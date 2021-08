Test du contrôleur PlayStation 5 : DualSense change le jeu

La PlayStation 5 a une longueur d’avance sur la PS4 de génération précédente, grâce à ses performances améliorées et à sa nouvelle interface utilisateur. Mais peut-être que la meilleure chose à propos de la nouvelle console est son nouveau contrôleur. Le contrôleur PS5 n’est pas seulement une mise à jour, c’est un saut générationnel total.

Bien sûr, les meilleures choses à propos du contrôleur – comme le nouveau retour haptique et les déclencheurs adaptatifs – nécessitent une PS5 à utiliser, et vous pouvez consulter notre examen complet de la PS5. Mais le contrôleur est spécial – il fait partie du système dans son ensemble, mais mérite son propre look. C’est pourquoi nous avons mis en place cette revue de contrôleur PS5.

Conception du contrôleur PS5

Les contrôleurs PlayStation ont évolué assez naturellement au fil des ans, et il est facile de voir comment la conception du contrôleur PS4 rappelle l’époque de la PlayStation originale. Le contrôleur PS5, cependant, reprend ce concept et le retourne sur sa tête. Il y a des choses qui sont les mêmes, comme le placement du joystick et la disposition des boutons. Mais presque tout le reste du contrôleur est complètement différent.

Cela commence par la forme générale. Le contrôleur PS5 ressemble en fait un peu plus au contrôleur Xbox, avec ce genre de look surdimensionné. C’est une bonne chose cependant – cela joue dans une sensation plus naturelle. De plus, cela aide à donner au contrôleur un aspect plus lisse et raffiné.

La palette de couleurs est également totalement différente. Fini le design tout noir, au profit d’un look bicolore noir et blanc. Cela semble très bien. Le seul inconvénient est peut-être que le blanc pourrait se décolorer avec le temps, mais cela reste à voir. Depuis son lancement, le contrôleur est également sorti en « Cosmic Red » et « Midnight Black », mais franchement, le modèle de base est le meilleur.

Il y a une tonne d’attention aux détails ici aussi. Le contrôleur offre une prise texturée à l’arrière, composée de minuscules formes PlayStation. Vous ne seriez jamais en mesure de le dire sans regarder sérieusement de près, mais ce sont ces détails qui contribuent à rendre le contrôleur si génial.

La disposition globale des boutons reste, mais il y a quelques différences. Le bouton Partager a été remplacé par un bouton « Créer », et le bouton PS a désormais la forme du logo lui-même. Sous ce bouton, il y a maintenant un bouton de sourdine du microphone, qui contrôle le nouveau microphone intégré.

Fonctionnalités de la manette PS5

Bien qu’il existe de nombreuses différences avec le contrôleur à l’extérieur, les vrais avantages sont internes. Le contrôleur DualSense offre une gamme de nouvelles fonctionnalités qui le rendent différent de tout autre contrôleur de jeu avant lui.

La plupart des boutons se sentent au moins un peu différents. Les boutons et le D-pad ont une bonne distance de déplacement et sont agréables et définis, tandis que les joysticks sont lisses et fluides. Les meilleurs changements, cependant, viennent des déclencheurs. Les déclencheurs ont beaucoup plus de déplacements et sont dotés de la nouvelle technologie adaptative de Sony. Cela signifie que les développeurs peuvent donner l’impression que vous appuyez sur la gâchette d’un pistolet ou créer suffisamment de résistance pour créer une autre tension. C’est absolument génial. Des jeux comme Spider-Man: Miles Morales et Ratchet and Clank: Rift Apart sont très bons pour tirer parti de la technologie – bien que nous devions attendre et voir si d’autres le font aussi.

L’haptique est également meilleure. Comme bien mieux. Le contrôleur offre un nouveau retour haptique précis qui peut secouer différentes parties du contrôleur séparément, et avec aussi peu ou autant de rigueur que cela est justifié. Ainsi, par exemple, dans Astro’s Playroom, les côtés gauche et droit du contrôleur peuvent trembler indépendamment, très légèrement, avec les pas du personnage principal. Ce sont ces touches qui peuvent rendre le jeu beaucoup plus immersif.

Bien sûr, il reste à voir si les développeurs tiers tirent vraiment parti de la technologie. Miles Morales et Rift Apart sont tous deux développés par Insomniac, qui appartient maintenant à Sony – il est donc logique qu’ils utilisent la technologie. J’adorerais voir Horizon: Forbidden West et God of War: Ragnarok l’utiliser aussi.

Durée de vie de la batterie de la manette PS5

Avec toutes ces nouvelles fonctionnalités, vous vous demandez peut-être combien de temps le contrôleur tient en charge. Heureusement, la durée de vie de la batterie n’est pas lamentable. Sony revendique entre cinq et six heures d’utilisation avec une charge, ce qui correspond plus ou moins à la durée de vie de la batterie du contrôleur DualShock 4, et semble à peu près correct d’après mon utilisation.

Cinq à six heures devraient suffire pour la plupart des utilisateurs, en particulier ceux qui disposent d’une station d’accueil ou de quelque chose pour charger le contrôleur lorsqu’il n’est pas utilisé. Je ne charge qu’au besoin – pas constamment, mais j’ai deux contrôleurs, principalement pour une utilisation multijoueur. Mais cela est également pratique en mode solo, car cela signifie que vous pouvez basculer entre les contrôleurs lorsqu’ils manquent de jus.

Je recommanderais soit de vous procurer une station d’accueil pour charger chaque fois que vous n’utilisez pas votre PS5, soit d’obtenir un deuxième contrôleur. C’est pratique, même si vous ne jouez pas pendant cinq ou six heures d’affilée.

Conclusion

Le contrôleur DualSense est la meilleure partie de la PS5. Le contrôleur a une apparence et une sensation fantastiques, et la technologie comme les déclencheurs adaptatifs et l’haptique précise améliorent vraiment l’expérience globale. Mais il y a une mise en garde – les développeurs doivent réellement utiliser cette technologie, et cela peut être délicat pour ceux qui développent pour plusieurs plates-formes. Espérons qu’ils fassent l’effort.

