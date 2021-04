Test du Chromebook Spin 513 d’Acer: Envoi d’un processeur mobile pour faire le travail d’un ordinateur de bureau

La diversité des processeurs sur les meilleurs Chromebooks s’est bien étendue au cours de l’année dernière, avec l’arrivée des processeurs Ryzen sur le ThinkPad C13 et le Snapdragon 7c annoncé pour la première fois pour les Chromebooks en octobre dernier. Nous attendons le Chromebook Spin 513 d’Acer depuis six mois maintenant, et nous nous demandons si le modèle avait été annulé après les retards silencieux entourant sa sortie.

Maintenant, l’attente est terminée pour le Chromebook Spin 513 d’Acer, et bien qu’il y ait généralement beaucoup à aimer à propos de cet ordinateur portable, ce qui le rend unique en fait également un handicap pour au moins les prochains mois: il utilise un processeur économique qui n’est pas entièrement optimisé encore. En bref, l’Acer Chromebook Spin 513 est un ordinateur portable parfaitement bien retenu par son chipset.

Acer Chromebook Spin 513

En bout de ligne: Le premier Chromebook doté du processeur Snapdragon 7c est un ordinateur portable léger dans tous les sens du terme. Alors que la batterie vous durera toute la journée avec facilité et que l’écran a l’air bien, le processeur est un peu terne, Acer se concentrant davantage sur l’efficacité que sur la puissance brute.

Le bon

Écran tactile 1080p avec une excellente autonomie de batterie

Le mauvais

Snapdragon 7c est des ports limités efficaces mais sous-alimentés

Acer Chromebook Spin 513 Prix et disponibilité

Acer a sorti le Chromebook Spin 513 le 30 avril 2021, après avoir annoncé pour la première fois l’appareil en octobre 2020. La configuration de base fonctionne à 400 $ pour 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, mais il y aura des modèles avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage , et même une version compatible LTE pour ceux qui travaillent en déplacement et ne veulent pas se soucier du partage de connexion constant.

À l’heure actuelle, le Spin 513 n’est disponible que chez Walmart, mais il devrait arriver à plus de détaillants – et à plus de marchés internationaux – dans les semaines et les mois à venir.

Matériel simple Acer Chromebook Spin 513

Source: Ara Wagoner / Android CentralCatégorie Acer Chromebook Spin 513 Écran tactile IPS 13,3 pouces

1080p • Processeur 16: 9 Qualcomm Snapdragon 7c Mémoire 4-8 Go ​​de stockage DDR4 64-128 Go eMMC Extensible ❌ Connectivité Wi-Fi 6

Bluetooth 5.0

Ports 4G LTE (en option) 2x USB-C

1 port USB-A

Prise audio 3,5 mm Caractéristiques du périphérique Clavier rétroéclairé

Prise en charge du stylet USI Haut-parleurs stéréo audio

deux microphones

Batterie de certification Google Assistant Lab Jusqu’à 14 heures Dimensions 310 x 209,35 x 15,55 mm

12,2 x 8,24 x 0,61 po Poids 1,2 kg / 2,65 lb Date d’expiration de la mise à jour automatique Juin 2029 Numéro de modèle CP513-1H-S60F

Acer est dans le secteur des Chromebooks depuis longtemps, et ils ont maintenant le matériel et la conception à une science prévisible. Comme avec l’Acer Spin 311 (3H), Acer a effilé les côtés de l’ordinateur portable tout en abandonnant les ports qu’ils trouvaient superflus, mais nous avons toujours un port USB-C de chaque côté, ainsi qu’un port USB-A et une prise casque. Il n’y a pas de slot microSD sur ce Chromebook, mais étant donné que le modèle de base commence avec 64 Go de stockage, je ne suis pas trop déçu de le voir laissé de côté.

Une fois que vous ouvrez le Spin 513, vous trouverez un clavier rétroéclairé, le même trackpad que le 311 – il est lisse et réactif même s’il est un peu petit – et l’écran tactile 13,3 pouces 1080p. L’écran est suffisamment lumineux pour être utilisé à l’ombre à l’extérieur, mais comme la plupart des Chromebooks, il n’est pas assez lumineux pour voir confortablement au soleil. À l’intérieur, l’écran est assez bon pour la lecture, le travail ou les trois heures occasionnelles de FreeCell. Il prend également en charge les stylets USI, ce qui signifie que vous pourrez utiliser les meilleurs stylets Chromebook pour griffonner ou signer des documents.

Le clavier rétro-éclairé est une aubaine pour travailler tard le soir, avec un rétro-éclairage doux et uniforme. L’expérience de frappe est tout simplement correcte – il n’y a rien de mal à cela, et il n’y a pas de qualités remarquables dans la façon dont les touches se sentent sous mes doigts – mais c’est assez confortable pour taper 3000 mots par jour, que je sois à mon bureau ou recroquevillé. le canapé (où je suis en ce moment) ou assis dans le pavillon du Japon à EPCOT pour regarder les gens.

Source: Ara Wagoner / Android Central

À 2,6 livres, le Spin 513 n’est pas le Chromebook le plus léger jamais conçu, mais il est assez facile à transporter d’une seule main du canapé au bureau – ou à transporter pendant huit heures dans un sac à dos si vous avez l’intention de le prendre pour l’école. Vous n’aurez pas besoin de transporter le chargeur tous les jours, c’est certain: même lorsque la luminosité de l’écran était augmentée, j’avais toujours une autonomie de batterie exemplaire pendant mes deux semaines avec le Spin 513. J’ai passé presque deux jours de travail complets sans charger le 513, et je peux dire qu’Acer ne se contente pas de faire la démonstration de l’autonomie de la batterie de 14 heures: vous serez assez proche, surtout si vous avez tendance à garder votre écran modérément bas comme moi.

Une grande partie de cette durée de vie de la batterie peut être attribuée au processeur de la plate-forme de calcul Snapdragon 7c qu’Acer a utilisé ici. Conçu à l’origine pour Windows à petit budget – et plus particulièrement pour les ordinateurs portables éducatifs qui avaient besoin de la 4G pour les enfants sans Internet à domicile – le 7c tire pleinement parti de la capacité de Qualcomm à optimiser son efficacité, ce qui sera très important pour la version LTE du Spin 513 qui sortira le mois prochain . Je mettrai à jour cette revue avec la durée de vie de la batterie du modèle LTE une fois que je pourrai le tester, mais jusque-là, la version Wi-Fi du Spin 513 est un champion de la batterie, mais cela ne veut pas dire que c’est un performance champion.

Points douloureux du processeur Acer Chromebook Spin 513

Source: Ara Wagoner / Android Central

C’est toujours excitant de voir de nouveaux chipsets devenir disponibles pour les Chromebooks, mais c’est un processus. Un Chromebook est lancé avec un nouveau processeur, il y a des bugs mineurs – ou pas si mineurs, dans des cas comme la Pixel Slate et ASUS C436 – qui surviennent et sont corrigés dans les premières mises à jour de Chrome OS au fur et à mesure qu’ils sont découverts et signalés par utilisateurs.

Les bogues peuvent être corrigés, mais ce décalage est plus que de simples bogues.

Heureusement, le Snapdragon 7c semble se situer sur le côté mineur du spectre des bogues, avec quelques exemples de décalage et de wonk qui, je suis surtout convaincu, sont le résultat de l’optimisation de Chrome OS pour le chipset. Je le mentionne parce que les premiers utilisateurs pourraient voir un peu de bugginess du Spin 513 au cours des premiers mois, mais je peux presque garantir que cela sera corrigé.

Source: Ara Wagoner / Android Central

Ce qui ne sera pas corrigé, c’est que le 7c n’est tout simplement pas assez puissant pour exécuter plusieurs moniteurs ou fenêtres sans décalage notable lors du basculement entre les tâches. La plupart des utilisateurs n’utiliseront probablement pas de Chromebook avec un moniteur externe – bien qu’il y ait d’excellentes raisons pour lesquelles vous devriez – mais si vous utilisez un Chromebook pour travailler à domicile (comme je le fais), le Spin 513 pourrait ne pas le couper. Une fois que j’ai branché mon moniteur BenQ et démarré un appel Google Meet sur un écran tout en ayant des notes et des articles sur l’autre, le Spin 513 est devenu carrément lent, avec un retard notable dans la fermeture ou l’ouverture de nouveaux onglets.

Maintenant, je ne me fais aucune illusion sur le Snapdragon 7c qui tente de rivaliser avec les Chromebooks Intel Core. Le 7c est destiné à concurrencer les Chromebooks Celeron et MediaTek qui dominent le budget du marché, et il le fait décemment – ou du moins il le fera une fois que Google aura terminé de l’optimiser. Mais je sais que beaucoup d’entre vous sont intéressés par ce Chromebook pour le processeur, je dois donc être franc sur ses limites: c’est un processeur soucieux de son budget, orienté vers l’informatique occasionnelle et l’efficacité de la batterie, et cela se voit.

Compétition Acer Chromebook Spin 513

Source: Ara Wagoner / Android Central

Ce Chromebook est conçu pour concurrencer les Chromebooks Mediatek et Celeron comme le Lenovo S340 et le Chromebook HP 14 G6, avec quelques conforts supplémentaires tels que le clavier rétroéclairé, la prise en charge du stylet et la batterie étendue pour aider à justifier le coût supplémentaire. Le plus gros problème qu’Acer a pour vous convaincre d’acheter le Chromebook Spin 513 est que les Chromebooks Intel Core peuvent être trouvés pour pratiquement le même prix et avec la plupart des mêmes fonctionnalités.

Par exemple, le Lenovo Flex 5 est sorti depuis environ un an maintenant et reste le principal champion de notre meilleure rafle de Chromebooks, car il propose un i3, un écran tactile 2 en 1, un clavier rétroéclairé et des haut-parleurs frontaux. pour 380 $ – 400 $. Il n’y a pas d’option 4G comme pour le Spin 513, mais pour un Chromebook bourreau de travail, c’est la meilleure valeur à moins que vous ne vouliez un Chromebook sans ventilateur ou que vous ayez besoin d’un Chromebook qui passera facilement 11 à 13 heures entre les charges.

La version 4G du Chromebook Spin 513 d’Acer a beaucoup moins de concurrence – les Chromebooks 4G ont été ridiculement rares ces trois dernières années – et s’il y a quelque chose que Qualcomm sait faire, c’est comment créer un système 4G très efficace. Le seul autre Chromebook 4G annoncé en 2020 est le Dell 3100, un modèle de deux ans qui avait un port USB retiré et un modem 4G poussé. Le Samsung Chromebook Plus V2 est l’un des seuls autres Chromebooks LTE sur le marché , et il coûte toujours 600 $, et sa durée de vie de la batterie est moins que stellaire, de sorte que le Spin 513 le battra haut la main.

En bref, la version Wi-Fi du Spin 513 pourrait avoir du mal à se démarquer dans un pack encombré, mais le modèle 4G LTE à venir dans les semaines à venir sera un produit à la mode.

Acer Chromebook Spin 513 Devez-vous l’acheter?

Source: Ara Wagoner / Android Central

Vous devriez l’acheter si …

Vous voulez un Chromebook LTE avec une batterie décente Vous voulez un ordinateur portable léger pour l’informatique occasionnelle Vous avez besoin d’un ordinateur supplémentaire que la famille peut partager Vous êtes curieux de savoir comment Snapdragon exécute Chrome OS

Vous ne devriez pas acheter ça si …

Vous utilisez plusieurs moniteurs ou applications Linux Vous avez besoin de nombreux ports Vous avez une faible tolérance au décalage ou aux bogues

Il s’agit du premier Chromebook alimenté par Snapdragon à arriver sur le marché, et je suis sûr que ce ne sera pas le dernier. Espérons que nous verrons même Qualcomm et Google se réunir sur une plate-forme de calcul Snapdragon spécialement conçue pour Chrome OS et Google Assistant, mais pour l’instant, le 7c Qualcomm fait un travail décent tant que vous gardez vos onglets sous contrôle. Le problème est de savoir pourquoi vous contenteriez-vous de cela alors qu’il existe des Chromebooks à 400 $ plus fiables avec la même fonctionnalité que celle qui existe actuellement.

3,5 sur 5

Si vous voulez toujours tenter votre chance, le Chromebook Acer Spin 513 n’est peut-être pas le Chromebook le moins cher du marché, mais il fonctionnera littéralement toute la journée, et il est assez bon pour les travaux légers et la navigation générale pendant que nous attendons que les bogues disparaissent. se faire tasser. Le clavier rétroéclairé, la prise en charge du stylet USI et la qualité de fabrication durable contribuent à apporter le niveau de confort auquel nous nous attendons dans un Chromebook de milieu de gamme tout en maintenant le prix raisonnable.

Ordinateur portable léger

Acer Chromebook Spin 513

Ne me laisse pas pendre.

Avec une autonomie d’une journée, un écran tactile décent avec prise en charge du stylet et le processeur ultra-efficace Snapdragon 7c, le Chromebook Spin 513 d’Acer n’est pas aussi puissant que nous l’aurions espéré. Pourtant, il pourrait bien faire dans le segment du budget avec quelques baisses de prix et quelques optimisations supplémentaires. La version LTE s’annonce également comme une option convaincante, mais costaud, ce n’est pas le cas.

