Test du Corsair HS80 RGB Wireless : Le casque PS5 le plus confortable à ce jour

Corsair fait tout ce qu’il faut en matière de casques. Le Virtuoso RGB Wireless XT est facilement l’un des meilleurs casques PS5 disponibles aujourd’hui, et la marque propose une gamme d’options solides ciblées à différents prix.

Avec le HS80 RGB Wireless, Corsair déploie son casque le plus confortable à ce jour. J’ai utilisé les lancements les plus récents de la série Virtuoso et le HS75 axé sur la Xbox, et le HS80 est juste dans une ligue à part en matière de confort. Plus j’utilise de casques de jeu, plus je me rends compte que le confort est le facteur le plus important dans une utilisation prolongée, du moins pour moi.

À cet égard, le HS80 surpasse ses rivaux immédiats. Mais ce n’est pas le seul domaine où le dernier casque de Corsair l’emporte ; il possède la même technologie Slipstream qui permet une connectivité sans fil à faible latence, Dolby Atmos et un son spatial, et un micro omnidirectionnel exceptionnel. Corsair a coché toutes les bonnes cases ici, et vous pouvez utiliser le HS80 avec Windows ou brancher le récepteur USB sur votre PS5 ou PS4 et obtenir un casque de jeu sans fil qui est l’un des meilleurs du marché.

Corsair HS80 RVB sans fil

En bout de ligne : Le HS80 RGB Wireless maîtrise les bases ; vous obtenez une qualité sonore fantastique, l’un des meilleurs micros disponibles dans cette catégorie et une connectivité sans fil à toute épreuve. Combinez cela avec un design confortable pour les sessions de jeu prolongées, et vous avez un choix vraiment remarquable si vous recherchez un casque de jeu pour votre PS5.

Le bon

Extrêmement confortable Connectivité sans fil sans décalage Qualité sonore étonnante Micro de haute qualité

Le mauvais

La batterie ne dure pas aussi longtemps que le micro de ses rivaux n’est pas détachable

Corsair HS80 RGB Wireless : Prix et disponibilité

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Le HS80 est désormais disponible sur la plupart des marchés où Corsair est officiellement présent. Le casque coûte 150 $ aux États-Unis, 200 $ au Canada, l’équivalent de 150 $ dans la plupart des régions d’Amérique latine, 150 € (172 $) en Europe, 1 099 yens (171 $) en Chine, 219 $ en Australie et en Nouvelle-Zélande, et 179 $ en Asie du Sud-Est. Il est vendu dans une option de couleur unique et bénéficie de la garantie standard de deux ans de Corsair.

Corsair HS80 RGB sans fil : ce que vous aimerez

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Le différenciateur du HS80 RGB Wireless est le confort, je vais donc commencer par là. Le casque a une conception de bandeau flottant qui répartit mieux le poids, donc même si le HS80 pèse 367 g et a plus de force de serrage que le Virtuoso XT, il est plus léger.

La conception inclinée et les coussinets d’oreille en tissu rendent le HS80 extrêmement confortable au quotidien.

Les oreillettes sont également inclinées – contrairement à la plupart des casques Corsair – et au moins pour mon cas d’utilisation, elles s’adaptent mieux à mes oreilles que les conceptions arrondies pour lesquelles la marque est connue. Mais ce que j’aime le plus, ce sont les coussinets en tissu ; ils sont beaucoup plus confortables que le faux cuir que Corsair utilise dans ses autres casques de jeu. Le tissu est beaucoup plus respirant, ce qui fait une grande différence dans les sessions de jeu prolongées.

Bien qu’il y ait quelques choses que le HS80 fasse différemment, il a la même durabilité que les autres casques Corsair. Il est fabriqué en aluminium usiné, et au cours des deux mois où je l’ai utilisé, je n’ai remarqué aucun problème avec la qualité de fabrication. Les oreillettes se plient à plat, mais la conception ne permet pas de les plier – elles ne sont pas conçues pour une utilisation portable ou extérieure.

Vous n’avez pas beaucoup de flair en matière de design ici, mais la finition mate est agréable à utiliser au quotidien, et le châssis en aluminium devrait durer plusieurs années sans aucun problème. Bien entendu, comme c’est désormais le cas avec la plupart des casques Corsair, le HS80 dispose d’un logo lumineux paramétrable via iCUE.

Le HS80 n’a pas beaucoup de commandes ; il y a un bouton d’alimentation et un bouton de volume sur l’écouteur gauche, et c’est à peu près tout. Vous trouverez également le micro perche sur la gauche, et bien qu’il ne soit pas détachable, il ne vous gêne pas lorsque vous ne l’utilisez pas. Malheureusement, il n’y a pas de commutateur de sourdine pour le micro, mais il est activé lorsque vous le baissez et automatiquement mis en sourdine une fois que vous le remettez dans sa position par défaut. Il y a aussi un indicateur LED – blanc pour quand il est actif et rouge pour coupé. La qualité du micro elle-même est l’une des meilleures du marché, et elle est comparable à celle du Virtuoso XT.

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

En ce qui concerne la qualité audio, le HS80 dispose des mêmes pilotes en néodyme de 50 mm que vous trouverez dans le Virtuoso XT plus coûteux, et cela sonne fantastique. Le casque a une scène sonore chaleureuse, idéale pour les jeux, et jouer à des jeux d’aventure décontractés comme Abzû était délicieux. Il a également incroyablement bien résisté lors des séquences d’action dans Control et Star Wars: Squadrons, offrant un son puissant sans manquer aucune petite nuance. Vous obtenez également un égaliseur dans les paramètres d’iCUE, vous pouvez donc facilement ajuster le profil sonore. Le logiciel vous permet de modifier les paramètres du micro et d’éteindre l’éclairage RVB du logo.

Une grande partie de ce qui fait fonctionner le HS80 est la technologie sans fil Slipstream de Corsair, qui est prioritaire pour une faible latence. En conséquence, vous n’avez jamais l’impression de porter un casque sans fil ; il n’y a aucun décalage audio et la connectivité elle-même est solide comme le roc.

Si vous utilisez le casque avec Windows, vous obtenez un son spatial Dolby Atmos. Vous pouvez l’activer via les paramètres, et la fonctionnalité fait un excellent travail avec la connaissance de la position. Je ne suis pas un grand fan du surround virtuel, donc je n’ai pas beaucoup utilisé la fonctionnalité, mais si vous voulez l’essayer, vous pouvez le faire sous Windows. Les joueurs PS5 manquent cependant cette fonctionnalité.

Corsair HS80 RGB Wireless : ce qui doit être retravaillé

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Corsair dit que le HS80 peut durer jusqu’à 20 heures avec une charge complète, mais il a en moyenne un peu plus de 13 heures d’utilisation. Ceci est conforme au Virtuoso XT, mais le HS80 est loin de rivaliser avec d’autres marques dans ce domaine particulier. Le chargement du casque lui-même est aussi simple que possible – il dispose d’un port USB-C, mais il manque toute forme de charge rapide, vous devrez donc le laisser branché pendant quelques heures pour le charger complètement.

Corsair HS80 RGB Wireless : La concurrence

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Si vous aimez ce que propose le HS80 mais que vous souhaitez quelques extras comme la connectivité Bluetooth, le Virtuoso XT est l’option idéale. Il utilise la même faible latence pour se connecter sans fil à la PS5, sonne incroyable et dispose de Dolby Atmos si vous souhaitez l’utiliser avec Windows. L’inconvénient est qu’à 270 $, il est nettement plus coûteux.

Si vous recherchez un casque au prix similaire au HS80, le SteelSeries Arctis 7P est le choix évident. Vous obtenez une qualité audio incroyable, une connectivité sans fil fiable, un égaliseur réglable et avec une autonomie de 24 heures, vous n’aurez à la charger qu’une fois par semaine.

Corsair HS80 RGB Wireless : faut-il l’acheter ?

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez un casque de jeu sans prétention Vous recherchez un casque confortable pour les sessions de jeu toute la journée Vous avez besoin d’un excellent micro Vous voulez une connectivité sans fil à toute épreuve

Vous ne devriez pas l’acheter si…

Vous avez besoin d’un casque de jeu avec une autonomie de plusieurs jours

Le HS80 RGB Wireless offre tout ce que vous recherchez dans un casque de jeu ; il a une excellente qualité sonore, un design durable, l’un des meilleurs micros du marché, et surtout, il est très confortable même pour les sessions de jeu prolongées. La batterie ne dure pas aussi longtemps que certains des autres casques de cette catégorie, mais avec 13 heures entre les charges, vous n’aurez à la recharger que quelques fois par semaine.

4,5 sur 5

Corsair a distillé les fondamentaux du Virtuoso XT dans un package plus abordable. Lorsque vous tenez compte du confort supplémentaire, le HS80 est l’un des meilleurs casques de jeu disponibles aujourd’hui.

Corsair HS80 RVB sans fil

En bout de ligne : Avec une qualité sonore fantastique, une connectivité sans fil fiable et un excellent micro, le HS80 maîtrise les bases. La conception est confortable pour une utilisation toute la journée, la construction durable signifie que le casque durera plusieurs années, et tout bien considéré, c’est l’un des meilleurs casques de jeu pour la PS5.

