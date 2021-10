Test des haut-parleurs Turtlebox : robustes et puissants

Pour tous ceux qui ont vu This is Spinal Tap, ils connaissent inévitablement la ligne sur les haut-parleurs qui vont à 11. Vouloir plus de puissance et de son de votre haut-parleur n’est pas rare. Vous voulez pouvoir écouter votre musique où que vous soyez. Si vous organisez une fête ou faites du camping, écouter de la musique aide à créer l’ambiance et permet à ceux qui vous entourent de profiter davantage de leur environnement. Mais vous voulez qu’il soit assez fort pour que tout le monde puisse l’entendre sans que la qualité du son ne soit déformée. C’est là qu’un haut-parleur Turtlebox pourrait entrer en jeu pour vous.

J’ai testé le Turtlebox Speaker pour voir comment il résiste à l’utilisation tout au long de la journée. C’est un haut-parleur que vous pouvez emporter avec vous et vous pourrez entendre sa puissance de loin. Vous cherchez une enceinte Bluetooth portable qui passera du temps à l’intérieur et à l’extérieur avec vous ? Il y en a plein sur le marché. Alors, qu’est-ce qui distingue le Turtlebox Speaker ? Continuez à lire et découvrez.

Conception de haut-parleur Turtlebox

Le haut-parleur Turtlebox avec de la saleté dessus. Source de l’image: Turtlebox

Vous verrez à quel point le haut-parleur est solide rien qu’en le regardant. Le haut-parleur est résistant aux chocs, car l’extérieur est dur et résistant. Il est IP67 entièrement étanche ainsi qu’anti-poussière. Cela signifie que vous pouvez l’apporter avec vous sur un bateau, un jour de pluie, en camping dans les bois et sur de nombreux autres terrains extérieurs et qu’il fonctionnera toujours.

Il pèse 10 livres, ce qui semble être une quantité décente si vous devez le porter longtemps. Mais il y a une poignée robuste et confortable à tenir en haut qui le rend plus simple. Les dimensions sont de 11,5 « x 6,5″ x 8,75 », il ne s’agit donc en aucun cas d’un petit haut-parleur. Si vous en cherchez un que vous pouvez jeter dans un sac, ce n’est pas le choix. Si vous en cherchez un à garder quelque part dans votre maison, ce n’est probablement pas non plus celui qu’il vous faut. Mais pour les aventures en plein air, il fait du bon travail. Il y a aussi des pieds en caoutchouc sur le fond.

Il y a un pavé de commande LED en haut à gauche du haut-parleur Turtlebox. Vous pouvez augmenter ou baisser le volume et changer de piste à partir d’ici. Vous pouvez également connecter un ou deux appareils via Bluetooth en appuyant sur un bouton. Les boutons sont éclairés, ce qui les rend plus simples à utiliser la nuit. Il existe cinq options de couleurs différentes : Field Tan, White, Original Green, Laguna Madre Blue et Thunderhead Grey.

Fonctionnalités du haut-parleur Turtlebox

Le haut du Turtlebox Speaker avec les ports de charge. Source de l’image : Chris Hachey pour .

En plus du pavé de commande LED, vous remarquerez à quel point il est robuste. Ce haut-parleur est solidement construit et est même livré avec des ancrages d’arrimage, il ne bougera donc pas si vous ne le souhaitez pas. Le port de charge est un design intéressant. Il a une construction à visser, semblable à quelque chose que vous pourriez voir sur une bouteille d’eau réutilisable. À l’intérieur se trouve un port USB-C d’entrée et de sortie, vous pouvez donc charger le haut-parleur. Mais vous pouvez également charger votre téléphone ou votre tablette ou un autre appareil à partir du port de sortie. Les ports de charge sont couverts afin qu’ils soient protégés dans des conditions environnementales plus difficiles. Mais cela a l’air un peu idiot sur le dessus du haut-parleur.

Il y a également une sortie auxiliaire sous le capuchon, ce qui facilite également la connexion de votre téléphone ou de votre lecteur MP3. Vous pouvez également y brancher un ordinateur portable ou un ordinateur. Si vous avez deux haut-parleurs Turtlebox, vous pourrez les connecter tous les deux, car il y a un bouton sur le pavé de commande pour cela. C’est ainsi que vous pouvez encore plus équilibrer le son.

La batterie est un bon coup de pouce. La batterie Turtlebox Speaker durera 20 heures d’écoute continue de la musique. Il durera même plus de six heures si vous écoutez au volume le plus élevé, grâce à la batterie lithium-ion intégrée de 85 watts-heure.

Le son qui explose

Le haut-parleur Turtlebox branché. Source de l’image : Chris Hachey pour .

Vous n’aurez aucun problème à entendre ce haut-parleur. C’est la meilleure caractéristique à ce sujet. Il produit un son jusqu’à 120 dB et ne déforme pas. Vous pouvez l’avoir extrêmement bas ou extrêmement fort et vous entendrez toujours la chanson comme elle est censée être entendue. J’ai mis le Turtlebox Speaker dans une pièce, j’ai fermé la porte, je suis allé dans une autre pièce de l’autre côté de ma maison et j’y ai fermé la porte. J’ai augmenté le volume et j’ai pu entendre la chanson assez fort même à travers les barrières.

La basse donne vraiment des coups de pied et vous pouvez réellement voir le mouvement du haut-parleur lorsque vous avez une chanson riche en basses et qu’elle est à plein volume. (Note latérale : j’ai tendance à utiliser « Bad Guy » de Billie Eilish pour tester la basse car il y a des basses lourdes au début de la chanson. Au cas où vous voudriez à la maison faire vos propres tests de vos enceintes.) Il y a un tweeter plus grand de 1,25″ dans ce modèle amélioré. Il y a un cône de haut-parleur en polypropylène de 6 « x 9 » avec un contour en caoutchouc et un haut-parleur à haute efficacité. La courbe de fréquence aide à créer un son qui coupera le vent.

Conclusion

Vous serez impressionné par la qualité sonore de l’enceinte. Il peut vraiment faire exploser de la musique et rester clair. C’est un bon haut-parleur pour les activités de plein air, surtout si vous aimez faire du camping ou pêcher. Si vous recherchez un petit haut-parleur à emporter facilement avec vous, ce n’est pas le choix. À 374 $, c’est un peu cher. Mais pour la puissance et la durabilité, c’est une option forte.

La compétition

Le haut-parleur Bluetooth sans fil Marshall Stanmore II est proposé au même prix. Il s’agit d’un haut-parleur plus élégant qui vous permet de personnaliser votre son. Si vous êtes intéressé par plus de contrôles, cela pourrait être un meilleur ajustement. Du point de vue de la durabilité, vous pouvez regarder le haut-parleur sans fil portable intérieur/extérieur Monster Rockin’ Roller 270. Il peut jouer plus longtemps mais est plus difficile à déplacer.

Haut-parleur Bluetooth sans fil Marshall Stanmore II, noir – NOUVEAU Prix catalogue : 349,99 $ Prix : 327,62 $ Vous économisez : 22,37 $ (6%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Dois-je acheter le Turtlebox Speaker ?

Oui. Si vous êtes quelqu’un qui veut un haut-parleur pour les activités de plein air, c’est un bon choix.