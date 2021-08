Test du casque JBL UA Project Rock : robuste et cher

Développer une bonne paire d’écouteurs de sport peut être délicat. Non seulement les écouteurs de sport doivent être solides, mais ils doivent également offrir une bonne pince et peut-être une certaine résistance à la transpiration. JBL et Under Armour pensent avoir déchiffré le code – et se sont associés à The Rock sur une nouvelle paire d’écouteurs – les écouteurs JBL UA Project Rock.

Le nom est pour le moins une bouchée, mais il faut s’y attendre lorsque vous devez y entasser trois entités. Plus important que le nom, cependant, est la façon dont les écouteurs fonctionnent. Le JBL UA Project Rock peut-il constituer un argument sérieux pour les écouteurs d’entraînement supra-auriculaires ? Je les ai testés pour le savoir.

Conception du casque JBL UA Project Rock

Ces écouteurs offrent un look tout noir, mais ils ne sont pas nécessairement ennuyeux du tout. Vous obtiendrez un logo du tatouage de taureau emblématique de The Rock sur chaque oreillette, un coussin d’oreille en tissu résistant à la transpiration et un look généralement robuste.

Il existe une gamme de boutons et de couvercles de ports parsemés autour du casque. Sur l’oreillette gauche, vous obtiendrez un bouton pour déclencher votre assistant vocal préféré, ainsi qu’un cache pour le port USB-C. Sur l’oreillette droite, il y a un interrupteur d’alimentation, des commandes de lecture et un cache pour le port auxiliaire pour une écoute filaire.

JBL UA Project Rock sur une table Source de l’image : Christian de Looper pour .

Le logo du taureau sur le bonnet de droite est également un bouton. Ce bouton contrôle les modes de suppression du bruit, vous permettant de basculer entre la suppression du bruit, le bruit ambiant et le mode Talkthru. C’est bien que le contrôle pour cela ait été éloigné des bords, compte tenu du nombre de contrôles déjà présents.

Parce que ce sont des écouteurs de sport, vous pourriez transpirer beaucoup avec eux. Heureusement, vous pouvez toujours les nettoyer – les coussinets d’oreille sont amovibles et lavables. C’est une belle touche – mais assurez-vous de les laver à la main uniquement.

Pour la plupart, les écouteurs JBL Under Armour Project Rock donnent l’impression d’être fabriqués avec des matériaux relativement haut de gamme. Les oreillettes sont fabriquées à partir d’un plastique caoutchouté, et bien que le seul métal de la construction se trouve dans le serre-tête, elles n’avaient pas l’impression de se casser.

Dans la boîte, en plus des écouteurs eux-mêmes, vous obtiendrez un bel étui de transport, un étui de chargement et un câble auxiliaire. C’est à peu près tout ce dont vous aurez besoin.

Fonctionnalités et batterie du casque JBL UA Project Rock

Les écouteurs offrent quelques fonctionnalités différentes pour les rendre plus intelligents et plus utiles. Notamment, ils se connectent à l’application JBL Headphones, qui vous permet de contrôler des éléments tels que la suppression du bruit et de modifier l’égaliseur. The Rock lui-même a créé son propre profil d’égaliseur, mais vous pouvez le changer en votre propre égaliseur préféré. Ou, désactivez simplement l’égaliseur et obtenez le son par défaut.

Boutons JBL UA Project Rock Source de l’image : Christian de Looper pour .

L’application propose également d’autres personnalisations. Vous pouvez modifier le bouton de fonction, sélectionner votre assistant vocal préféré, et plus encore. Ce ne sont pas des AirPod, mais les écouteurs offrent de nombreuses fonctionnalités utiles.

La durée de vie de la batterie sur les écouteurs est excellente. JBL estime que les écouteurs offrent 45 heures d’utilisation sur une seule charge, ce qui est excellent.

Confort du casque JBL UA Project Rock

Les écouteurs JBL UA Project Rock ne sont pas les bidons les plus confortables du marché, et cela a malheureusement un impact sur leur utilisation globale. Les écouteurs offrent plus qu’assez de rembourrage dans les oreillettes, mais les oreillettes sont légèrement trop petites pour mes oreilles – elles les pincent donc un peu lorsque je les porte. Lorsque je les portais pendant une heure ou deux, ce n’était pas un problème. Mais plus longtemps, et ça commence à devenir un peu inconfortable.

Coussinets d’oreille JBL UA Project Rock Source de l’image : Christian de Looper pour .

Le bandeau est aussi un point d’inconfort. Il y a peu de rembourrage sous le bandeau et la surface qui le recouvre est caoutchoutée. Le résultat est qu’ils se sentent un peu durs sur le dessus de votre tête et ont parfois l’impression de vous tirer les cheveux. Je suppose que ce n’est pas un problème pour The Rock.

Son du casque JBL UA Project Rock

Les écouteurs JBL UA Project Rock ne sont pas très confortables, mais heureusement, ils sonnent plutôt bien. Notamment, il y a beaucoup de basses pour tout le monde, avec une bonne clarté dans le haut de gamme. L’égaliseur personnalisé du Rock amplifie les basses, mais c’était un peu trop pour moi, alors je suis resté avec mon propre égaliseur de temps en temps, et l’égaliseur était juste désactivé le reste du temps.

La réponse des basses, comme mentionné, est relativement profonde et puissante, permettant aux grosses caisses de frapper directement à travers un mix.

JBL UA Project Rock bottom Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les fréquences moyennes sont décemment réglées, bien qu’avec l’égaliseur personnalisé activé, je les ai un peu retirées. Les voix ont généralement beaucoup de viande, tandis que les guitares offrent suffisamment de coupe pour sonner à l’avant et au centre. Encore une fois, quelques ajustements d’égalisation aideront les médiums à sonner un peu plus naturels, mais vous pouvez jouer avec cela en fonction de vos préférences.

Les aigus sonnent plutôt bien, cependant un peu plus d’extension haut de gamme aurait été bien. En d’autres termes, il y a une bonne clarté et les cymbales scintillent bien, mais elles pourraient scintiller un peu plus. Je suis cependant tatillonne – les aigus sont bons pour une paire d’écouteurs dans cette gamme de prix.

La technologie de suppression du bruit proposée ici est également très bonne. Ce n’est pas seulement le niveau des écouteurs Sony WH-1000XM4, malheureusement, malgré le fait qu’ils ne coûtent que 50 $ moins cher. Mais cela peut réduire le bruit, ce qui pourrait être utile dans la salle de gym.

Conclusion

Les écouteurs supra-auriculaires JBL UA Project Rock ont ​​de nombreux avantages. La conception robuste, la qualité audio solide et l’excellente autonomie de la batterie en font définitivement un choix décent dans cette gamme de prix. Ils sont un peu déçus par un ajustement généralement inconfortable, mais si vous prévoyez de les utiliser pendant une heure ou deux par jour dans le gymnase, vous ne le remarquerez pas vraiment.

La compétition

En fin de compte, si vous recherchez une paire d’écouteurs à réduction de bruit dans la fourchette de prix de 300 $, vous devriez vous procurer les écouteurs Sony WH-1000XM4 en vente. Mais ce ne sont pas nécessairement les meilleurs écouteurs à obtenir pour ceux qui veulent s’entraîner avec leurs écouteurs. Dans ce cas, nous recommandons quelque chose comme les écouteurs Beats Studio3 Wireless ou Plantronics BackBeat 810 Wireless.

Dois-je acheter les écouteurs JBL Under Armour Project Rock ?

Oui, mais seulement si une conception robuste est importante pour vous. Sinon, vous devriez aller vers autre chose.