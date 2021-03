Test du casque sans fil EasySMX V07W: lumières RVB colorées et son exceptionnel

Au cours des dernières semaines, j’ai pu tester le casque sans fil EasySMX V07W. Les lumières RVB qui brillent des deux écouteurs en font un accessoire amusant pour tout joueur et la qualité sonore est excellente pour le prix.

De bons écouteurs font partie intégrante de toute expérience de jeu, que vous jouiez en déplacement avec la Nintendo Switch ou que vous sautiez en ligne pour exécuter des sessions multijoueurs avec des amis. Les meilleurs casques de jeu offrent un excellent son et peuvent bien capter votre voix pour que vos amis puissent vous entendre.

En bout de ligne : Avec un son excellent, un ajustement confortable et des lumières RVB, l’EasySMV V07W est un excellent accessoire pour tous les joueurs. Sachez simplement que cela peut provoquer des échos pendant les parties multijoueurs. Vous pouvez l’utiliser avec ou sans fil.

Vous ne devriez évidemment pas vous attendre au meilleur son d’une paire d’écouteurs à 60 $, mais pour le bas prix, ce casque EasySMX sonne vraiment bien. Il gère bien les basses et les sons aigus avec une livraison claire. Il devient également assez fort et vous pouvez facilement régler le volume à l’aide de la molette du casque gauche.

Comme avec de nombreux autres appareils EasySMX, le casque sans fil V07W offre des lumières RVB pour un effet amusant. Les deux écouteurs ont un cercle de lumières qui passe à travers un arc-en-ciel de couleurs et semble particulièrement frais dans l’obscurité. Mais il y a plus pour le V07W que juste les lumières.

J’ai pu obtenir environ huit heures de batterie tout en jouant sur mon Switch. Tant que vous le chargez entre les utilisations, ce sera beaucoup plus long pour vos sessions de jeu.

Le V07W ne pèse pas beaucoup et le rembourrage doux sur la bande supérieure ainsi que sur les deux écouteurs me semblait très confortable. J’ai pu le porter longtemps sans ressentir aucune tension.

J’ai utilisé ce casque sur mon Switch, PS4, PC et téléphone. Dans chaque situation, le son est ressorti clair pour moi. Cependant, en jouant au multijoueur en ligne, mes amis m’ont informé que leurs voix résonnaient même si je ne pouvais pas l’entendre. Nous avons finalement déterminé que si je débranchais le casque, l’écho s’arrêtait. Ce n’est pas quelque chose que vous vivriez avec les meilleurs casques de jeu.

Une autre mauvaise chose est que chaque fois que j’ai basculé l’interrupteur pour couper le son, cela a provoqué un bourdonnement fort et douloureux pour les personnes avec lesquelles je jouais. Pour ces raisons, je ne me sentais pas à l’aise de l’utiliser pour jouer avec les autres. Cependant, si vous allez principalement jouer en solo sur votre Switch, l’EasySMX V07W conviendra parfaitement. Heureusement, le microphone est détachable si vous décidez de ne plus jamais l’utiliser.

Test du casque sans fil EasySMX V07W La compétition