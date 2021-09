Test des écouteurs sans fil Tronsmart Onyx Apex True : toutes les bonnes fonctionnalités à un prix fantastique

Il semble qu’il soit presque impossible d’acheter une mauvaise technologie de nos jours, qu’il s’agisse de téléphones Android, d’écouteurs sans fil, de montres intelligentes ou de toute autre chose. Les meilleurs joueurs du jeu essaient donc d’offrir autant que possible dans un seul paquet, puis de le vendre le moins cher possible. Cela a abouti à l’existence de certains écouteurs sans fil économiques spectaculaires à des prix étonnamment bas.

Tronsmart est l’une des nombreuses entreprises qui se concentrent sur la création de produits de valeur hautement compétitifs. Personnellement, j’adore la gamme d’appareils audio abordables de la société, tels que les véritables écouteurs sans fil Apollo Air + et le haut-parleur Bluetooth Studio 30 W. Ils incarnent l’expression « pour le prix » de part en part.

Au prix raisonnable de 50 $, les écouteurs Tronsmart Onyx Apex sont l’équivalent d’une paire d’écouteurs d’entrée de gamme. Ce n’est pas beaucoup, mais je suis quand même entré dans cette revue avec des attentes modérément élevées. Voici ce que j’ai découvert après avoir utilisé les écouteurs sans fil Tronsmart Onyx Apex True pendant quelques semaines.

Revue Tronsmart Onyx Apex :

Tronsmart Onyx Apex

En bout de ligne : Tronsmart l’a déjà fait, et maintenant il l’a fait à nouveau. Les écouteurs Onyx Apex True Wireless sont un autre achat de valeur avec un prix incroyablement bas et des composants internes étonnamment robustes. L’audio Qualcomm, l’ANC et la charge USB-C sont quelques-unes des choses qui en font une paire d’écouteurs bon marché.

Le bon

Excellent son dans l’ensemble Excellente autonomie de la batterie avec chargement USB-C Réduction active du bruit décente Qualité d’appel nette Audio Qualcomm aptX et Bluetooth 5.2

Le mauvais

Pas d’indice IP Les basses ne sont pas assez lourdes pour tout le monde Une seule option de couleur Pas d’application compagnon

Tronsmart Onyx Apex : Prix et disponibilité

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Tronsmart a lancé les écouteurs Onyx Apex TWS fin juillet 2021. Ils sont actuellement disponibles à l’achat aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et dans d’autres parties du monde auprès de Geekbuying et Aliexpress pour 50 $. Un lancement d’Amazon pour l’Occident est actuellement prévu pour être mis en ligne dans deux mois.

Tronsmart Onyx Apex : ce qui est bien

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Contrairement à l’Apollo Air+, les bourgeons Onyx Apex ont un design agréable, même s’il s’agit d’un petit cliché. L’étui de chargement est d’une belle teinte noir mat et présente des coins arrondis. Lorsqu’il est en main, on a l’impression de tenir un pain de savon vraiment chic, sauf que les écouteurs Tronsmart ne pèsent presque rien. Le mécanisme de charnière du boîtier est également bien meilleur que celui de l’Apollo Air+. Je suis heureux que Tronsmart ait surmonté le défaut avec les charnières desserrées, et le boîtier de chargement semble beaucoup plus robuste dans l’ensemble.

Catégorie Tronspart Onyx Apex Driver 10mm Puce Qualcomm QCC3040 Codec audio AAC

SBC

Qualcomm AptX Profil Bluetooth HFP/HSP/AVRCP/A2DP ANC Oui Prise en charge de l’assistant vocal Google Assistant, Siri Battery 35mAh par écouteur

Jusqu’à 5 heures sur une seule charge Batterie du boîtier 400 mAh

Jusqu’à 24 heures de charge filaire Oui, USC-C

2h au total

10m donne 1 heure de lecture Recharge sans fil Pas de microphones 4 micros Bluetooth version 5.2 Distance de transmission Jusqu’à 10m Impédance 10Ω Résistance à l’eau et à la poussière (indice IP) Non Dimensions 2,48 x 1,19 x 1,65 pouces

50g Couleurs Noir

Ouvrez le boîtier et vous trouverez deux écouteurs noirs brillants confortablement installés dans la boîte. Ils sont légers, mais je me sens suffisamment en confiance lorsque je les tiens. Ils ont une structure en forme de tige et j’aime que les embouts ne dépassent pas autant que certains autres écouteurs. En plus des écouteurs et de l’étui, Tronsmart comprend également un câble USC Type-C et deux embouts auriculaires dans l’emballage afin que vous puissiez les changer pour une taille plus petite si les écouteurs sont trop serrés.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Chaque bourgeon a un ajustement très serré et se trouve juste dans le conduit auditif, bien caché derrière le tragus. Les écouteurs Onyx Apex restent en place et ne bougent pas du tout. Vous pouvez danser le boogie dans la rue et ces écouteurs ne tomberont pas. Cela signifie que vous pouvez courir avec sans craindre de perdre l’un ou l’autre des bourgeons.

Vous pouvez danser dans la rue et les écouteurs Tronsmart Onyx Apex ne tomberont pas.

La tête de chaque écouteur a des écrans tactiles et ils répondent bien. Vous ne pouvez pas personnaliser les commandes, mais les préréglages sont confortables à utiliser. Vous pouvez modifier le volume, mettre en pause/jouer de la musique, répondre/refuser des appels, déclencher l’assistant Google ou Siri, ou éteindre un bouton.

En interne, les écouteurs Tronsmart Onyx Apex sont équipés du dernier Bluetooth 5.2, de sorte que le processus de connexion est transparent. Vous bénéficiez également de la prise en charge d’une large gamme de profils Bluetooth tels que AVRCP, A2DP et HFP, ainsi que de codecs audio de meilleure qualité tels que Qualcomm aptX. De plus, la suppression active du bruit (ANC) est étonnamment bonne pour filtrer la plupart des bruits de fond ; les seules exceptions étant des claquements bruyants de portes ou des voitures se retournant dans la rue.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Les pilotes personnalisés de 10 mm de Tronsmart et la puce d’entrée de gamme Qualcomm QCC3040 fonctionnent ensemble pour produire une qualité sonore solide. Les voix sont vraiment nettes et le niveau de volume maximum des véritables écouteurs sans fil Tronsmart Onyx Apex est étonnamment fort pour les écouteurs à petit budget. J’ai apprécié mon expérience audio alors que je travaillais sur mes pistes préférées. Qu’il s’agisse de heavy metal que vous écoutez ou de rhythm and blues, chaque chanson sonne comme il se doit et le son est bien équilibré.

Vous ne rencontrerez pas de problèmes de voix ou d’instrumentaux au son trouble se transformant en un ton criard. J’ai une préférence personnelle pour les basses plus lourdes que d’habitude, et j’aurais aimé que le son soit un peu plus percutant. Par exemple, je n’étais pas un grand fan du Soundcore Liberty Air 2 Pro pour la même raison. En fin de compte, nous avons tous nos propres goûts en matière d’audio, alors assurez-vous de savoir ce que vous aimez !

Les véritables écouteurs sans fil Tronsmart Onyx Apex sont incroyablement fiables pour une charge toute la journée.

Prendre des appels avec les véritables écouteurs sans fil Tronsmart Onyx Apex est un jeu d’enfant. Les écouteurs ont chacun deux micros et utilisent la technologie cVc 8.0 pour éliminer les bruits ambiants inutiles en arrière-plan. Non seulement les commandes tactiles sont faciles à gérer les appels, mais la qualité audio est limpide. J’ai participé à plusieurs appels téléphoniques et conversations vidéo récemment, et tout le monde a dit que j’avais l’air parfaitement net.

Les écouteurs durent également très longtemps en une seule fois, environ 5 heures sur une seule charge et une journée entière ou plus en tenant compte du boîtier. Bien sûr, la durée de vie de la batterie varie en fonction de l’utilisation, mais les boutons Onyx Apex sont toujours incroyablement fiables pour une charge toute la journée. C’est à égalité avec certains des meilleurs écouteurs sans fil là-bas.

Tronsmart Onyx Apex : ce qui n’est pas bon

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Personne – ou rien – n’est parfait, et cela sonne très vrai avec les écouteurs sans fil Onyx Apex. Même si je suis surpris par les nombreux avantages des écouteurs, ils présentent également des inconvénients. Tout d’abord, vous pouvez certainement courir sans vous soucier de leur chute, mais cela ne signifie pas que votre course sera sans stress. Les écouteurs Tronsmart TWS ne sont pas résistants à l’eau ou à la poussière, ils peuvent donc être abîmés par la sueur ou lorsqu’ils sont mouillés sous la pluie.

Il n’y a pas d’application compagnon dédiée pour votre téléphone, vous ne pouvez donc pas modifier les commandes ou jouer avec l’égaliseur pour personnaliser le son. C’est très décevant car j’adore l’application Tronsmart. Il se connecte très rapidement et en douceur, encore plus rapidement qu’il n’en faut pour que mes écouteurs Soundcore Liberty Air 2 Pro et Sennheiser CX 400BT se couplent avec mon téléphone.

L’absence d’indice IP d’étanchéité à l’eau et à la poussière est injustifiable.

De plus, les boutons Onyx Apex ne prennent pas en charge le chargement sans fil. Pour 50 $, l’absence de cette fonctionnalité ou même d’une application compagnon est excusable, mais aucune cote IP étanche à l’eau et à la poussière n’est injustifiable. Si vous pouvez obtenir des écouteurs bon marché sales comme le Mpow M30 qui ne coûte que 35 $ avec un indice IPX8, alors Tronsmart n’a aucune excuse.

Si vous voulez vous procurer une paire d’écouteurs sans fil Tronsmart Onyx Apex, vous n’aurez pas beaucoup de choix en termes de couleurs. Malheureusement, les bourgeons Onyx Apex ne sont disponibles qu’en noir, et il n’y a pas d’alternative. Ce n’est peut-être pas un dealbreaker, mais ce n’est certainement pas un point positif. À l’ère du consommateur, au moins deux ou trois nuances de smartphones sont attendues.

Tronsmart Onyx Apex : Compétition

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Onyx Apex fait face à une concurrence extrêmement rude, allant à l’encontre de dizaines, voire de centaines, des meilleurs véritables écouteurs sans fil abordables du marché. Dans la fourchette de prix de 50 $, le concurrent le plus direct serait les véritables écouteurs sans fil Creative Outlier Air V3. Les deux paires s’adressent à des budgets serrés, mais les têtes Tronsmart sont 20 $ moins chères. Ils offrent tous deux des expériences auditives similaires et ont une autonomie de batterie incroyable, bien que les écouteurs Creative durent beaucoup plus longtemps.

Du côté matériel, les têtes Creative Outlier Air V3 présentent un design époustouflant et unique inégalé par Tronsmart. Mais lorsque vous regardez les choses sous un angle plus technique, les écouteurs Tronsmart Onyx Apex offrent un ANC bien meilleur que l’Outlier Air V3. L’étui Onyx Apex n’est pas aussi encombrant et cela le rend plus portable. Les écouteurs Creative ont un indice « résistant à la sueur » IPX5, ce qui est mieux que rien.

Ensuite, il y a les écouteurs Tribit Flybuds C1 qui coûtent juste un dix de plus mais apportent une meilleure résistance à l’eau IPX8 à la table. Cependant, les boutons Tribit manquent d’ANC, donc si vous voulez une suppression du bruit sur vos écouteurs, vous devez vous en tenir à l’Onyx Apex ou au Creative Outlier Air V3 plus coûteux.

Tronsmart Onyx Apex : devriez-vous l’acheter ?

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Vous devriez l’acheter si…

Vous êtes à court d’argent Vous voulez ANC Vous avez besoin de quelque chose avec une longue durée de vie de la batterie Vous aimez les écouteurs bien ajustés

Vous ne devriez pas l’acheter si…

Vous voulez un son premium Vous préférez les produits étanches Vous voulez une application dédiée avec les écouteurs Vous trouvez le noir une option de couleur ennuyeuse

Les étudiants qui sont au collège ou au lycée sont généralement à court d’argent, donc les écouteurs Tronsmart Onyx Apex sont parfaits pour eux. Si vous n’avez pas beaucoup de budget, ces véritables écouteurs sans fil vous rendront heureux. Ils ne vont pas seulement bien; ils sont incroyables pour le prix. Les seuls compromis que vous auriez à faire seraient une cote IP et une application pour aller avec les écouteurs.

4 sur 5

Tronsmart a utilisé tous les bons ingrédients pour concocter la paire parfaite d’écouteurs économiques que l’argent peut acheter à moins de 60 $. La dernière puce Bluetooth et Qualcomm, l’ANC, la charge USB Type-C, la construction légère mais robuste, tous ces facteurs contribuent à la grandeur des véritables écouteurs sans fil Tronsmart Onyx Apex.

Oui, ils n’ont pas d’indice IP et la basse ne vous fera pas sauter la tête, mais c’est bien pour la plupart des gens (normaux). Même avec l’option noire limitée et l’absence d’application compagnon sur votre téléphone, vous obtenez toujours un produit exceptionnel pour le prix demandé.

Tronsmart Onyx Apex

En bout de ligne : Tronsmart fabrique des produits fantastiques, et les écouteurs Ony Apex ne font pas défaut. Vous serez satisfait de leur son et de leur durée de vie. Le seul inconvénient est l’absence d’indice IP, mais vous pouvez vivre avec cela à ce prix.

