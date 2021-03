Test du clavier Bluetooth Satechi Slim X1 [Video]

J’utilise le clavier Bluetooth Satechi Slim X1 à plein temps depuis trois semaines et il s’est avéré être un compagnon solide pour mes Mac et iPad. Devriez-vous envisager de l’acheter? Regardez notre examen pratique de Satechi Slim X1 pour plus de détails, et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de critiques vidéo.

Caractéristiques

Construction en aluminium Couleur gris sidéral avec touches noires Touches de raccourci centrées sur Apple Connectez jusqu’à trois appareils Bluetooth Bluetooth 5.0 Touches rétroéclairées avec 10 niveaux de luminosité Distance de déplacement des touches de 1,2 + _0,2 mm Port USB-C pour le chargement et la connectivité filaire USB inclus -C câble de charge inclus Pieds élévateurs Prix 69,99 $

Vidéo: Test du clavier Bluetooth Satechi Slim X1

Similaire, mais différent

En tant que personne qui utilise normalement le clavier mécanique Keychron K2 pour les tâches de frappe quotidiennes, le Satechi Slim X1, avec ses touches à profil bas à interrupteur à ciseaux, est un grand écart par rapport à ce à quoi je suis habitué. Cependant, comme le Slim X1 ressemble au Magic Keyboard d’Apple, il n’a pas fallu longtemps avant de taper dessus, cela semblait naturel.

Cela étant dit, le Satechi Slim X1 n’est pas un clone 1: 1 Magic Keyboard. Par exemple, les touches de fonction en haut de l’unité sont plus petites pour accueillir des touches primaires légèrement plus grandes que celles que vous trouverez sur le Magic Keyboard. Le Slim X1 est également un poil plus large que le Magic Keyboard, avec des lunettes légèrement plus grandes.

Bien que j’aime l’aspect de l’aluminium anodisé gris sidéral associé aux touches noires, je me suis rapidement souvenu à quel point les touches noires montrent des empreintes digitales, de la graisse et de la poussière. L’utilisation du Slim X1 m’a fait apprécier les touches blanches relativement peu d’entretien trouvées sur le Magic Keyboard d’Apple.

La plus grande différence entre le Magic Keyboard et le Slim X1, et peut-être celle qui pourrait faire la différence pour certains utilisateurs, est la façon dont les touches se sentent lorsqu’elles sont enfoncées. Contrairement à la réponse lapidaire que vous ressentez du bout des doigts lorsque vous tapez sur le Magic Keyboard, le Slim X1 est visiblement plus doux et indulgent dans la nature. Cela ne veut pas dire que la réponse des touches du Slim X1 est mauvaise, mais je préfère personnellement le retour précis des touches du Magic Keyboard.

Comme le Magic Keyboard et d’autres offres tierces centrées sur Apple, le X1 comprend des touches de raccourci destinées à être utilisées avec macOS et iPadOS. Il existe des raccourcis pour régler la luminosité de l’écran, appeler la recherche Spotlight, l’interface CMD + Tab et les commandes de transport pour l’interfaçage avec la lecture de musique. Malheureusement, l’unité ne dispose pas de la disposition pratique des touches fléchées de style T, optant plutôt pour la disposition utilisée sur le Magic Keyboard d’Apple.

Touches rétroéclairées

L’un des plus grands avantages du Satechi Slim X1 est ses touches rétroéclairées, une fonctionnalité qui n’est toujours pas disponible sur les claviers Bluetooth sans fil d’Apple. Malheureusement, l’unité ne dispose pas d’un capteur de lumière ambiante pour le réglage automatique de la luminosité du rétroéclairage, une fonctionnalité vue sur les MacBook M1, et des offres tierces comme les touches Logitech MX, mais les 10 niveaux de luminosité du rétroéclairage peuvent être contrôlés directement via deux boutons du clavier. ligne de raccourci.

Lorsqu’il est réglé à des niveaux de luminosité plus élevés, le rétroéclairage a tendance à saigner sur les bords des touches, ce qui donne au clavier un aspect mal entretenu par rapport aux claviers rétroéclairés des derniers MacBook d’Apple. C’est dommage qu’Apple n’offre pas son propre clavier de première partie avec des commodités modernes, car j’ai l’impression qu’ils transpireraient les petits détails de conception que les sociétés tierces comme Satechi ont tendance à manquer.

Bien sûr, le rétroéclairage intégré est l’un des plus gros tirages de la batterie. Voici comment Satechi rapporte la durée de vie de la batterie en fonction des différents niveaux de rétroéclairage du Slim X1:

Niveau 1 – 8mA – 125h Niveau 2 – 14mA – 71h Niveau 3 – 24mA – 41h Niveau 4 – 35mA – 32h Niveau 5 – 48mA – 24h Niveau 6 – 671mA – 16h Niveau 7 – 75mA – 15h Niveau 8 – 90mA – 13h Niveau 9 – 105mA – 9h Niveau 10 – 117mA – 8h

Le rétroéclairage diminuera au niveau 1 si aucune touche n’a été enfoncée après une minute. Après trois minutes d’inactivité, le rétroéclairage s’éteint pour préserver la durée de vie de la batterie. S’il n’y a pas eu d’activité sur le clavier pendant 30 minutes, l’appareil passera en mode veille. Une fois que le clavier atteint des niveaux de batterie faibles inférieurs à 15%, le rétroéclairage s’éteint.

Le voyant d’alimentation (au-dessus de la touche d’éjection) clignote en vert lorsque la batterie du clavier est faible. La recharge du Slim X1 via la connexion USB-C prend environ 2-3 heures. Une fois complètement rechargée, le voyant de charge rouge deviendra vert. Satechi dit que le temps de veille total est de 13 jours et que le temps de travail total est de 45 heures d’utilisation. J’ai beaucoup utilisé le Slim X1 pendant trois semaines, entre trois appareils différents, avec le rétroéclairage réglé sur le niveau 3 la plupart du temps, et je n’ai eu à le charger qu’une seule fois.

Prise en charge multi-appareils

Ce que je préfère à propos du Satechi Slim X1, par rapport au Magic Keyboard d’Apple, est la possibilité de basculer rapidement entre trois appareils. Pour les personnes qui utilisent les iPad comme appareil secondaire, c’est une grande commodité. Parce que le Slim X1 porte bien son nom et qu’il est relativement portable, je trouve qu’il est un excellent compagnon pour iPad Pro et iPad Air pour ceux qui ne se sont pas encore installés sur le Magic Keyboard pour iPad.

Une simple pression longue sur l’un des trois boutons Bluetooth avec la touche de fonction placera l’appareil en mode d’appairage. Une fois couplé avec vos appareils, il suffit d’appuyer sur le combo bouton Bluetooth + touche de fonction pour basculer rapidement entre un Mac, un iPad, un iPhone, etc. En dehors des capacités de rétroéclairage, c’est la principale raison de choisir le Slim X1 plutôt que le Clavier magique.

Détails supplémentaires

Un câble de chargement USB-C est inclus avec l’appareil pour recharger la batterie interne du Slim X1. Le câble USB-C, ou n’importe quel câble USB-C d’ailleurs, peut être utilisé pour mettre le Slim X1 en mode filaire afin que vous puissiez vous connecter directement sans Bluetooth. Le mode filaire est activé automatiquement lorsqu’un câble USB-C est connecté, mais vous pouvez basculer entre les modes Bluetooth et filaire en appuyant sur l’une des touches Bluetooth ou sur la touche d’éjection (combinée à la touche de fonction) pour revenir en mode filaire.

Comme le Magic Keyboard, le clavier Bluetooth Satechi Slim X1 n’a pas de pieds intégrés en bas pour donner aux utilisateurs un angle de frappe plus élevé, mais Satechi comprend des pieds élévateurs en caoutchouc en option qui sont montés via un adhésif 3M, pour ceux qui souhaitent un angle plus élevé. Ce n’est pas la solution la plus glamour, et ce n’est pas aussi flexible que les pieds intégrés, mais j’ai trouvé que cela fonctionne assez bien.

Alors que le Slim X1 contrôle très bien les niveaux de luminosité sur un MacBook ou un iPad, j’ai été déçu de constater que les touches de raccourci de contrôle de la luminosité du Satechi Slim X1 ne communiquent pas avec le Pro Display XDR d’Apple. Le Magic Keyboard et même les offres tierces comme le Keychron K2 (v2) fonctionnent parfaitement en contrôlant la luminosité de l’écran orienté pro d’Apple. Je ne sais pas si c’est quelque chose qui peut être résolu, mais j’ai contacté Satechi pour obtenir des commentaires.

Conclusion

C’est dommage qu’Apple n’améliore pas son Magic Keyboard avec un ensemble de fonctionnalités plus modernes. Des produits comme le Slim X1 montrent à quel point un clavier Apple de première partie pourrait être bon s’il était mis à jour avec des commodités modernes.

Quoi qu’il en soit, le Slim X1 est une solide alternative au Magic Keyboard pour les utilisateurs qui recherchent un produit très similaire à ce qu’offre Apple, mais qui est disponible avec des commodités telles que des touches rétroéclairées, un chargement USB-C et une connectivité multi-appareils. Avec une bonne autonomie de la batterie et une conception en aluminium solide, il est difficile de se tromper avec le Slim X1, surtout si l’on considère qu’il coûte 29 $ moins cher que le Magic Keyboard. Satechi vend également une version pleine grandeur de son clavier, le Slim X3, avec un pavé numérique à 10 touches.

Cela dit, le Slim X1 est différent à taper sur le clavier magique. Les touches ont une sensation légèrement plus musclée qui peut prendre un certain temps pour s’habituer si elles proviennent d’un clavier Apple. Ce n’est pas mal, mais c’est différent, et certains peuvent préférer la sensation des touches du Magic Keyboard.

Qu’en penses-tu? Avez-vous un clavier tiers préféré que vous utilisez? Faites entendre vos commentaires dans les commentaires.

