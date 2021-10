Test des écouteurs Shure Aonic 215 Gen 2 : écouteurs Bluetooth pour audiophiles

Le marché des écouteurs sans fil est largement dominé par quelques acteurs majeurs – Apple, Samsung, Sony, etc. Mais les musiciens ne veulent pas nécessairement l’expérience de consommation que vous obtiendrez avec des produits comme les AirPods Pro et le WF-1000XM4 de Sony. C’est là qu’intervient Shure. La société audio a construit une nouvelle paire d’écouteurs sans fil sous la forme du casque Shure Aonic 215 Gen 2.

Les écouteurs n’ont pas de conception conventionnelle et sont un peu chers, bien que toujours dans la même catégorie que les autres options haut de gamme. Le casque Aonic 215 Gen 2 vaut-il la peine d’être considéré par rapport à la concurrence ? Et si oui, pour qui ? Je les ai utilisés pour le savoir.

Écouteurs sans fil Shure Aonic 215 Gen 2

Avis sur Shure Aionic 215 : Conception

Les écouteurs Shure Aonic 215 Gen 2 offrent un design assez différent de celui de la plupart des concurrents. Ils ont une forme de crochet d’oreille avec un petit module circulaire à l’extrémité du crochet. Ce module a un bouton pour la lecture et les commandes de volume, et il est assez facile à utiliser.

C’est un look généralement étrange, mais le compromis est qu’il est modulaire. En d’autres termes, vous pouvez retirer les écouteurs eux-mêmes et les attacher au module. Cela signifie que vous pourriez obtenir une meilleure qualité audio sur toute la ligne sans avoir à remplacer la batterie et les composants Bluetooth. Les bourgeons eux-mêmes sont transparents et ont généralement l’air bien.

Shure Aonic 215 Gen 2 Buds

Dans la boîte, outre les écouteurs et l’étui de chargement, vous trouverez trois paires d’embouts en silicone et en mousse, un câble USB-C et un outil pour retirer le cérumen, ce qui est une belle touche.

Les commandes dans les boutons sont relativement faciles à utiliser. Vous appuyez une fois sur l’un d’eux pour mettre en pause et jouer, et maintenez le bouton enfoncé pour régler le volume. D’autres contrôles incluent la possibilité d’activer le mode Environnement, qui est essentiellement un mode de transparence.

L’étui de charge est beaucoup plus grand que la plupart des autres véritables options d’écouteurs sans fil. À tel point qu’il rentre à peine dans une poche de taille normale. Il est en forme de rondelle, avec une lumière LED en haut pour indiquer l’état de charge et un port USB-C en bas. Il y a aussi un bouton pour vous montrer le niveau de batterie des écouteurs. L’étui utilise de petits clips pour maintenir les bourgeons en place, ce qui signifie qu’il est un peu plus difficile de les mettre dans l’étui que de simplement les déposer.

Shure Aonic 215 Gen 2 dans le boîtier

Cela aurait certainement été bien si le boîtier de chargement était un peu plus portable et capable de tenir dans une poche. Bien que compte tenu de la taille des écouteurs réels, cela a peut-être été un peu délicat. Pour l’instant, vous devrez vous contenter de garder l’étui dans un sac.

Avis Shure Aonic 215 : Caractéristiques et batterie

Les écouteurs Shure Aonic 215 Gen 2 sont conçus pour les musiciens. En tant que tel, vous obtiendrez un contrôle très granulaire sur la façon dont ils sonnent. En tant que personne ayant une formation musicale, c’est une bonne nouvelle. L’application ShurePlus Play au nom étrange vous permet de modifier toutes sortes de paramètres pour le casque.

Sur l’écran principal de l’application, vous obtiendrez un aperçu de la batterie et la possibilité d’activer le mode Environnement et de modifier le niveau de ce mode. Vous pouvez également modifier les commandes du bouton, sélectionner les sons activés, modifier la voix qui vous donne des mises à jour d’état, etc. Passez à l’onglet EQ et vous pouvez sélectionner l’un des nombreux préréglages ou créer le vôtre à l’aide d’un égaliseur à 4 bandes. Vous pouvez même utiliser l’application pour contrôler la lecture de votre musique.

En général, j’ai été très impressionné par le grand nombre d’options disponibles dans l’application. Cela garantit que les écouteurs sont un excellent choix pour ceux qui veulent pouvoir modifier les choses à leur guise. Il est également assez facile à naviguer, malgré le nombre d’options disponibles.

Les écouteurs ont une autonomie de huit heures sur une seule charge, avec un total de 32 heures, y compris le jus supplémentaire dans l’étui de charge. La durée d’utilisation constante de huit heures est assez bonne et place ces écouteurs en avance sur une grande partie de la concurrence. La plupart devraient être parfaitement satisfaits de la durée de vie de la batterie disponible ici.

Test du Shure Aonic 215 : Confort

En raison de la façon dont ces écouteurs sont construits, Shure n’a pas besoin de mettre des piles et des radios Bluetooth dans les écouteurs eux-mêmes. Au lieu de cela, les bourgeons peuvent rester petits, tandis que le reste de la technologie vit dans les adaptateurs. Malgré la forme étrange, cela aide en fait un peu au confort.

Astuces Shure Aonic 215 Gen 2

Vous devrez vous habituer à la sensation de l’adaptateur posé derrière vos oreilles, mais cela devrait arriver rapidement, et c’est loin d’être inconfortable. Une fois cela fait, vous constaterez que les écouteurs sont vraiment très confortables et qu’ils restent bien dans vos oreilles. C’est vrai même avec des mouvements relativement lourds. Donc, si vous êtes à la recherche d’une paire d’écouteurs pour faire de l’exercice et aller à la salle de sport, ceux-ci pourraient faire l’affaire.

Une partie du niveau de confort consiste à trouver les bons écouteurs pour vos besoins. J’étais parfaitement satisfait des boutons en mousse qui sont préinstallés. Mais cela vaut la peine d’expérimenter les différentes options pour trouver la paire qui correspond le mieux à vos besoins.

Test du Shure Aonic 215 : Son

Il s’agit d’un produit Shure, et en tant que tel, les attentes sont élevées en matière de qualité audio. Heureusement, les écouteurs Shure Aonic 215 Gen 2 répondent à ces attentes. Ils sonnent bien, et même si vous n’aimez pas le profil de fréquence prêt à l’emploi, la possibilité de modifier l’égaliseur devrait vous permettre de les amener à ce point.

La réponse des basses sur ces écouteurs est excellente. Dès la sortie de la boîte, vous obtiendrez une réponse naturelle des basses qui semblait légèrement décontractée, mais je l’ai en fait assez appréciée, et un ajustement rapide de l’égaliseur résoudra le problème pour ceux qui ne le font pas. L’extension des basses était bonne et il y avait suffisamment de punch pour permettre facilement aux grosses caisses d’être présentes dans un mix, sans éclipser les autres fréquences.

Batterie Shure Aonic 215 Gen 2

Les médiums sont également agréables et plats, ce qui signifie que vous obtiendrez une quantité décente de chaleur dans les bas médiums et suffisamment de coupe dans les hauts médiums pour que des choses comme les guitares et les voix aient du caractère. Et les hautes fréquences sonnent aussi très bien. Il y a une quantité décente de clarté et de détails, garantissant que les cymbales sonnent bien et lumineuses, sans être perçantes.

Ce sont parmi les véritables écouteurs sans fil qui sonnent mieux. Et, l’égaliseur de pointe vous permet de personnaliser cette excellente qualité audio.

Conclusion

Les écouteurs sans fil Shure Aonic 215 Gen 2 ne conviennent pas à tout le monde. Mais ils n’ont pas besoin de l’être. Si vous voulez juste une paire d’écouteurs axés sur le consommateur avec un design élégant et des fonctionnalités intelligentes, optez pour les écouteurs AirPods Pro ou Sony WF-1000XM4s. Mais si vous êtes un audiophile qui veut une excellente paire d’écouteurs pour écouter en déplacement, ces écouteurs sont faits pour vous. Non, ils ne remplaceront pas vos écouteurs supra-auriculaires haut de gamme pour une écoute à domicile. Mais quand il s’agit de véritables écouteurs sans fil, c’est à peu près aussi proche que possible.

La compétition

Apple AirPods Pro

Il n’y a pas encore beaucoup de concurrence pour ce créneau. Alors que d’autres sociétés audio ont construit de véritables écouteurs sans fil, peu d’entre elles adoptent l’approche audiophile/musicien d’abord comme elles le font. En fin de compte, si vous voulez les fonctionnalités offertes par ces écouteurs et que vous pouvez vous les permettre, cela vaut la peine d’opter pour les écouteurs Shure Aonic 215 Gen 2.

Dois-je acheter les écouteurs Shure Aonic 215 ?

Oui. Ces écouteurs offrent une excellente qualité audio et une excellente application d’accompagnement.

