Test du Anker PowerPort III 3 ports 65W: alimentation portable

Un seul chargeur pour les gouverner tous. C’est de plus en plus l’objectif des marques de recharge modernes et l’adaptateur Anker PowerPort III 3 ports 65W est conçu pour cela. Conçu pour le chargement d’un ordinateur portable et d’un smartphone, nous attendons beaucoup du chargeur d’Anker. D’autant que c’est l’un des plus grands noms du jeu d’accessoires de chargement. Nous avons exécuté l’adaptateur à travers notre gamme de tests de charge pour voir à quel point il fonctionne avec une sélection de gadgets modernes. Consultez la revue Anker PowerPort III 3 ports 65W de l’Android Authority pour découvrir ce que ce chargeur multi-port a en magasin.

Ce que vous devez savoir sur le Anker PowerPort III 3 ports 65W

Anker PowerPort III 3 ports 65 W: 40,99 $ / 39,99 £ / 45,99 €

Avec un USB-C de 45 W et deux ports USB-A de 2,4 A, le chargeur Anker PowerPort III à 3 ports est conçu comme un guichet unique pour tous vos besoins de charge. La prise peut fournir jusqu’à 65 W répartis sur les ports, fournissant suffisamment de puissance et de ports pour charger un ordinateur portable, une tablette et un smartphone à la fois. Cette configuration est comparable au cours à environ 40 $, bien que les produits concurrents adoptent rapidement plusieurs ports USB-C pour les gadgets modernes.

Anker présente également ce chargeur comme un compagnon de voyage idéal. Contrairement à de nombreuses autres prises murales sur le marché, le chargeur est livré avec des adaptateurs interchangeables pour les États-Unis, le Royaume-Uni et l’UE qui vous couvriront dans la plupart des pays.

À la manière familière d’Anker, le PowerPort III 3 ports est exclusivement disponible en blanc. Le boîtier en plastique brillant est bien construit et suffisamment robuste pour survivre à une goutte ou deux. Aucun câble USB n’est inclus dans l’emballage.

Ce qui est bon?

Avec jusqu’à 45 W de son port USB-C, l’Anker PowerPort III 3-Port a beaucoup de puissance pour charger les smartphones, les tablettes et les petits ordinateurs portables. Le port USB-C produira toujours une puissance totale de 45 W lorsque vous branchez un ou plusieurs gadgets USB-A dans les autres ports, garantissant que vos gadgets les plus gourmands en énergie se chargent toujours rapidement. Bien que les clients possédant des ordinateurs portables plus puissants puissent avoir besoin d’un chargeur capable de produire 60 W ou plus à partir d’un seul port.

L’adaptateur est également très efficace lors de la charge. J’ai enregistré une conversion moyenne de 82,2% de mur à gadget, même lors de la charge de plusieurs gadgets, bien qu’une charge lente à partir des ports USB-A puisse tomber à environ 78% d’efficacité.

Ce que j’aime vraiment dans ce chargeur Anker particulier, ce sont les prises interchangeables. Anker utilise un système à deux broches simple mais très efficace, idéal pour les connexions à chaud rapides aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l’UE, qui sont toutes incluses dans la boîte. C’est un compagnon de charge solide pour ceux qui voyagent régulièrement.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

Malheureusement, l’Anker PowerPort III 3 ports 65W ne prend en charge que deux normes de charge rapide. Le port USB-C prend en charge USB Power Delivery, mais pas sa variante PPS plus moderne. Cela signifie qu’il n’y a pas de charge rapide optimale pour les nouveaux téléphones Samsung Galaxy ici. Les deux ports USB-A sont dotés des capacités Apple 2.4A. Bien que ce soit légèrement plus rapide qu’un port USB-A standard, ce n’est pas optimal pour les gadgets qui utilisent Quick Charge ou d’autres normes assez courantes.

Même avec des gadgets compatibles, nous n’avons pas enregistré les vitesses de charge les plus rapides que nous ayons vues. Le Microsoft Surface Book X n’a ​​reçu que 30 W de puissance par le chargeur, bien que cette tablette puisse être un peu capricieuse. De même, un Honor MagicBook Pro a attiré 40,5 W au lieu des 45 W promis par le port USB-C.

Test de chargeur Anker PowerPort III 3 ports 65 WSamsung Galaxy S21 UltraApple iPhone 12 Pro MaxMicrosoft Surface Book XHonor MagicBook ProTest d’alimentation USB-C14.0W / 25W

8,62 V, 1,62 A 20 W / 20 W

8,71 V, 2,57 A 30,1 W / 60 W

19,3 V, 1,6 A 40,5 W / 65 W

19,2 V, 2,11 A Efficacité énergétique USB-C 82,1%, bon 84,8%, très bon 83,5%, bon 83,0%, bon Test de puissance USB-A 8,8 W / 25 W

5,1 V, 1,72 A 12,1 W / 20 W

5,12 V, 2,36 A 9,0 W / 65 W

4.67V, 1.93AUSB-A Efficacité énergétique82.0%, bon.82.2%, bon.78.4%, OK.

Bien que cette prise soit plutôt bonne pour les fans d’Apple qui cherchent à charger plusieurs appareils à la fois, ce n’est pas la meilleure solution de charge rapide si vous disposez d’une large gamme de gadgets dotés d’une variété de normes de charge rapide. Enfin, elle est également un peu plus grosse que les prises 65W concurrentes, même si elle n’est certainement pas trop encombrante.

Examen d’Anker PowerPort III 3 ports 65W: Dois-je l’acheter?

L’Anker PowerPort III 3 ports 65W est un bon choix pour ceux qui recherchent un chargeur bien construit pour alimenter plusieurs gadgets lors de leurs déplacements. Malheureusement, la gamme limitée de normes de charge USB-A en fait une meilleure option pour Apple plutôt que pour les consommateurs Android. Surtout ceux qui s’accrochent à des combinés plus anciens.

Le PowerPort III 3 ports 65W d’Anker est un bon chargeur pour les utilisateurs Apple en déplacement.

Le chargeur n’est pas non plus à la pointe de la technologie. Ceux qui recherchent une alternative plus à jour avec le support USB Power Delivery PPS devraient consulter Elecjet X21 GaN Pro. Anker possède également sa propre prise compatible PPS avec le PowerPort III Pod et 65 W de puissance pour les ordinateurs portables, mais cela ne propose qu’un seul connecteur USB-C. Ceux qui recherchent un chargeur USB-C plus compact peuvent également aimer l’Aukey Omnia 65W PD GaN.

Cela dit, le PowerPort III 3 ports 65W d’Anker est par ailleurs un bon chargeur. Surtout pour les utilisateurs Apple en déplacement. Assurez-vous simplement qu’il répond aux besoins de charge rapide de vos appareils spécifiques avant d’en choisir un.

Anker PowerPort III 3 ports 65 W Conçu pour les voyages

Avec une puissance de 45 W pour les téléphones et les ordinateurs portables, deux ports USB-A pour les anciens gadgets Apple et trois prises internationales interchangeables incluses, l’Anker PowerPort III 3 ports 65W a tout ce dont vous avez besoin pour se recharger.