Test du casque sans fil Happy Plugs Air 1 Zen True

Les vrais écouteurs sans fil sont partout de nos jours, mais ils ne sont pas créés égaux. Alors que les Sony WF-1000XM4 et les AirPods Pro sont faciles à vendre grâce à leur haute qualité, si vous ne voulez pas dépenser autant d’argent, vous devrez faire un peu plus de recherches. Happy Plugs pense avoir la solution avec les écouteurs Happy Plugs Air 1 Zen.

Les écouteurs Air 1 Zen sont clairement des clones d’AirPods Pro, grâce à leur conception de tige inclinée. Mais cela ne signifie pas que vous devez les éviter. Les écouteurs Happy Plus Air 1 Zen valent-ils la peine d’être achetés ? Je les teste depuis un moment maintenant pour le savoir.

Casque sans fil Happy Plugs Air 1 Zen True Prix : 79,99 $ Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Happy Plugs Air 1 Zen design

Dès le départ, vous pouvez voir des similitudes entre les écouteurs Air 1 Zen et les AirPods Pro d’Apple. Alors que les écouteurs Air 1 Zen sont disponibles dans plus de couleurs, ils ont l’apparence de la tige inclinée d’Apple et la même forme générale. La plus grande différence entre les deux est peut-être que ces écouteurs ont un bouton sur chaque bourgeon, au lieu de la tige tactile des AirPods Pro. Les boutons sont relativement faciles à utiliser, mais vous devrez vous habituer aux commandes et à leur fonctionnement.







L’étui de charge comporte un port USB-C en bas, un bouton d’appairage et un ensemble de voyants pour indiquer l’état de charge. Il est relativement compact et devrait être facile à ranger dans une poche ou un sac, mais il est nettement plus grand que le boîtier AirPods Pro.

Comme mentionné, les écouteurs sont disponibles dans une gamme de couleurs. Je passe en revue le modèle «Mint Green», mais ils sont également disponibles en rose, blanc, noir et argent.

De manière générale, les écouteurs Happy Plugs Air 1 Zen ont fière allure, en grande partie grâce au fait qu’ils copient les AirPods Pro.

Fonctionnalités et batterie de Happy Plugs Air 1 Zen

Il y a un domaine dans lequel les écouteurs Air 1 Zen ne ressemblent en rien aux AirPods Pro – les fonctionnalités. C’est-à-dire que vous n’obtiendrez pas d’audio spatial ou de commutation automatique ici.

Au final, les écouteurs Air 1 Zen n’offrent pas vraiment de fonctionnalités supplémentaires. Ce sont des écouteurs Bluetooth, et rien de plus. Ne vous laissez pas berner par l’affirmation de l’entreprise concernant la « suppression passive du bruit ». Bien que techniquement vrai, cela signifie simplement qu’ils bloquent naturellement certains bruits, comme tous les écouteurs. Il n’y a pas d’annulation active du bruit ici.

Malheureusement, les performances Bluetooth offertes par ces écouteurs étaient assez inégales, perdant parfois complètement la connectivité. Parfois, les écouteurs se sont légèrement désynchronisés, créant un effet d’écho. Cool pendant deux secondes, ennuyeux plus longtemps. Ce n’était pas un compromis et la connectivité n’était généralement que momentanément perdue. Mais à ce stade, les vrais écouteurs sans fil devraient offrir une meilleure connexion que celle-ci.

La durée de vie de la batterie du casque n’est pas mauvaise. Vous obtiendrez six heures d’utilisation avec une seule charge et un total de 30 heures avec le boîtier de la batterie.

Happy Plugs Air 1 Zen confort

De manière générale, les écouteurs Happy Plugs Air 1 Zen sont confortables et faciles à porter pendant de longues périodes. C’est une bonne nouvelle, compte tenu du fait que les vrais écouteurs sans fil sont généralement plus volumineux que leurs homologues filaires.

L’une des meilleures choses à propos de ces écouteurs est qu’ils offrent un bon ajustement, du moins pour mes oreilles. Ils ne sont pas assez grands pour être inconfortables, mais ils sont assez grands pour créer une bonne étanchéité qui garantit qu’ils restent dans vos oreilles.

Son Happy Plugs Air 1 Zen

Le casque Happy Plugs Air 1 Zen offre une qualité sonore relativement profonde qui n’est pas forcément pour les audiophiles mais devrait plaire à la plupart des auditeurs.

La réponse des basses, pour commencer, est lourde et profonde. Les grosses caisses offrent beaucoup de punch, tandis que les guitares basses et les synthétiseurs sont à l’avant-plan. Cela éclipse un peu d’autres aspects du casque, mais ce n’est pas trop boueux ou exagéré.

Les médiums sont décemment réglés, en mettant l’accent sur les médiums chauds et bas, et un plongeon dans les hauts médiums. Le résultat est que des choses comme les voix et les guitares peuvent se sentir un peu cachées.

Les aigus ne sont pas aussi clairs ou détaillés que je l’aurais souhaité. Ce n’est pas terrible, mais les cymbales semblent un peu moyennes, éliminant l’éclat que vous attendez d’elles.

Outre les problèmes de connectivité, les écouteurs ont également un bruit de connexion assez mauvais. Ce n’est vraiment perceptible que lorsque vous n’écoutez rien, mais c’est toujours ennuyeux.

Conclusion

Les écouteurs Happy Plugs Air 1 Zen sont un peu hasardeux. Les écouteurs n’ont pas l’air ou sonnent mal, mais ils souffrent de quelques problèmes de connectivité. Cela dit, les écouteurs ne coûtent que 80 $ – il est donc logique qu’ils ne soient pas parfaits.

La compétition

Si vous souhaitez acheter une véritable paire d’écouteurs sans fil pour moins de 100 $, nous vous recommandons de chercher ailleurs. JLab Audio propose une gamme d’excellents écouteurs à bas prix, et les Samsung Galaxy Buds Plus coûtent exactement 100 $. Les Happy Plugs Air 1 Zen ne font pas vraiment assez pour battre la concurrence.

Dois-je acheter le Happy Plugs Air 1 Zen ?

Non. Vous devriez plutôt envisager les Samsung Galaxy Buds Plus.

