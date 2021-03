Test du cardan pour smartphone Hohem iSteady Mobile Plus: battre les grandes marques

Fatigué des vidéos tremblantes? Un cardan pour smartphone est la clé pour stabiliser vos clips et peut vous aider à obtenir une prise de vue fluide. Cependant, trouver le bon peut être une tâche difficile. Des géants comme DJI et Zhiyun prennent d’assaut le marché, mais il y a quelques noms plus petits qui méritent d’être considérés. Aujourd’hui, c’est exactement ce que nous faisons avec notre examen Hohem iSteady Mobile Plus. Voyons s’il convient à votre sac photo.

Ce que vous devez savoir sur le Hohem iSteady Mobile Plus

Hohem iSteady Mobile Plus: 89 $ / 109 £

Le Hohem iSteady Mobile Plus cible le marché du cardan pour smartphone de milieu de gamme. Ce n’est pas aussi cher que les produits haut de gamme comme le Zhiyun Smooth 4 ou le DJI Osmo Mobile 4, mais ce n’est pas non plus bon marché à 89 $. À ce niveau de prix, Hohem vise à trouver un équilibre entre le prix et la performance. Ce cardan est en concurrence étroite avec les goûts du Moza Mini S Essential et du Feiyutech Vimble 2S.

Ce dispositif est toujours doté d’une stabilisation à trois axes. Cela signifie que l’unité peut garder l’inclinaison, le roulis et le panoramique lisses. Il dispose d’une batterie de 1800 mAh qui peut maintenir l’appareil en vie pendant 12 heures, atteignant une charge complète en environ 3,5 heures. Le produit pèse 490 g et mesure 50 x 100 x 200 mm. Sa charge utile maximale est évaluée à 280 g et le support prend en charge les appareils mesurant entre 58 et 89 mm de largeur. Le Hohem iSteady Mobile Plus est disponible uniquement en noir.

Ce qui est bon?

Le Hohem iSteady Mobile Plus a l’air très discret, mais il a beaucoup de valeur sous ce design modeste. La limite de poids de la charge utile est généralement un problème avec les stabilisateurs, mais ce n’est pas le cas ici. Des appareils comme le Zhiyun Smooth 4 et le Feiyutech Vimble 2S ont du mal à contenir des smartphones plus lourds comme le Galaxy S21 Ultra et l’iPhone 12 Pro Max. Le Moza Mini S Essential et le DJI OM3 (260g et 230g, respectivement) sont deux exemples prêts à l’emploi de cardans pour smartphone pouvant supporter un poids considérable. Pourtant, ils sont tous deux soufflés hors de l’eau par la capacité de charge utile de 280 g du Hohem iSteady Mobile Plus.

J’ai également adoré le fait que le stabilisateur offre une grande liberté de mouvement. Son support peut faire un panoramique de 600 degrés. Le panoramique et le roulement sont limités à 320 degrés, ce qui est très bon lorsqu’il est empilé contre la plupart des concurrents. Ce niveau de polyvalence rend l’accessoire beaucoup plus facile à gérer, vous permettant de capturer des angles et des scènes plus uniques. Sans oublier que même les stabilisateurs de smartphone haut de gamme manquent. Le Zhiyun Smooth 4 à 100 $ est considéré comme assez bon dans ce domaine, avec un panoramique de 300 degrés et un roulement / inclinaison de 240 degrés. Celles-ci sont pâles par rapport aux spécifications de Hohem.

La durée de vie de la batterie est promise aux normes de l’industrie à 12 heures sur une charge complète. C’était le cas de nos tests, car je l’ai utilisé pendant huit heures au total sur trois jours et j’avais encore du jus à revendre.

La disposition des boutons est remarquablement simple et fonctionnelle. Le joystick vous permet de déplacer la caméra du smartphone. Il y a une bascule zoom / mise au point sur la gauche. Quelques boutons supplémentaires vous permettent d’alimenter / enregistrer et de changer de mode. Il existe également un bouton de déclenchement que vous pouvez maintenir enfoncé pour entrer en mode sport ou appuyer deux fois pour recentrer le téléphone. C’est une mise en page minimale à apprendre, et la partie la plus compliquée est probablement la mémorisation des quatre modes de prise de vue: suivi de panoramique (PF), suivi de panoramique et d’inclinaison (PTF), mode de verrouillage tout (AL) et suivi complet (AF). Toutes les autres fonctions se trouvent dans l’application.

Je ne suis pas un grand fan de l’application car elle est très capricieuse. Cela dit, la disposition principale est assez propre et toutes les fonctionnalités sont accessibles en quelques clics. Certaines fonctionnalités ne sont accessibles que via l’application, comme le suivi d’objets.

La reconnaissance faciale et le support de suivi fonctionnent comme un charme. La capacité de panoramique à 600 degrés a permis à l’unité de me suivre très facilement partout où j’allais. Les autres fonctionnalités de l’application Hohem Gimbal incluent le panorama, le time-lapse, le time-lapse de mouvement, l’hyper-lapse, le ralenti, etc. Il y a beaucoup à expérimenter.

La stabilisation est fluide et rapide et à la hauteur des meilleurs du marché. Cela n’est pas surprenant étant donné qu’il dispose de moteurs suffisamment puissants pour transporter des appareils de 280 g.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

L’inconvénient le plus évident est la qualité de fabrication. Il est fait de plastique bon marché avec un repose-poignets caoutchouté à l’avant et un petit trépied fragile. L’expérience entière n’a tout simplement pas la qualité que vous attendez des principaux concurrents. Il n’y a pas non plus de verrouillage pour les bras et le support, de sorte que les bras se balanceront et se retourneront. Pour faire simple, le design laisse beaucoup à désirer.

De plus, la fonction du bouton de zoom n’offre pas une expérience fluide. Le zoom est instable et souvent retardé, ce qui ne semble pas bon s’il est utilisé à mi-vidéo.

Avis Hohem iSteady Mobile Plus: Dois-je l’acheter?

Je suis entré dans cette critique avec peu d’attentes. J’ai été surpris par ce que le Hohem iSteady Mobile Plus peut faire pour 89 $. Cela peut parfois ressembler à un produit de mauvaise qualité, mais l’appareil fonctionne aussi bien que les cardans de smartphone les plus chers. En fait, il les surpasse dans certains domaines, tels que la charge utile, les limites de panoramique et les performances suivantes.

Le Hohem iSteady Mobile Plus fonctionne comme un cardan de smartphone haut de gamme, mais coûte autant que les cardans de niveau intermédiaire.

Il existe de nombreuses fonctionnalités amusantes telles que le suivi du visage, le suivi des objets et de nombreux modes de prise de vue. La qualité vidéo est également agréable depuis l’application. Ensuite, il y a des filtres, un panorama et plusieurs types d’options time-lapse. C’est un package très complet pour le prix. Le Hohem iSteady Mobile Plus fonctionne comme un cardan de smartphone haut de gamme, mais coûte autant que les cardans de niveau intermédiaire.