Test du chargeur magnétique sans fil Anker 623 pour iPhone 13 et iPhone 12 | La technologie

Après quelques semaines d’utilisation, voici notre analyse du chargeur magnétique sans fil Anker 623, un chargeur, comme son nom l’indique, pour les derniers modèles d’iPhone capable de charger le téléphone et, par exemple, les écouteurs. Et tout à la fois.

Quand Apple a présenté l’iPhone 12 avec MagSafe, il a lancé une série de produits pour profiter de cette fonctionnalité magnétique et nous avons eu des étuis, le célèbre portefeuille qui colle au dos ou le chargeur MagSafe.

Cependant, la chose la plus intéressante à ce sujet n’est pas ce qui est arrivé avec le lancement du téléphone, mais dans les mois qui ont suivi, à la fois d’Apple lui-même et, surtout, de sociétés tierces.

Autant de fois (il y a les AirPod, qui n’étaient pas les premiers casques sans fil, mais ceux qui ont popularisé ce type d’appareils), Apple a ouvert la voie et nous avons vu qu’il y a d’autres entreprises qui bricolent avec dos magnétique et divers accessoires.

Le chargeur magnétique sans fil Anker 623 est un chargeur magnétique pour iPhone qui vous permet de charger l’iPhone 12/13 et une paire d’écouteurs compatibles avec la recharge sans fil en même temps.

Nous avons déjà analysé la charge magnétique de realme, une entreprise qui prépare également un écosystème d’accessoires pour ses téléphones portables à dos magnétique, mais nous avons également affaire à des produits d’entreprises compatibles avec cette caractéristique magnétique de l’iPhone.

Anker est l’une des entreprises les plus intéressées à tirer parti de cette fonctionnalité et, en fait, elle le fait très bien. Il y a quelques mois, nous avons comparé sa batterie amovible à celle d’Apple et, clairement, celle d’Anker est sortie gagnante à la fois pour sa polyvalence et sa capacité.

Maintenant, ils ont renouvelé cette batterie et ont ajouté une sorte de couvercle qui nous permet de reposer l’iPhone sur une surface pendant que nous le chargeons.

C’est exactement la même batterie, nous n’allons donc pas l’analyser, mais je trouve très utile qu’elle soit livrée avec ce support qui n’ajoute pratiquement aucun poids (141 grammes dans la nouvelle pour les 130 grammes de la précédente), mais cela permet d’avoir l’iPhone dans une position idéale sur le bureau.

Avec ce que nous allons approfondir (tout ce qui peut être approfondi lorsqu’on a affaire à un chargeur), c’est avec le chargeur magnétique sans fil Anker 623.

C’est un appareil que j’ai testé ces dernières semaines et, Bien que cela n’ait pas changé ma vie, la vérité est que je le trouve très utile à côté de mon iMac M1 -Analyse-.

Lorsque je travaille sur l’iMac, j’ai un support de téléphone portable normal, un support en bois qui a l’air élégant et me permet de voir l’écran du mobile, ce qui est finalement ce qui compte pour moi.

Ce chargeur magnétique est l’étape naturelle car il ressemble à un haut-parleur portable de ceux qui sont devenus à la mode il y a quelques années qui ressemblaient à une canette de Coca-Cola, mais plus petit, et qui a deux plates-formes de chargement.

D’un côté se trouve la plate-forme supérieure, celle qui est toujours en vue et qui Il a cette fonction magnétique qui fait que les iPhone 12 et 13 collent.

On pourra mettre le mobile supporté sur cette base, mais au final c’est comme le MagSafe, mais en beaucoup plus large.

À mon avis, cela n’a pas de sens de l’avoir comme ça, mais il est beaucoup plus logique de « déplier » cela plate-forme qui reste à environ 60º et cela nous permet d’utiliser l’iPhone très confortablement sans avoir à le ramasser constamment.

Je pense que c’est plus confortable qu’un simple chargeur sans fil dans lequel on supporte le mobile car dans ceux-là on peut aussi l’utiliser, mais dans le cas d’Anker nous avons le téléphone littéralement bloqué, nous avons donc cette sécurité supplémentaire.

On va aussi pouvoir mettre le mobile à l’horizontale et ça colle aussi assez fermement.

Cela nous permet de regarder une vidéo sans problème tout en chargeant le mobile, mais le plus utile dans mon cas est que j’ai pu passer des appels vidéo professionnels en utilisant le mobile avec l’assurance qu’il ne s’éteindra pas car il se charge à chaque fois.

Et… Où est l’autre plate-forme de chargement ? Bon, en gros, l’espace qui reste quand on déplie la base supérieure.

Là nous pouvons charger un appareil tel qu’un casque avec une charge sans fil en même temps que nous chargeons le mobile, quelque chose de très intéressant car, dans mon cas, j’ai les Galaxy Buds Pro -analyse- et je les laisse toujours sur cette plate-forme, donc ils ne manquent jamais de batterie.

J’aime le design et la base a un anneau LED qui s’allume lorsque nous plaçons l’appareil à charger.

Bien sûr, ne vous inquiétez pas car cette lumière ne fonctionne pas toujours, uniquement lorsque nous prenons en charge un appareil pour indiquer qu’il est en train de charger (quelque chose d’absurde car le mobile nous l’indique déjà), mais Si vous voulez le poser sur la table de chevet, vous savez que cela ne vous dérangera pas.

Mais bon, passons aux choses sérieuses. Le concept de design fonctionne et je le trouve élégant, il existe également en plusieurs coloris, mais… comment puis-je charger cela ?

Avec le chargeur, nous avons un chargeur mural USB-C d’une puissance de 20 W et avec lequel nous alimentons le chargeur principal. La base externe, celle que nous utilisons pour charger l’iPhone, est capable de charger à une puissance de 7,5 W.

Cela se traduit par ce qui suit : un mobile comme L’iPhone 13 Pro avec 3 095 mAh se charge à 25 % en 30 minutes. Le 13 Pro Max charge 15% en 30 minutes et 100% en 166 minutes. Nous vous laissons un tableau pour que vous puissiez voir l’évolution de la charge au fil des minutes :

En revanche, le casque se charge à 5 W. Ce n’est pas le plus rapide, mais compte tenu de la dynamique d’utilisation (mettre le casque, laisser la box en charge, prendre la box pour l’emmener loin de chez soi et avoir, généralement plus de 20 heures d’autonomie), il ne me semble pas qu’on ait besoin de plus de vitesse.

Et bon, avec le MagSafe d’Apple, nous chargeons à 15 W, le double avec cette technologie qui se limite à profiter des 7,5 W de la recharge sans fil standard des iPhone 12 et 13, donc c’est dû à une limitation matérielle de la part d’Apple et du chargeur d’Anker, vraiment, ça charges au maximum qu’il peut transporter.

Donc, au final, nous avons un chargeur que nous pouvons acheter pour environ 70 euros et je sais que vous n’en aurez peut-être pas tous besoin, mais si vous aimez la technologie MagSafe d’Apple, mais ce que vous voulez, c’est que votre mobile soit surélevé pour l’utiliser pendant que vous travaillez ou étudiez, ce chargeur remplit parfaitement son rôle.