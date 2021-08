Test du Chromebook Flip C214 d’Asus : Fenêtre d’opportunité pour les étudiants

Le Flip C214 coûte Rs 23 999. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Après des années passées au second plan des ordinateurs portables Windows, les Chromebooks ont enfin leur moment au soleil. Selon les données publiées par Canalys, les Chromebooks ont enregistré la plus forte croissance des expéditions sur le marché des PC au niveau mondial au cours du premier trimestre 2021. Pour un produit comme celui-ci, qui est souvent perdu dans la traduction, une croissance de 275% en glissement annuel (YoY) est, juste phénoménal. La même société de recherche attache les Chromebooks à des performances supérieures au reste des catégories de produits PC également au deuxième trimestre.

Alors, pourquoi le Chromebook s’envole-t-il des étagères pendant une pandémie ? La raison est très simple. Il s’avère que c’était fait pour ça.

Le Flip C214 fonctionne sous Chrome OS. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Il n’est donc pas surprenant qu’Asus veuille une part du gâteau. Jaugeant l’intérêt des clients et la demande refoulée, la marque taïwanaise a lancé non pas un, pas deux, pas trois, mais six modèles de Chromebook en Inde. Tout en même temps. Ces Chromebooks – Chromebook Flip C214, Chromebook C223, Chromebook C423 (variantes tactiles et non tactiles) et Chromebook C523 (variantes tactiles et non tactiles) – peuvent répondre à différents scénarios d’utilisation, mais ils ont une chose en commun. Leurs prix sont très, très agressifs à partir de 17 999 roupies.

Le Flip C214 qui est le plus cher du lot coûte Rs 23 999. Il fait quelques autres choses qui sont uniques à ce modèle pour justifier la hausse des prix évidemment, mais la vraie star du spectacle est Chrome OS, un système d’exploitation construit par Google. Identique aux cinq autres modèles. Il est important de mettre cela au premier plan, car ce système d’exploitation est ce qui va être la clé pour décider si vous souhaitez ou non acheter l’un de ces ordinateurs portables. Le matériel, le look et la sensation, ils sont tous secondaires.

Chrome OS est un système d’exploitation créé par Google. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Parlons donc un peu de Chrome OS d’abord.

Chrome OS est un système d’exploitation Web conçu principalement pour exécuter des applications Web. Une partie importante des tâches que vous voudriez y accomplir peuvent être effectuées dans le navigateur Chrome lui-même. Par extension, la plupart de vos données résideront dans le cloud, ce qui les rendra également accessibles sur plusieurs appareils, y compris les smartphones et les tablettes avec un compte Google.

Chrome OS est un système d’exploitation basé sur le Web. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Il est également possible de télécharger et d’installer des applications Android dessus depuis le Play Store. Il va sans dire que cela fonctionne mieux avec les propres applications et services de Google. Pensez à Gmail, Meet, Docs, Drive, Photos et YouTube. Mais cela ne veut pas dire que les applications tierces comme Word et Photoshop ne fonctionnent pas bien dessus. Parce qu’ils le font.

Pouvez-vous utiliser un Chromebook sans Internet ? Oui, vous pouvez, mais l’expérience ne sera pas idéale. Vous aurez besoin d’Internet au moins à un moment donné pour pouvoir tout faire fonctionner de manière transparente. L’accès hors ligne n’est pas recommandé. Ce qui nous amène à la question la plus importante. C’est pour qui ?

Les Chromebooks sont principalement conçus pour les étudiants. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Les Chromebooks sont principalement conçus pour les étudiants et la raison pour laquelle ils obtiennent autant de succès aujourd’hui, c’est parce qu’ils permettent une expérience sans tracas pendant les cours en ligne, par rapport à une machine Windows. Presque tout le monde a un compte Google. La plupart des applications et services Google sont gratuits. Encore mieux si vous connaissez un téléphone Android, car vous serez alors chez vous avec un Chromebook. Ils sont comme un guichet unique pour tous vos besoins – des appels vidéo au partage et à l’édition de documents, en passant par le calendrier et la messagerie, tout est réuni sous un même toit.

Mais plus important encore, travailler sur un Chromebook est facile. Il peut y avoir un peu de courbe d’apprentissage si vous avez utilisé Windows, mais ce n’est pas sorcier comme disons d’exécuter macOS. La configuration est simple. Les temps de démarrage sont quasi inexistants. Et la chose se met à jour automatiquement en arrière-plan, ce qui vous donne de l’espace et du temps pour faire ce que vous avez l’intention de faire avec elle : apprendre et collaborer. Un prix d’entrée de gamme, comme celui qu’Asus facture pour un Chromebook comme le Flip C214, le rend plus accessible. Gardez à l’esprit qu’il existe également des Chromebooks plus puissants et plus chers, bien que pour une raison quelconque, les marques – y compris Asus – hésitent à les amener en Inde.

Le Flip C214 est conforme aux normes de durabilité de niveau militaire américain ou MIL-STD-810G. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Ceci étant dit, parlons du Flip C214. La première chose à savoir, c’est la qualité de fabrication. Il est construit et stylisé comme un tank. Avec ses pare-chocs ronds en caoutchouc et ses charnières renforcées, cet ordinateur portable répond aux normes de durabilité de niveau militaire américain ou MIL-STD-810G. Il dispose d’un clavier résistant aux éclaboussures et aux effractions qui, selon Asus, est conçu pour une durée de vie de 10 millions de frappes. Malgré tout cela, il est très léger et compact et facile à transporter.

Asus a conçu cette chose pour le long terme, ce qui est impressionnant, surtout compte tenu du prix. La conception et la durabilité sont souvent laissées au second plan dans de nombreux ordinateurs portables à très petit budget. C’est agréable de voir Asus faire un effort conscient pour apporter des changements sur ce marché. Visuellement aussi, le Flip C214 est unique en son genre. La cerise sur le gâteau, c’est qu’il s’agit également d’un ordinateur portable convertible, ce qui signifie qu’il peut être calé sous plusieurs angles afin qu’il puisse facilement se transformer en une tablette en cas de besoin. Cela en fait une proposition encore plus attrayante, plus rentable si vous voulez.

C’est aussi un cabriolet. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Ensuite, le Flip C214 dispose d’un écran tactile 16:9 de 11,6 pouces avec une résolution HD – un incontournable pour ce type d’ordinateur portable. Je souhaite que les lunettes soient plus petites et la résolution un peu plus élevée, mais dans l’ensemble, c’est un ensemble sympathique avec une luminosité suffisante et des angles de vision satisfaisants. La plupart du temps, vous utiliserez cet ordinateur portable à l’intérieur, il est donc sûr de dire qu’il devrait faire le travail.

Il en va de même pour le matériel de base. Sous le capot, cet ordinateur portable est doté d’un processeur Intel Celeron N4020 double cœur associé à 4 Go de RAM LPDDR4 et à un stockage eMMC 5.1 de 64 Go, extensible jusqu’à 2 To via un emplacement pour carte micro-SD. C’est largement suffisant pour le type de charge de travail pour laquelle cet ordinateur portable est conçu et il fonctionne bien dans ce domaine. La batterie de 50 Wh à l’intérieur de cet ordinateur portable est conçue pour fournir jusqu’à 11 heures d’utilisation sur une seule charge. La durée de vie de la batterie est facilement l’un de ses plus grands points forts. L’ordinateur portable se charge via USB Type-C.

La durée de vie de la batterie est facilement l’un de ses plus grands points forts. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Les options de connectivité sur le Flip C214 incluent 2 x USB 3.1 Gen 1 Type-C (jusqu’à 5 Gbit/s, DisplayPort et prise en charge de l’alimentation), 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-A (jusqu’à 5 Gbit/s) et une prise combo audio. Il prend en charge le Wi-Fi double bande et le Bluetooth 5. Cet ordinateur portable est livré avec une webcam 720p et un autre appareil photo 5MP « orienté vers le monde » avec mise au point automatique pour cliquer sur les photos en mode tablette. Pour compléter l’ensemble, deux haut-parleurs offrent un son décent.

Dernières réflexions sur le Chromebook Flip C214 d’Asus

Le Flip C214 est de loin le meilleur Chromebook d’entrée de gamme sur le marché indien aujourd’hui. Il offre un excellent rapport qualité-prix, ce qui en fait également une option intéressante pour les utilisateurs de Windows. Avouons-le, la plupart des machines Windows à ce prix sont généralement lentes et ont un design ennuyeux. Ensuite, il y a la partie polyvalence. Aucune machine Windows à ce prix n’est aussi polyvalente non plus.

Mais ce que j’aime le plus dans un Chromebook comme le Flip C214, c’est qu’il a un public cible très clair. Il n’essaie pas d’être un touche-à-tout. Plutôt que le matériel lui-même, il s’agit plus de ce qu’il représente. C’est une fenêtre d’opportunité pour les étudiants. C’est un formidable facilitateur. Il est temps que plus de gens commencent à en parler.

Avantages: Qualité de construction solide, facteur de forme compact, charnière à 360 degrés, simplicité de Chrome OS, bonne autonomie de la batterie

Les inconvénients: Rien

