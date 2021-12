Test des lunettes Nreal Light AR : toujours pas tout à fait prêt pour la réalité

Cela fait près de deux ans que nous avons mis la main sur Nreal Light pour la première fois et, à l’époque, Nreal semblait être enfin prêt à fournir un produit AR grand public auquel les gens pourraient se soucier. Considérant que c’est des centaines voire des milliers de moins que la concurrence et que Nreal Light est disponible dans les magasins Verizon, toutes les pièces sont en place pour réussir.

Après tout, la prémisse est assez excitante. Mettez une paire de lunettes Nreal Light, branchez le câble USB Type-C sur votre téléphone, et vous avez soudainement le choix entre transformer l’écran de votre téléphone en une projection virtuelle géante de 220 pouces – que vous seul pouvez voir, bien sûr – ou travaillant via un bureau virtuel de réalité mixte entièrement suivi avec des fenêtres flottantes et l’ensemble des neuf mètres.

Puisqu’il s’agit de lunettes AR, et non de VR comme un Oculus Quest 2, vous pouvez voir à travers les lentilles le monde qui vous entoure.

Cela ressemble à quelque chose des pages de la science-fiction et, en effet, une grande partie semble juste à portée de main. Mais trop de parties de l’expérience m’ont régulièrement ramené à la réalité réelle – une réalité qui n’est pas augmentée par une technologie de pointe – et m’a douloureusement fait prendre conscience que quelqu’un qui dépense 599 $ pour une paire de ces lunettes AR va presque certainement être désappointé.

En bout de ligne : Nreal Light représente la meilleure vision des lunettes AR prêtes pour le consommateur qui sont réellement abordables, mais même avec les améliorations matérielles significatives par rapport à la concurrence, c’est un logiciel qui n’a pas encore suffisamment évolué pour la plupart des gens. Néanmoins, si vous êtes un passionné de RA, Nreal Light offre une expérience fascinante que vous apprécierez probablement.

Le bon

Plus léger et plus petit que la concurrence Plus abordable que jamais Un affichage virtuel de qualité Champ de vision étonnamment large Configuration facile

Le mauvais

Compatibilité limitée avec le matériel et les applications Encore cher pour un produit grand public L’expérience de réalité mixte nécessite du travail Toujours pas assez confortable pour des heures d’utilisation

Nreal Light : Prix et disponibilité

Nreal Light a été mis en vente aux États-Unis le 18 novembre 2021 dans certains magasins Verizon à travers le pays. Les lunettes ont ensuite été mises en ligne le 2 décembre sur le site Web de Verizon et sur le site Web de Nreal. Les lunettes Nreal Light coûtent 599 $.

Depuis lors, Nreal Light est épuisé chez Verizon et est en rupture de stock bien qu’au moment de la publication de cette revue, vous puissiez toujours les commander sur le site Web de Nreal.

Les lunettes Nreal Light sont livrées avec une paire de lunettes avec câble non amovible, quatre plaquettes nasales de tailles différentes, un petit clip pour faciliter la gestion des câbles tout en portant les lunettes, une monture de verres pour utiliser des verres correcteurs avec Nreal Light, une housse VR, un manuel , et un chiffon de nettoyage.

Nreal Light : Un produit plus raffiné

Si vous avez déjà utilisé une paire de lunettes AR, vous saurez que la plupart d’entre elles sont des monstruosités encombrantes. Nreal Light, en revanche, est presque aussi soigné qu’une paire de « lunettes intelligentes » comme Ray-Ban Stories. Ils pèsent 106 grammes, ce qui est environ 3 fois plus lourd qu’une paire de Ray-Ban normales, mais ne se sentent toujours pas très volumineux lorsqu’ils sont portés.

Ce matériel est tellement plus élégant que les autres lunettes AR.

Un câble sort de l’arrière de la branche gauche, qui est utilisé pour se connecter à votre smartphone ou PC via une connexion USB Type-C. Cela est nécessaire car les lunettes Nreal Light n’ont pas de module de calcul à l’intérieur et ne peuvent pas être actionnées par elles-mêmes.

Les lentilles elles-mêmes sont assez bonnes pour les lunettes AR, bien qu’elles présentent toujours les restrictions de la technologie actuelle des premières lunettes AR. Une partie de ce qui les rend meilleurs que la plupart des lunettes de cette catégorie est le champ de vision relativement large de 52 degrés. Cela se traduit par un écran d’environ 220 pouces juste devant votre visage.

Le contenu affiché sur Nreal Light peut être exactement ce qui se passe sur l’écran de votre téléphone ou un mode de réalité mixte qui comporte des fenêtres flottantes et des applications AR spéciales. Ces deux modes nécessitent l’installation de l’application Nreal Nebula.

Vous pouvez également les brancher sur un PC Windows et obtenir un moniteur virtuel de 220 pouces, mais je n’ai pas eu beaucoup de chance avec cette fonctionnalité lors de mon examen.

La qualité d’affichage était étonnamment bonne, offrant une reproduction fidèle des couleurs et une haute résolution – une qualité d’environ 1080p – bien qu’il s’agisse d’une projection sur les objectifs eux-mêmes. Nreal utilise un objectif unique en forme de dôme pour projeter l’image, ce qui se traduit par un affichage virtuel plus large et plus clair.

Je l’ai également trouvé étonnamment lumineux étant donné que vous pouvez voir directement à travers l’affichage virtuel dans le monde au-delà. C’est, bien sûr, ce qui fait de ces AR – c’est de la réalité augmentée – et non de la VR, bien qu’un couvercle noir inclus puisse être clipsé à l’extérieur des lunettes pour les transformer en sortes de lunettes VR.

Il s’agit d’une vue très précise de l’apparence de l’interface de l’écran d’accueil. Source : Nreal

Nreal Light offre un excellent suivi 6DoF, ce qui signifie que vous pouvez déplacer votre tête naturellement et que l’imagerie virtuelle restera en place dans l’espace virtuel exactement comme vous vous y attendriez. Deux caméras à l’avant peuvent suivre le monde réel et aider à un sentiment de présence réaliste pour les informations virtuelles projetées, mais elles ne suivront pas de sitôt vos mains dans le style Minority Report.

Pour moi, la meilleure utilisation de ces lunettes était de jouer à Minecraft avec mon fils pendant qu’il jouait sur sa Nintendo Switch. Cela m’a donné un écran nettement plus grand que même mon Galaxy Z Fold 3, tout en profitant de la liberté de tenir une manette sur mes genoux comme si je jouais sur un téléviseur.

J’ai adoré jouer à Minecraft sur ceux-ci, car c’était beaucoup plus confortable que de tenir mon téléphone tout le temps.

C’est beaucoup, beaucoup plus confortable que d’utiliser un contrôleur de jeu qui se branche sur votre téléphone, car vous n’aurez pas besoin de tenir le téléphone tout le temps que vous jouez.

De même, vous pouvez regarder des films ou des vidéos en position allongée grâce à la possibilité de repositionner facilement l’affichage virtuel où vous le souhaitez. Pendant le mode MR, vous pouvez même utiliser votre smartphone comme un trackpad semblable à une souris pour pointer et cliquer autour de l’interface.

Nreal Light : le logiciel le retient vraiment

Si vous espériez vivre des expériences de réalité augmentée époustouflantes en utilisant Nreal Light, vous allez être très déçu. Nreal m’a envoyé la paire de lunettes avec un OnePlus 9, qui était préchargé avec plusieurs expériences AR. Alors qu’ils étaient tous assez cool d’une manière originale, aucun d’entre eux n’a offert une expérience pour laquelle je serais prêt à payer très cher.

Très peu d’applications offrent une expérience de réalité augmentée.

Le marketing de l’entreprise rend l’affichage virtuel de réalité mixte assez beau et, avec une application prise en charge, vous pouvez obtenir des résultats vraiment impressionnants. Le problème est qu’il n’y a pas beaucoup d’applications prises en charge pour le moment et, sans téléphone pris en charge, utiliser une application que vous avez installée dans l’interface AR n’est pas une tâche facile ou évidente.

Lors du branchement du OnePlus 9 inclus – qui a été préchargé et préconfiguré pour me donner la meilleure expérience – j’ai pu récupérer les applications installées et les utiliser dans des fenêtres flottantes. C’était vraiment cool, et ça m’a donné de bonnes idées sur la façon dont j’aimerais utiliser les lunettes.

Mais lorsque j’utilisais mon Galaxy Z Fold 3 déverrouillé, je ne pouvais utiliser qu’une poignée d’applications installées sur le téléphone, et il n’était pas évident de savoir comment en ajouter d’autres à la liste qui s’affichait.

J’ai aussi pensé que je pourrais peut-être travailler avec les lunettes pendant une journée, en les branchant sur mon Lenovo Carbon X1 avec Windows 11 installé. Bien qu’il apparaisse comme un écran secondaire 1080p, je ne pouvais rien faire apparaître sur les lunettes, et mes espoirs d’avoir un moniteur virtuel géant sur lequel travailler ont été anéantis. Même si je l’avais fait fonctionner, le câble est un peu trop court pour cet usage, de toute façon.

Même lorsque j’utilisais l’écran pour jouer à Minecraft ou regarder un film, j’avais du mal à tout voir. Il n’y a pas de « sweet spot » comme vous le trouverez avec les objectifs VR, mais bien que tout soit parfaitement net, tout ne rentre pas dans les objectifs. Le redimensionnement de la fenêtre virtuelle n’est possible qu’en mode MR – que je n’utilisais pas ici – et aucun des morceaux de nez inclus n’avait l’impression de s’adapter parfaitement à mon visage de toute façon.

Je ne suis toujours pas convaincu que j’aimerais les porter régulièrement pendant des heures.

Je ne suis pas non plus convaincu que j’aimerais les porter pendant des heures à la fois. Les tempes sont assez épaisses et ont un peu poussé mes oreilles vers le bas, le poids mis sur mon nez était au moins légèrement inconfortable tout le temps, et même les haut-parleurs étaient assez ternes.

Nreal Light : Compétition

Le marché des lunettes AR est encore assez petit et, en réalité, il n’y a pas beaucoup de concurrence pour Nreal pour le moment. Ce sont les lunettes les plus élégantes de leur catégorie et, à 600 $, les plus abordables également.

Si vous voulez juste la fonctionnalité d’affichage virtuel, le HTC Vive Flow offrira une vue meilleure, plus claire et plus enveloppée du monde virtuel qui vous entoure. Étant donné que Vive Flow est une paire de lunettes VR – et non AR – vous ne pourrez pas voir le monde qui vous entoure tout en les utilisant. Les mouvements et les interactions sont tout aussi limités que ceux de Nreal Light, car vous utiliserez un téléphone connecté pour contrôler l’expérience – bien que le Vive Flow ait son propre processeur et sa batterie inclus.

Au-delà de cela, les seuls autres vrais choix sont des solutions nettement plus chères comme les lunettes Microsoft HoloLens ou Magic Leap, qui se vendent jusqu’à 3 000 $ pour certaines configurations. De l’autre côté du spectre, des lunettes moins chères comme Ray-Ban Stories ou Amazon Echo Frames ne coûteront que 200-300 $ mais n’ont pas d’écrans augmentés ; juste une paire de haut-parleurs intégrés ou un appareil photo pour prendre des photos et des vidéos du monde qui vous entoure.

Nreal Light : faut-il l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous êtes développeur AR et souhaitez vivre des expériences uniques. Vous souhaitez les utiliser comme écran virtuel pour votre téléphone. Vous êtes un collectionneur de gadgets.

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous espériez des lunettes AR révolutionnaires. Vous vouliez les utiliser pour travailler à partir de plusieurs moniteurs virtuels. Vous voulez la meilleure solution d’affichage virtuel portable.

Nreal Light a eu beaucoup de battage médiatique pour une bonne raison. Ils sont plus petits, plus légers et moins chers que tout ce qui se trouve dans ce segment de produits. Ils offrent un champ de vision aussi large que des lunettes AR beaucoup plus chères et peuvent également refléter votre téléphone ou servir de deuxième moniteur pour votre PC.

Et tandis que le matériel lui-même pourrait nécessiter quelques ajustements supplémentaires pour être vraiment confortable, le logiciel lui-même est ce qui retient vraiment l’expérience. Bien sûr, cela dépend de votre téléphone pour exécuter l’expérience, mais, même avec un appareil compatible, vous serez freiné par un manque de prise en charge des applications pour de véritables expériences de réalité augmentée et une interface incohérente entre les applications disponibles. Les amateurs de RA seront probablement très satisfaits du produit, mais ce n’est pas l’ensemble de lunettes grand public que j’espérais personnellement.

En bout de ligne : Nreal Light est le meilleur exemple à ce jour d’une paire de lunettes AR qui offrent une solide expérience de réalité augmentée. La mise en miroir de votre téléphone est presque parfaite, et même certaines applications MR sont intéressantes, mais la prise en charge limitée des applications signifie qu’elles sont idéales en tant qu’écran virtuel géant et privé.

