Test des écouteurs Apple AirPods Max : excellents mais chers

Après qu’Apple ait acheté Beats Electronics en 2014, beaucoup pensaient qu’Apple allait bientôt intégrer Beats à Apple lui-même et lancerait simplement des écouteurs de marque Apple. Sept ans plus tard, les écouteurs de marque Beats continuent de sortir. Mais Apple se penche également sur ses propres produits audio, notamment via la marque AirPods. Le produit le plus récent de cette gamme est le casque AirPods Max.

Les AirPods Max représentent sans doute le point culminant du voyage des écouteurs d’Apple. Ce sont de loin les AirPod les plus chers à ce jour, et ils sont plus chers que tout dans la gamme actuelle de Beats. Mais ils visent également à offrir une expérience haut de gamme haut de gamme qui en vaut le coût.

Compte tenu de la compétitivité des écouteurs antibruit haut de gamme, les AirPods Max y parviennent-ils ? Je les utilise depuis un moment maintenant pour le savoir.

Écouteurs à réduction de bruit Apple AirPods Max Prix catalogue : 549,00 $ Prix : 472,81 $ Vous économisez : 76,19 $ (14%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Conception des AirPod Max

Les AirPods Max ressemblent à des écouteurs, bien sûr, mais ils ne ressemblent à aucun autre casque que vous avez probablement vu auparavant. D’une manière ou d’une autre, les écouteurs offrent un design à la fois rétro et moderne, et il y a beaucoup d’attention aux détails que vous attendez d’un produit Apple.

Les oreillettes elles-mêmes sont construites à partir d’une seule pièce d’aluminium chacune, avec une grande face vide sur le côté et une construction relativement mince. Vous ne trouverez pas de logo Apple ou de surface tactile ici – les écouteurs sont propres et minimalistes. Alors que le visage des oreillettes est relativement nu, cependant, les bords des oreillettes ont une tonne de fentes et de trous pour les microphones et les commandes.

Sur les oreillettes droites se trouvent les commandes et les ports. Sur le dessus de l’oreillette, vous trouverez un bouton pour basculer entre les différents modes de réduction du bruit et une couronne numérique pour le volume. La couronne peut également être enfoncée une fois pour lire et mettre en pause, deux fois pour passer à la piste suivante et trois fois pour revenir en arrière. C’est relativement intuitif.

Au bas de l’oreillette droite se trouve le port Lightning. C’est vrai, il n’y a pas de port USB-C ici. Et, pour aggraver les choses, vous devrez également utiliser le port Lightning pour l’écoute filaire. Cela ne fonctionne vraiment qu’avec l’adaptateur propriétaire d’Apple, étant donné qu’il nécessite un transfert de données bidirectionnel. Vraiment, pour une paire d’écouteurs dans cette gamme de prix, vous devriez obtenir un port auxiliaire – de plus, cela permettrait aux écouteurs de fonctionner avec la nouvelle fonction audio sans perte d’Apple.

Le bandeau est également un design distinctement Apple-y. Apple a renoncé à l’utilisation de rembourrage, au profit d’un maillage qui s’étend sur le dessus de votre tête pour aider à mieux répartir le poids du casque. C’est utile, car les écouteurs ne sont pas légers – à 13,6 onces, ils sont beaucoup plus lourds que la plupart des autres écouteurs.

Aux extrémités du serre-tête, vous obtiendrez des bras télescopiques qui étendent et rétractent les oreilles jusqu’à la taille souhaitée. Cette fonctionnalité était très agréable et ils ne se sont jamais étendus ou rétractés sans que je le veuille. C’est une touche agréable, mais parfois les oreillettes peuvent sembler un peu trop rapprochées lorsqu’elles ne sont pas sur votre tête. Avec les tasses tournées sur le côté, elles peuvent s’entrechoquer un peu, ce qui peut être effrayant sur une paire d’écouteurs à 550 $. Il ne serait pas difficile d’imaginer que cela porte un peu de peinture après un certain temps.

En parlant de peinture, les écouteurs sont disponibles dans une gamme de couleurs différentes. Nous examinons le modèle Space Grey, mais ils sont également disponibles en argent, vert, bleu ciel et rose. Je suis un grand fan de cette pomme plus colorée, malgré le fait que j’ai fini par opter pour la couleur ennuyeuse.

Les coussinets sont également amovibles, ils se fixent magnétiquement et peuvent être très facilement retirés. C’est une fonctionnalité impressionnante. Cela signifie que sur toute la ligne, à mesure qu’ils s’usent, vous pouvez les échanger rapidement et facilement. Cela signifie également que vous pouvez mélanger et assortir les couleurs. Malheureusement, les remplacements sont un peu chers à 69 $, mais il existe des options tierces.

Ensuite, il y a le cas. Ah, le cas. Permettez-moi de mettre cela de côté – la conception du boîtier des AirPods Max est un peu ridicule. Il est difficile à utiliser correctement, il est nécessaire de mettre immédiatement le casque dans un état de faible consommation et cela ne protège même pas correctement le casque. Franchement, j’ai dû me forcer à utiliser le boîtier pour tester sa qualité, et je me suis retrouvé à parcourir Amazon pour une option tierce. C’est en dépit du fait que le boîtier est clairement construit à partir de matériaux de haute qualité. Espérons qu’Apple apprenne sa leçon ici et donne à ses prochains écouteurs supra-auriculaires quelque chose d’un peu plus utile.

Mais malgré le boîtier fou, l’absence d’USB-C et l’absence de port auxiliaire, les écouteurs sont toujours incroyablement construits. Ils sont immédiatement reconnaissables, clairement fabriqués à partir de matériaux de qualité supérieure et ont généralement fière allure.

Fonctionnalités et batterie des AirPods Max

Comme on peut s’y attendre d’un appareil Apple moderne, les écouteurs AirPods Max vont bien plus loin que la simple connexion sans fil à votre appareil. Ils s’intègrent parfaitement à votre écosystème de produits Apple et le font de manière assez transparente.

Pour commencer, les écouteurs offrent la fonction de commutation automatique d’Apple, ce qui signifie essentiellement qu’une fois que vous les aurez couplés à l’un de vos appareils, ils seront couplés avec tous. Mettez-les et jouez quelque chose sur votre Mac, et ils se connecteront à votre Mac. Recevez un appel sur votre iPhone et ils basculeront. Cela fonctionne incroyablement bien.

Ils savent aussi quand ne pas jouer du tout. Les AirPods Max offrent une technologie de détection des oreilles qu’ils peuvent utiliser pour mettre automatiquement en pause et lire l’audio. J’utilise souvent des haut-parleurs lorsque je suis sur mon Mac et je bascule occasionnellement entre les haut-parleurs et les écouteurs tout au long de la journée – et le Mac était suffisamment intelligent pour passer automatiquement à l’utilisation des haut-parleurs simplement en enlevant les AirPods Max. C’est un système génial.

Ensuite, Spatial Audio, et franchement, c’est vraiment cool. J’étais un peu sceptique à propos de Spatial Audio en général quand il a été annoncé. Après tout, beaucoup d’autres ont créé des configurations de son surround virtuel. Mais Spatial Audio fonctionne très bien et sonne mieux. Parfois, on a l’impression d’être dans un théâtre. Apple a annoncé que Spatial Audio arriverait également sur Apple TV, lors de la sortie de tvOS 15 à l’automne. Je ne peux pas attendre.

Spatial Audio fonctionne également avec la musique, et même si c’est parfois cool, cela peut être un peu aléatoire. Certains aiment l’espace supplémentaire que la technologie apporte. Cela vaut la peine d’expérimenter, mais n’achetez pas les AirPods Max for Spatial Audio sur Apple Music.

Les AirPods Max regorgent de fonctionnalités, sans même parler de la technologie de suppression du bruit, que nous aborderons un peu plus tard. C’est un peu ce qui distingue ces écouteurs des autres boîtes antibruit haut de gamme – l’excellente intégration avec tous vos produits Apple. Ils s’intégreront encore mieux lors du lancement d’iOS 15, lorsque les AirPods Max bénéficieront de la prise en charge de l’application Find My.

La durée de vie de la batterie sur les AirPods Max est également assez solide, bien qu’elle soit légèrement affectée par le fait que les écouteurs ne s’allument pas et ne s’éteignent pas de la même manière que les écouteurs sans fil traditionnels. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, vous pouvez les placer dans l’étui lorsque vous ne les utilisez pas, mais c’est un peu ennuyeux. Si vous utilisez vos écouteurs quelques heures par jour, vous devez vous attendre à pouvoir les utiliser au moins trois ou quatre jours. Officiellement, Apple dit que vous obtiendrez 20 heures d’utilisation des écouteurs, ce qui est bien, mais pas incroyable.

AirPods Max confort

Les écouteurs AirPods Max sont certainement plus lourds que les autres écouteurs, et cela joue sur leur confort. Par exemple, les écouteurs Sony WH-1000XM4 ne pèsent que 9 oz environ, ce qui est bien inférieur aux AirPods Max.

Heureusement, cependant, ils ne se sentent pas trop lourds. Le serre-tête en maille est conçu pour aider à répartir uniformément le poids du casque sur le dessus de votre tête. Cela fonctionne plutôt bien. Ils n’ont pas l’impression d’appliquer beaucoup de pression sur le dessus de votre tête. Cela garantit que vous pouvez les porter pendant quelques heures sans être inconfortable.







Les oreillettes ont également beaucoup de rembourrage. La pince de ces écouteurs n’est pas trop serrée, mais elle est toujours suffisamment serrée pour créer un joint pour l’annulation du bruit. Les écouteurs peuvent parfois devenir un peu chauds, mais ce n’est pas si mal. Vous n’utiliserez pas ces écouteurs pour des choses comme courir ou vous entraîner de toute façon.

De manière générale, les écouteurs AirPods Max sont suffisamment confortables pour la plupart des cas d’utilisation. Ce ne sont pas les écouteurs les plus légers du marché. Mais Apple a fait du bon travail pour atténuer les problèmes qui pourraient survenir avec une paire d’écouteurs lourde.

Qualité sonore des AirPods Max

Habituellement, l’aspect le plus important d’une paire d’écouteurs est la façon dont ils sonnent. Avec les écouteurs construits par Apple, il s’agit généralement davantage de l’ensemble et de la manière dont il s’intègre dans l’écosystème d’Apple. Mais la qualité sonore est toujours importante. Heureusement, les AirPods Max sonnent bien. Ce ne sont pas les écouteurs au son le plus naturel, mais tant que vous ne vous y attendez pas, vous adorerez leur son.

La réponse des basses proposée par les AirPods Max est précise et définie. L’extension des basses est relativement profonde, ce qui signifie que le casque peut reproduire certaines des basses les plus basses. Bien qu’il y ait certainement une bosse dans la réponse des basses, elle ne s’aventure pas dans la boue.

Le milieu de gamme est bien réglé, avec une réponse généralement plate. Il y a une légère baisse dans certaines des hautes fréquences moyennes, mais de manière générale, les écouteurs ne s’aventurent pas trop loin dans cette réponse en fréquence « écopée » que vous pouvez trouver dans de nombreux écouteurs grand public, y compris ceux de la marque Beats d’Apple.

Peut-être que la meilleure partie du son de ces écouteurs est dans le haut de gamme. Les aigus sont détaillés, nets et précis. Les aigus ne deviennent pas trop durs, mais ils contribuent à une expérience généralement très détaillée dans l’ensemble. Les écouteurs ont également une belle scène sonore large, ce qui les rend plus immersifs et intéressants à écouter.

La suppression du bruit proposée par les AirPods Max est excellente et parmi les meilleurs de tous les casques antibruit. Les AirPods Max disposent de neuf microphones disséminés à l’extérieur, dont huit sont utilisés pour la suppression du bruit. Tous ces microphones sont payants et les écouteurs sont parfaits pour éliminer tout bruit extérieur.

Ils offrent également un mode de transparence impressionnant, et encore une fois, c’est parmi les meilleurs que j’ai entendus. Le mode Transparence vous permet d’entendre votre environnement, y compris les voix. Cela signifie que vous pouvez avoir une conversation sans avoir à retirer vos écouteurs. Il est facile de changer de mode avec le bouton du casque ou les paramètres de votre téléphone ou Mac.

Conclusions de l’examen des AirPods Max

Les AirPods Max sont une version typiquement Apple des écouteurs antibruit. Ils ne sont en aucun cas parfaits, mais ils ont fière allure, sonnent bien et offrent toutes les fonctionnalités que vous attendez d’un produit de l’écosystème Apple, y compris certaines fonctionnalités qui seront déployées plus tard cette année aux côtés d’iOS 15 et de tvOS 15.

Ensuite, il y a le prix. 550 $ n’est pas bon marché, et c’est plus cher que les produits concurrents de Sony et Bose. Mais c’est ce qui se passe lorsque vous achetez l’écosystème Apple : vous obtenez des fonctionnalités premium à un prix premium. Si vous êtes prêt à payer l’argent, vous obtiendrez une paire d’écouteurs incroyables.

La compétition

Bien sûr, si l’intégration avec les appareils Apple n’est pas si importante pour vous, alors il existe d’autres options sans doute meilleures, du moins pour le prix. La meilleure alternative est sans aucun doute le casque Sony WH-1000XM4, qui est un casque antibruit de pointe au prix de 350 $. Si vous êtes un utilisateur Android, ou même un utilisateur multiplateforme, ne dépensez pas d’argent pour les AirPods Max. Au lieu de cela, achetez les écouteurs Sony. Ils prennent toujours en charge deux connexions Bluetooth, une gamme de fonctionnalités intelligentes via l’application Sony et un ajustement léger et confortable.

Les AirPods Max valent-ils la peine d’être achetés ?

Ça dépend. Si vous êtes au cœur de l’écosystème Apple et que vous souhaitez une paire d’écouteurs supra-auriculaires qui s’intégreront à vos autres produits Apple, vous allez adorer les AirPods Max. Mais si vous voulez juste une paire d’excellents écouteurs antibruit, cela vaut la peine d’économiser votre argent et d’opter plutôt pour les écouteurs Sony WH-1000XM4.

Écouteurs à réduction de bruit Apple AirPods Max Prix catalogue : 549,00 $ Prix : 472,81 $ Vous économisez : 76,19 $ (14%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant