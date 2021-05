Test du Anker PowerPort Atom PD 2: conçu pour USB-C

Avec l’adoption de la technologie de charge USB-C et GaN, les chargeurs muraux compacts peuvent fournir plus d’énergie que jamais à une plus large gamme de gadgets. Plus de puissance signifie la possibilité de charger plusieurs appareils à la fois. Avec 60 W de puissance et deux ports USB-C intégrés, le PowerPort Atom PD 2 d’Anker est spécialement conçu pour répondre à ce besoin croissant. Bien entendu, le marché des chargeurs multi-appareils devient rapidement un espace hautement compétitif. Plongeons-nous directement dans la revue Anker PowerPort Atom PD 2 d’Android Authority pour voir comment cela se compare.

Ce que vous devez savoir sur l’Anker PowerPort Atom PD 2

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Avis Anker PowerPort Atom PD 2: 45,99 $ / 49,99 £ / 45,99 €

Le PowerPort Atom PD 2 d’Anker est conçu pour les gadgets modernes et dispose de deux ports USB-C. Vous ne trouverez pas de ports USB-A plus anciens ni de normes de charge héritées ici, ce chargeur est très conçu pour les produits fabriqués au cours des cinq dernières années environ.

Les deux ports prennent en charge le protocole USB Power Delivery, fournissant jusqu’à 60 W de puissance via 3 A aux niveaux 5 V, 9 V, 15 V et 20 V. Cela fournit beaucoup d’énergie pour les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes et une large gamme d’autres gadgets USB-C.

L’Atom PD 2 est disponible dans les options de couleur noir et blanc. Anker vend des versions compatibles avec les prises américaines, britanniques et européennes, mais la régionalité est fixe. Le chargeur ne comporte pas de prises interchangeables ni de câble USB dans la boîte.

Ce qui est bon?

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

L’Anker PowerPort Atom PD 2 fournit jusqu’à 60 W à partir de l’un de ses ports USB-C. C’est beaucoup de puissance pour les smartphones USB Power Delivery et même les ordinateurs portables les plus exigeants du marché. Cela inclut la gamme MacBook d’Apple, et Anker se vante que ce chargeur est légèrement plus petit que l’option d’Apple.

Test du chargeur Anker PowerPort Atom PD 2Samsung Galaxy S21 UltraApple iPhone 12 Pro MaxMicrosoft Surface Book XHonor MagicBook ProTest de puissance14.4W / 25W

8,83 V, 1,63 A22 W / 22 W

8,88 V, 2,53 A 31,1 W / 60 W

19,2 V, 1,62 A 55,1 W / 65 W

19,2 V, 2,87 A Efficacité énergétique 80,0%, bon 80,8%, bon 82,3%, bon 83,6%, bon.

L’utilisation conjointe des deux ports prend en charge jusqu’à 60 W de charge qui se répartissent uniformément à 30 W de chaque port. Encore une fois, 30 W suffisent pour recharger les smartphones qui nécessitent une alimentation USB, ainsi que les tablettes. D’autres chargeurs limitent souvent le deuxième port à environ 15 W, de sorte que l’Atom PD 2 est meilleur que la plupart pour charger rapidement deux téléphones à la fois. Le chargeur est également très économe en énergie, avec une efficacité entre 80 et 84% d’un mur à l’autre. Cependant, il convient de noter que je ne pouvais pas tout à fait le faire tirer le plein 60W dans n’importe quel appareil que j’ai testé.

En bout de ligne, l’Anker PowerPort Atom PD 2 est un chargeur solide pour tous vos gadgets USB-C modernes.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Il n’y a vraiment pas grand chose à détester à propos de l’Anker PowerPort Atom PD 2. Il est bien construit, raisonnablement économe en énergie et fournit beaucoup de puissance. Ce n’est pas sans réserves, cependant.

La configuration de 30 W par port n’est pas tout à fait idéale pour charger ensemble des gadgets plus exigeants. Les ordinateurs portables plus gros se chargent beaucoup plus lentement lorsqu’ils partagent l’alimentation avec un autre gadget que lorsqu’ils utilisent un seul port. 30W n’est pas lent en tant que tel, mais il faudra plusieurs heures pour alimenter un ordinateur portable qui nécessite généralement 60W.

Le PowerPort Atom PD 2 n’est pas non plus à la fine pointe de la technologie de charge. Bien que la plupart des appareils utilisent toujours le protocole standard USB Power Delivery, une poignée d’appareils commencent à utiliser la nouvelle révision USB PD PPS. Les derniers produits phares de Samsung, par exemple, nécessitent la prise en charge du PPS pour se recharger de manière optimale à sa vitesse la plus rapide. Le chargeur d’Anker n’est pas idéal ici.

Malgré les vantards d’Anker selon lesquels l’adaptateur est plus petit que les chargeurs MacBook d’Apple, la prise est un peu grande par rapport aux autres chargeurs GaN qui sont maintenant très populaires sur le marché. J’aurais également aimé qu’Anker fournisse des prises régionales interchangeables pour faire du chargeur un compagnon de voyage plus idéal. Les variantes du Royaume-Uni et de l’UE sont un peu volumineuses car les broches ne se plient pas.

Avis Anker PowerPort Atom PD 2: Dois-je l’acheter?

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

À 45,99 $, l’Anker PowerPort Atom PD 2 se situe à l’extrémité la plus chère du marché de la recharge. Pour cela, vous achetez deux puissants ports USB Power Delivery avec suffisamment de puissance pour charger un ordinateur portable ou quelques téléphones à la fois.

Un maximum de 30 W de chaque port lors de la double charge en fait une configuration moins idéale pour charger un ordinateur portable et un téléphone simultanément que certaines autres options sur le marché, bien que les utilisateurs chargeant principalement des téléphones et des tablettes puissent en fait préférer cette configuration. Il n’y a pas non plus de support USB PD PPS pour les téléphones à chargement rapide comme la série Galaxy S21 de Samsung.

Il s’agit d’un prix compétitif et l’Aukey Omnia 65W PD GaN offre des spécifications similaires, un design plus compact et un prix légèrement inférieur. C’est une alternative solide pour le chargement d’un ordinateur portable. Ceux qui recherchent un chargeur avec prise en charge USB Power Delivery PPS devraient consulter l’Elecjet X21 GaN Pro. Anker possède également sa propre prise compatible PPS avec le PowerPort III Pod et 65 W de puissance pour les ordinateurs portables, mais cela n’offre qu’un seul connecteur USB-C.

Dans l’ensemble, l’Anker PowerPort Atom PD 2 peut être cher mais il offre un ensemble de charge très complet.

Anker PowerPort Atom PD 2 conçu pour USB-C

Avec 60 W d’alimentation et deux ports USB Power Delivery, l’Anker PowerPort Atom PD 2 est conçu pour charger plusieurs gadgets USB-C à la fois.