaitez. Les hauts médiums étaient définitivement encore suffisamment présents pour donner du mordant aux guitares et aux pistes de synthé.

Les aigus offraient de bons détails et une bonne clarté, mais peut-être pas autant que les écouteurs Sony WH-1000XM4 ou les AirPods Max beaucoup plus chers. Les détails sont toujours très bons ici, alors ne vous attendez pas à des écouteurs bon marché. Cela signifie que vous obtiendrez un son passionnant dans l’ensemble, avec beaucoup de coupe dans les voix et les percussions. C’est toujours utile.

La suppression du bruit sur les écouteurs Tour One est très bonne. Il coupera facilement la majorité des bruits extérieurs, et certains adoreront le mode antibruit adaptatif. En général, la suppression du bruit n’est pas aussi impressionnante que certains écouteurs un peu plus chers, mais c’est quand même génial.

Conclusion

Les écouteurs JBL Tour One ont beaucoup à offrir. Ils sont très confortables, sonnent bien et offrent une bonne suppression du bruit. Je suis heureux de voir JBL affronter les Sony et les Boses du monde, même si ces écouteurs ne sont pas tout à fait au même niveau. Si 300 $ est votre plafond budgétaire, alors je vous recommande absolument d’acheter les écouteurs JBL Tour One.

La compétition

Bien sûr, si 300 $ ne sont pas votre plafond budgétaire, il y a d’autres écouteurs à acheter. Les écouteurs JBL Tour One se sont bien battus, mais si vous pouvez étirer votre budget de 50 $ supplémentaires, cela vaut la peine d’opter pour les écouteurs Sony WH-1000XM4 à la place. Ils sont un peu plus confortables, offrent une meilleure suppression du bruit et sonnent juste un peu mieux. Si vous êtes un fan d’Apple et que vous n’avez pas de plafond budgétaire, vous pouvez opter pour les écouteurs AirPods Max à 550 $, qui sonnent excellents et offrent des fonctionnalités impressionnantes comme l’audio spatial et la commutation automatique.

Dois-je acheter le casque JBL Tour One ?

Oui. Si votre plafond budgétaire est de 300 $, ou si vous les trouvez en spécial, les écouteurs JBL Tour One valent la peine d’être achetés. Si vous pouvez étirer votre budget à 350 $, vous devriez plutôt vous procurer le casque Sony WH-1000XM4.

