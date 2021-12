Test des écouteurs Sony WF-C500 : le basique n’est pas mal

Les nouveaux écouteurs sans fil véritables WF-C500 de Sony ont un prix attrayant de 99,99 $ et sont dotés d’un design plus élégant et plus traditionnel que les écouteurs WF-XB700 qu’ils remplacent. Outre l’apparence restreinte, ils améliorent ce modèle en ajoutant la prise en charge de l’application Headphones Connect de Sony, qui vous permet de personnaliser l’égaliseur à votre guise. Les WF-XB700 portaient la marque « Extra Bass » de l’entreprise, mais Sony l’a supprimé cette fois pour un son beaucoup plus équilibré prêt à l’emploi. La durée de vie de la batterie s’est également légèrement améliorée pour atteindre 10 heures impressionnantes de lecture continue, et les C500 offrent des commandes faciles à utiliser avec de gros boutons sur chaque oreillette.

Mais pour atteindre ce prix de 100 $, Sony a laissé de côté certaines fonctionnalités majeures telles que la suppression du bruit, un mode de transparence, la recharge sans fil et des commodités encore plus petites comme la pause automatique lorsque vous retirez un ou les deux écouteurs. Vous pouvez souvent trouver ces astuces utiles dans des têtes de prix similaire, ce qui peut donner aux C500 l’impression que Sony a un peu trop omis.

Note de Verge 7,5 sur 10

Bon produit

Bon ajustement stable Son impressionnant pour ce niveau de prix 10 heures de lecture continue

Mauvaises choses

L’étui ne contient qu’une seule recharge supplémentaire Pas de charge ANC ou sans fil Pas de pause automatique lors du retrait d’un écouteur

Cela dit, ils sonnent toujours très bien pour le prix ; Sony lésine rarement sur la qualité audio. Et même si je craignais que le passage à une conception physique plus petite et plus discrète ne sacrifie le sentiment d’ancrage dans mes oreilles que les XB700 m’ont donné, heureusement, c’est un domaine où ces écouteurs continuent de se démarquer. La question que vous devrez vous poser est de savoir si ces avantages sont suffisants pour compenser ce qui manque. Là où les écouteurs 1000XM4 de Sony sont un luxe somptueux, cet ensemble est à peu près aussi basique que possible.

Avant d’en venir aux écouteurs eux-mêmes, quelques mots sur l’étui de chargement : Sony l’a considérablement réduit en une forme de pilule plus portable. Le fond est toujours plat, de sorte que l’étui repose bien sur un bureau ou une table même lorsque le couvercle est ouvert. J’aime aussi beaucoup le fait que Sony ait placé le couvercle semi-translucide des XB700, ce qui permet de voir facilement les trois LED ambrées à l’intérieur – une pour chaque bourgeon et le boîtier – et de s’assurer que tout se charge correctement.

Les écouteurs WF-C500 à côté du produit phare de Sony, le WF-1000XM4.

L’ouvrir d’une seule main peut être difficile car le couvercle utilise une résistance plutôt que des aimants pour rester fermé, mais ce n’est pas impossible si vous poussez à partir du mince renfoncement qui longe la lèvre. Le boîtier utilise toujours du plastique mat texturé tout autour, et bien que certains le considèrent comme bon marché, j’aime qu’il élimine tout potentiel de rayures ou d’éraflures. Il y a un port USB-C à l’arrière et l’étui a assez de jus pour une recharge complète des C500, les portant de 10 heures de lecture à un total de 20. La plupart des étuis de chargement d’écouteurs ont au moins deux charges supplémentaires de batterie en eux, donc Sony est derrière la courbe là-bas. Vous pouvez également compter sur la recharge sans fil, que Sony semble réserver à ses écouteurs haut de gamme.

Les XB700 avaient un design très distinct qui, même à l’époque, était plutôt large pour les vrais écouteurs sans fil. Ils dépassaient aussi sensiblement de mes oreilles. La raison de cette forme non conventionnelle était qu’elle leur permettait de se tordre profondément dans le conduit auditif pour un ajustement très stable et une réponse optimale des basses. J’ai aimé la coupe, mais tout le monde ne les a pas trouvées aussi confortables. Avec les C500, Sony fait de ce dernier une priorité.

Les bourgeons WF-C500 (à droite) sont nettement plus petits que le WF-XB700 (à gauche) qui les a précédés.

Ils sont toujours mats partout mais sont maintenant plus compacts – plus petits que les écouteurs antibruit phares WF-1000XM4 – et ne demandent pas autant d’espace dans vos oreilles lorsqu’ils sont insérés. L’apparence générale est suffisamment proche des modèles haut de gamme de Sony pour qu’ils semblent tous les deux faire partie de la même famille, même si vous perdez les accents de cuivre flashy.

Au lieu d’une surface extérieure tactile pour les commandes, les C500 ont un gros bouton physique sur chaque bourgeon. Il s’agit d’une amélioration considérable de la convivialité par rapport au petit nœud situé au bas de chaque écouteur XB700. Les contrôles restent inchangés (et ne peuvent pas être personnalisés). L’écouteur gauche contrôle le volume : un tapotement l’augmente et le maintien le baissera progressivement. Les commandes de piste se trouvent sur l’écouteur droit : appuyez une fois pour mettre en pause/lecture, appuyez deux fois pour sauter des pistes et trois fois pour revenir en arrière. Tenir le bouton droit appellera l’assistant vocal de votre téléphone. Une fois que vous avez obtenu les fonctions, elles sont faciles à retenir et les boutons sont suffisamment cliquables pour que vous n’ayez pas à les appuyer avec force (et à enfoncer les boutons inconfortablement profondément dans vos oreilles) juste pour activer les commandes. Malheureusement, Sony a omis la fonction de pause automatique commune lorsque vous retirez un ou les deux écouteurs.

Le couvercle de l’étui vous permet de voir facilement quand les écouteurs se chargent.

Trois tailles d’embouts en silicone sont incluses dans la boîte. La grande taille a fonctionné aussi bien que je pouvais demander, offrant une bonne étanchéité rassurante et une isolation phonique décente. Même s’ils ne se vissent pas dans mes oreilles de la même manière que les XB700, les C500 n’ont jamais bougé ni se sont détachés, que je mange, parle ou coure avec eux.

Comme c’est typique pour les bourgeons Sony, le son ne déçoit pas. Bien que les C500 ne disposent pas de la scène sonore riche et étendue (et de la puissante suppression du bruit) des 1000XM4 phares de la société, ils sont livrés avec un excellent réglage assez équilibré prêt à l’emploi. Les haut-parleurs de 5,8 mm ont des basses bien contrôlées – abaissées d’un ou deux échelons des Extra Bass XB700 – des aigus détaillés et des médiums bien définis qui font passer la voix sur le réenregistrement rouge de Taylor Swift avec clarté et présence. Contrairement aux précédents écouteurs d’entrée de gamme de Sony, vous pouvez personnaliser l’égaliseur sur ceux-ci si vous souhaitez augmenter les fréquences les plus basses ou donner aux aigus un peu plus d’espace pour respirer.

Les C500 n’ont pas la suppression du bruit, la prise en charge LDAC et l’expérience audio plus riche des 1000XM4, beaucoup plus chers.

À mes oreilles, les C500 sonnent mieux et plus pleins que les écouteurs Elite 3 légèrement moins chers de Jabra, mais les Jabras surpassent Sony en matière d’isolation acoustique et ont également un mode de transparence pour entendre votre environnement (ou votre propre voix lors des appels). D’autres concurrents au prix similaire comme les Nothing Ear 1 ont un égaliseur en forme de V plus vivant, mais j’aime la flexibilité des Sony pour personnaliser votre son préféré. Vous n’obtiendrez pas l’ANC fourni avec les Nothings ou des bourgeons légèrement plus chers comme les Liberty Air 2 Pros d’Anker, et le codec LDAC de meilleure qualité de Sony n’est pas pris en charge sur les C500. Mais la société ajoute au moins une petite portion d’extras comme la prise en charge de 360 ​​Reality Audio et la liberté d’utiliser l’un ou l’autre des écouteurs seuls.

Mais la qualité des appels vocaux n’est pas un atout pour les écouteurs d’entrée de gamme de Sony, et l’expérience peut être rude dans les environnements bruyants. Si vous discutez avec quelqu’un dans une pièce calme, il fera le travail. Mais mes collègues de l’équipe de critiques de The Verge ont grincé des dents et ont ri – incapables de comprendre un mot que j’ai dit – lorsque j’ai tenté de les utiliser lors de notre réunion hebdomadaire Zoom dans mon café local bondé. AirPods ou Galaxy Buds 2, ce n’est pas le cas. Je ne m’attends pas à une clarté révolutionnaire pour 100 $, mais Sony devrait viser plus haut ici.

Même avec une qualité d’appel médiocre, en tant que package complet, les WF-C500 couvrent les autres principes fondamentaux sans aucun compromis ni défaut flagrant. Vous pouvez trouver des écouteurs qui offrent plus de fonctionnalités pour l’argent, mais ces Sony sont fiables, faciles à utiliser, durent de longues sessions d’écoute et ont un son qui dépasse leur prix. Ils sont également plus compacts et élégants que les excentriques WF-XB700 qui les ont précédés tout en maintenant un excellent ajustement intra-auriculaire. Si tout ce qui vous intéresse est d’obtenir un ensemble d’écouteurs de base qui fonctionnent de manière cohérente et sonnent bien dans le processus, vous pouvez économiser beaucoup d’argent et opter pour les écouteurs de base de Sony. Parfois, moins c’est plus, à moins que vous ne souhaitiez une suppression du bruit ou d’autres fonctionnalités qui exigent un prix plus élevé. Il est juste de faire une pause et de réfléchir à ce que vous renoncez, mais si vous pouvez accrocher les C500 en vente (au moment de la publication, ils sont aussi bas que 68 $), ils sont loin d’être le pire achat impulsif que vous ayez jamais fait. Fabriquer.

Photographie par Chris Welch / The Verge