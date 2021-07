Test des enceintes sans fil Naim Mu-So Qb 2e génération

Les enceintes sans fil font fureur. De nos jours, il existe des dizaines d’enceintes compatibles AirPlay qui vous permettent d’écouter de la musique, des podcasts et plus encore, directement depuis votre iPhone. Mais ils ne sont pas tous créés égaux. Certains offrent une expérience portable et peu coûteuse. D’autres se situent fermement dans le milieu de gamme. D’autres offrent encore une sensation plus haut de gamme, comme le Naim Mu-so Qb, qui en est maintenant à sa deuxième génération.

Naim Audio n’est peut-être pas aussi connu que Sonos, mais cela a plus à voir avec le prix que la qualité. Le Mu-so Qb de deuxième génération commence à 700 $, ce qui n’est pas bon marché.

Mais est-ce que ça en vaut la peine? Oui. Le Naim Mu-so Qb est un objet de luxe.

Conception et configuration de Naim Mu-so Qb

Le Naim Mu-so Qb est une chose de luxe – et une partie de cela est également une chose de beauté. Il ressemble à la plupart des haut-parleurs sans fil de nos jours. J’ai en fait été agréablement surpris par la conception des haut-parleurs ces derniers temps. Il fut un temps où ils étaient à peu près tous des cylindres noirs ou gris. De nos jours, cependant, nous avons des haut-parleurs en forme de globe, des haut-parleurs en forme de rondelle et, dans le cas du Mu-so Qb, des haut-parleurs en forme de cube.







Mais l’appareil n’est pas un cube ennuyeux. Quel cube ennuyeux connaissez-vous qui a une base en verre ? C’est plutôt un… beau cube. Il a un joli revêtement en tissu gris sur le devant et les côtés, avec un panneau pour les connexions à l’arrière. En haut, vous trouverez tous les contrôles, que nous aborderons dans la section suivante. En parlant de connexions, il y en a plus qu’assez pour la plupart ici. Vous obtiendrez un port USB pour la lecture audio, un port Ethernet, un port auxiliaire et un port optique.

Il y a aussi quelques lumières autour du haut-parleur qui contribuent à le rendre un peu plus haut de gamme. Il y a un anneau de lumières dans le volume à droite et une lumière au bas du haut-parleur pour le logo Naim. C’est un bon coup d’oeil.

La configuration du haut-parleur est généralement facile. Vous allez télécharger et ouvrir l’application Naim, puis suivre les instructions à l’écran pour configurer l’appareil. Une partie du processus de configuration semble un peu étrange, comme le fait que le haut-parleur a installé une mise à jour du micrologiciel à mi-chemin du processus et vous a obligé à recommencer après son installation. Mais à part des choses comme ça, c’est un processus assez intuitif.

Caractéristiques de Naim Mu-so Qb

L’enceinte Naim Mu-so Qb s’intègre dans une gamme de configurations différentes.

Commençons par les commandes du haut-parleur – elles sont géniales. Le panneau de commande sur le dessus de l’appareil est essentiellement un écran tactile avec des commandes blanches. Cela fonctionne à merveille. Souvent, des haut-parleurs comme celui-ci ne sont pas super réactifs, mais les commandes du Naim Mu-so Qb s’allument lorsque vous vous approchez et réagissent immédiatement lorsque vous faites quelque chose. Autour de la surface tactile se trouve un anneau que vous pouvez tourner pour contrôler le volume. Encore une fois, il est extrêmement intuitif et fonctionne très bien.

Mieux encore que les commandes réelles, vous pouvez utiliser autant de services avec le haut-parleur. Il prend en charge à la fois Google Cast et AirPlay 2 d’Apple, mais il prend également en charge Bluetooth, Spotify Connect et Tidal. Sans parler des ports physiques de l’appareil.

La seule fonctionnalité manquante par rapport à, disons, un haut-parleur Sonos est l’inclusion d’un véritable assistant sur l’appareil. Sonos vous permet d’utiliser Google Assistant ou Amazon Alexa sur votre haut-parleur Sonos, ce qui peut être utile pour ceux qui ne veulent pas avoir à diffuser à partir de leur téléphone tout le temps.

L’application Naim est un peu aléatoire, même si cela n’aura pas vraiment d’importance pour ceux qui envisagent d’utiliser AirPlay ou Google Cast de toute façon. C’est un peu buggy, mais ce n’est pas mal conçu. Vous pouvez utiliser l’application pour contrôler votre musique stockée localement, mais vous pouvez également l’utiliser pour contrôler les stations de radio Internet, connecter Spotify, etc.

Son principal Mu-so Qb

Le son du Naim Mu-so Qb est peut-être plus important que tout ce dont nous avons parlé jusqu’à présent. Heureusement, ça a l’air génial. Il est relativement neutre, avec une excellente séparation des instruments et des tonnes de détails dans le haut de gamme. En gros, ça sonne aussi bien qu’il en a l’air.

La basse, pour commencer, offre beaucoup de punch. La réponse des basses ne dépasse pas les limites, ce qui donne beaucoup de punch sans brouiller le son du tout. Les basses sont décidément très riches, surtout pour une enceinte dans cette gamme de prix. Des morceaux comme Back in Black d’AC/DC ont beaucoup plus de punch qu’ils ne le font naturellement, ce que j’aime encore une fois pour une écoute décontractée.

Les fréquences moyennes sont très bien réglées, donnant aux choses comme les voix et les guitares beaucoup de punch. Parfois, des haut-parleurs comme celui-ci peuvent offrir un son plus creusé, mais le Naim Mu-so Qb évite cela.

L’une des meilleures choses à propos de l’enceinte est à quel point elle sonne bien dans le haut de gamme. Comme mentionné, il y a des tonnes de détails. La clarté de l’instrument est très bien gérée, ce qui vous permet d’entendre facilement tout ce qui se passe sur une piste. C’est vraiment une expérience assez remarquable pour une enceinte dans cette gamme de prix.

Je n’ai pas été surpris que le Naim Mu-so Qb de deuxième génération offre une excellente qualité audio, mais je suis heureux qu’il soit aussi bon. Si vous pouvez vous permettre un haut-parleur dans cette gamme de prix et que vous voulez une excellente expérience d’écoute, c’est la voie à suivre.

Conclusion

Je le répète : le Naim Mu-so Qb est un objet de luxe. En as-tu besoin? Non – et si vous êtes à court d’argent, il y a d’autres haut-parleurs à acheter à la place. Mais si vous pouvez vous permettre un haut-parleur de 700 $ et que vous voulez quelque chose qui a l’air et se sent de qualité supérieure, ce haut-parleur est la voie à suivre.

La compétition

La plupart des concurrents de la 2e génération Naim Mu-So Qb se présentent sous la forme d’enceintes moins chères ou plus chères. Le plus évident est le Sonos Five, qui est relativement grand, mais tout aussi bien conçu, et ne sonne pas aussi détaillé. Alternativement, vous pouvez opter pour quelque chose de Bowers & Wilkins, qui propose également des haut-parleurs compatibles AirPlay. Si, toutefois, vous avez environ 900 $ à dépenser pour un haut-parleur, le Naim Mu-So Qb de deuxième génération est le haut-parleur qu’il vous faut.

Dois-je acheter le Naim Mu-so Qb ?

Oui. Le Naim Mu-So Qb de deuxième génération est un excellent haut-parleur.

