Test des écouteurs Redmi Earbuds 3 Pro : l’essentiel manquant

Malgré la prévalence de véritables produits audio sans fil, la catégorie continue d’innover à un rythme effréné. Au cours de la dernière année, nous avons vu des fonctionnalités haut de gamme telles que la suppression active du bruit (ANC), les modes de transparence, etc., se frayer un chemin vers des options à prix abordable. Cependant, la durée de vie de la batterie est une préoccupation majeure pour la plupart des vrais écouteurs sans fil et Xiaomi pense que cela aurait pu résoudre ce problème. Les Redmi Earbuds 3 Pro visent la longévité, en plus d’améliorations évidentes comme la qualité audio. Dans la revue Android Authority Redmi Earbuds 3 Pro, nous voyons s’il y a assez ici pour différencier le dernier produit audio de Redmi dans un segment qui regorge de très bonnes options.

Ce que vous devez savoir sur les écouteurs Redmi 3 Pro

Écouteurs Redmi 3 Pro : Rs. 3 000 (~ 40 $)

Les Redmi Earbuds 3 Pro sont la troisième itération de la sous-marque Xiaomi de ses véritables écouteurs sans fil à lancer en Inde. Par rapport aux Redmi Earbuds S et Redmi Earbuds 2C d’entrée de gamme, les Redmi Earbuds 3 Pro visent une position légèrement plus haut de gamme, avec un ensemble de fonctionnalités plus premium et un prix proportionnellement plus élevé. Les écouteurs sont disponibles en trois couleurs différentes : rose, bleu et blanc.

De manière confuse, les Redmi Earbuds 3 Pro ne sont pas les mêmes que les Redmi Buds 3 Pro disponibles au Royaume-Uni et dans le reste de l’Europe. Exclusifs en Inde, les Redmi Earbuds 3 Pro sont disponibles via Mi.com ainsi qu’Amazon.

Ce qui est bon?

Les Redmi Earbuds 3 Pro ne s’éloignent pas trop des vrais écouteurs sans fil conventionnels en ce qui concerne le design, mais cette toute nouvelle teinte rose grès a mon cœur. La qualité de construction globale est satisfaisante et le boîtier ne semble pas bon marché. Redmi a même ajouté une texture caoutchoutée douce à l’intérieur, bien que j’aie remarqué que le caoutchouc emprisonnait souvent les peluches.

La qualité de construction est satisfaisante pour l’argent et la teinte rose grès est mignonne comme un bouton.

En tant qu’auditeur de musique, la latence sur les écouteurs sans fil a rarement été un problème pour moi. Cependant, les vrais écouteurs sans fil ont toujours été une option moins que stellaire pour les joueurs. Avec la prise en charge du codec aptX Adaptive de Qualcomm, les Redmi Earbuds 3 Pro revendiquent une latence d’environ 86 ms, ce qui devrait les rendre adaptés aux jeux sur smartphone. De plus, la mise à l’échelle adaptative aide à maintenir un signal fort à distance. Je n’ai eu aucune difficulté à parcourir la longueur de mon appartement de 2 500 pieds carrés tout en diffusant un podcast depuis mon téléphone.

Contrairement aux écouteurs déjà lancés par Redmi, les Earbuds 3 Pro se chargent via USB-C, ce qui est un avantage certain pour plus de commodité.

Le véritable bond en avant, cependant, vient de la durée de vie de la batterie. Les Redmi Earbuds 3 Pro prétendent offrir sept heures d’utilisation avec une seule charge. Ce n’est pas souvent que les tests de durée de vie de la batterie dans le monde réel correspondent aux affirmations du fabricant, mais dans le cas des Earbuds 3 Pro, mes tests ont dépassé les affirmations de Redmi. Avec le volume réglé à 60%, j’ai économisé près de huit heures d’utilisation avec une seule charge. Couplé au boîtier de batterie, il y a environ 30 heures de batterie de réserve disponibles, ce qui devrait plaire même aux auditeurs les plus avides de musique.

Enfin, les écouteurs conservent une certification IPX4, ce qui les rend idéaux pour des activités comme la course à pied.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Bien qu’il s’agisse d’un ensemble assez abordable de véritables écouteurs sans fil, l’entreprise a misé sur les informations d’identification audio. La configuration à double pilote associe un pilote dynamique pour les fréquences basses et moyennes à un pilote à armature équilibrée pour gérer le haut de gamme.

Les Redmi Earbuds 3 Pro ont d’excellentes références audio, mais un réglage bâclé les laisse tomber.

Malheureusement, le réglage audio de Redmi laisse beaucoup à désirer, avec des basses fortes qui ont un impact négatif sur d’autres notes musicales importantes. Les voix ne sont pas très prononcées et les basses amplifiées masquent les fréquences moyennes. Malgré le pilote d’armature équilibré dédié, je ne suis pas impressionné par le son des notes aiguës, car elles étaient beaucoup trop amplifiées – ce que certains pourraient décrire comme “aigus”. De plus, les Redmi Earbuds 3 Pro ont produit un son de tic-tac très perceptible avec des niveaux de volume élevés. J’ai contacté Redmi au sujet du bruit de tic-tac, et la société a répondu en disant qu’il s’agissait probablement d’un problème ponctuel avec l’unité sous la main. Bien que ce soit probablement le cas, les acheteurs potentiels voudront peut-être garder un œil (ou une oreille) à l’affût des problèmes de contrôle qualité avec les Redmi Earbuds 3 Pro.

L’ajustement peut aussi être un peu aléatoire. Bien que les écouteurs ne soient jamais tombés de mon oreille, l’ajustement n’était pas très rassurant et j’y retournais souvent pour les régler.

Ailleurs, les microphones des Redmi Earbuds 3 Pro sonnent étouffés et distants, ce qui les rend moins qu’idéaux pour les longs appels. Enfin, contrairement aux produits concurrents, Redmi n’offre aucune application pour modifier la qualité audio, et vous ne pouvez pas non plus modifier le schéma de contrôle tactile par défaut.

Avis Redmi Earbuds 3 Pro : dois-je l’acheter ?

Aussi bon que le look Redmi Earbuds 3 Pro sur papier, la preuve est dans le pudding et ces véritables écouteurs sans fil abordables vacillent à plus d’un titre. Les choses ne sont pas toutes mauvaises, et des fonctionnalités telles que la longue durée de vie de la batterie, l’indice IP et la stabilité de la connexion solide sont excellentes.

Les véritables écouteurs sans fil Redmi Earbuds 3 Pro sonnent bien sur le papier, mais trop de compromis ont été faits pour atteindre le prix.

Cependant, la qualité audio douteuse, l’absence d’application et l’ajustement peu rassurant ne peuvent être ignorés. D’autant plus à la lumière d’alternatives de qualité comme le Realme Buds Q2 (Rs. 2 499) qui lancent une annulation active du bruit sur un budget, ou, disons, l’Oppo Enco W11 (Rs. 1 999) avec leur accent sur une qualité sonore décente assortie à un excellent ajustement.

Bien sûr, presque tous les vrais écouteurs sans fil soucieux de leur budget font quelques réductions pour atteindre ce prix, mais les Redmi Earbuds 3 Pro ont un trop grand nombre de compromis pour se mériter une recommandation.

Écouteurs Redmi 3 Pro

Les Redmi Earbuds 3 Pro sont un ensemble abordable de véritables écouteurs sans fil offrant sept heures d’autonomie et une conception à double pilote.