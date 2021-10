Test du Dell Inspiron 14 7415 2-en-1 : élégant, puissant et moderne

Le Dell XPS 13 obtient tout le crédit en tant que joyau de la couronne Dell dans le monde des ordinateurs portables. C’est logique : l’ordinateur portable est élégant et élégant, ultra-puissant et offre un écran époustouflant. Mais tout le monde ne veut pas ou ne peut pas se permettre de dépenser ce genre d’argent pour un ordinateur portable. Le Dell Inspiron 14 7000 vise à satisfaire ce besoin de ceux qui veulent dépenser un peu moins, mais ne veulent pas sacrifier la qualité.

Pour la plupart, il réussit. Nous examinons le modèle 7415, qui offre des performances puissantes, une conception réversible et prend en charge Windows 11 prêt à l’emploi. Mais ce n’est pas la machine parfaite. Après tout, il y a une raison pour laquelle les goûts du XPS 13 ont un prix demandé plus élevé, et ce n’est pas qu’une question de design. Mais l’Inspiron 14 7415 2-en-1 fait-il assez pour justifier son prix demandé de plus de 800 $ ? J’ai utilisé l’ordinateur portable pour le savoir.

Test du Dell Inspiron 14 2-en-1 : Conception

Le Dell Inspiron 14 n’est peut-être pas aussi fin et léger qu’une machine XPS, mais c’est toujours un ordinateur portable élégant et élégant. Il n’est pas très épais et devrait généralement être assez facile à transporter dans un sac à dos ou un sac à main. L’Inspiron 14 7415 a une épaisseur de 0,64 pouce, ce qui le rend légèrement plus épais que le XPS 13. Il pèse environ 3,43 lb, ce qui est un peu plus lourd que certains concurrents mais pas nécessairement au-dessus.

Dell Inspiron 14 7415 2-en-1 Source de l’image : Christian de Looper pour .

L’une des meilleures choses à propos de la conception de l’Inspiron 14 7415 est le fait qu’il offre des lunettes assez fines, ce qui lui donne un look moderne. Ils ne sont pas aussi minces que le XPS 13, en particulier la lunette supérieure, mais ils ont toujours fière allure. Le modèle AMD, que nous examinons, n’est disponible qu’en une seule couleur – Mist Blue. Mais j’aime la palette de couleurs en général. C’est proche du noir, avec une teinte légèrement bleue, et je pense que ça a fière allure.

L’ordinateur portable semble généralement être construit à partir de matériaux solides et de qualité supérieure, et bien qu’il y ait une certaine flexibilité au clavier, je n’ai jamais eu l’impression que l’appareil était mal construit. La sélection de ports est bonne, mais pas incroyable. Vous obtiendrez un port HDMI, un port USB-A et un port USB-C sur la gauche, tandis qu’à droite, il y a un autre port USB-A, un emplacement pour carte MicroSD et une prise casque. Un ou deux ports USB-C supplémentaires auraient été bien, d’autant plus que l’existant sera souvent utilisé pour le chargement.

En règle générale, le Dell Inspiron 14 7415 2-en-1 a l’air et se sent bien. Encore une fois, quelques ports supplémentaires seraient bien, mais à part cela, il s’agit certainement d’une machine haut de gamme.

Test Dell Inspiron 14 2-en-1 : clavier et pavé tactile

L’expérience de frappe sur le Dell Inspiron 14 2-en-1 est excellente. Les touches sont confortablement espacées et il y a suffisamment de déplacements pour une sensation tactile. C’est une bonne nouvelle pour moi, en tant que personne qui gagne sa vie en tapant. Comme mentionné, il y a une petite quantité de flex dans le clavier, mais dans une utilisation quotidienne, vous ne le remarquerez pas vraiment. De plus, le repose-mains est suffisamment grand pour que l’ordinateur portable reste généralement confortable.

Clavier Dell Inspiron 14 7415 Source de l’image : Christian de Looper pour .

Le touchpad est solide, mais pas incroyable. Les ordinateurs portables Windows haut de gamme ont commencé à concurrencer un peu plus le trackpad Apple, qui a longtemps été le meilleur du marché. En règle générale, le pavé tactile est réactif et précis, bien qu’il y ait beaucoup de déplacements sur le clic. J’utilise généralement le toucher pour cliquer de toute façon, donc ce n’était pas un gros problème pour mon utilisation.

Test Dell Inspiron 14 2-en-1 : Affichage

Le Dell Inspiron 14 7415 2-en-1 offre un écran de 14 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 080, et en général, il a l’air bien. L’écran semble être l’un des moyens par lesquels Dell a réduit les coûts de l’Inspiron 14, mais cela ne ressemblait pas vraiment à un énorme compromis dans l’utilisation quotidienne. Bien qu’il ne soit pas aussi détaillé que l’écran 4K du XPS 13, le texte est toujours agréable et net, tandis que les images sont généralement belles. Sans parler du fait que l’écran 1,080p est beaucoup plus facile sur la batterie.

Le principal problème que j’ai eu avec l’écran est le fait qu’il ne soit pas très lumineux. D’après mon expérience, l’affichage était parfait dans un bureau ou dans un autre cadre intérieur. À l’extérieur, être capable de voir correctement l’écran est un peu plus difficile – donc en fin de compte, si vous prévoyez d’utiliser beaucoup l’ordinateur portable à l’extérieur, ce n’est peut-être pas la voie à suivre.

Dell Inspiron 14 7415 Display Source de l’image : Christian de Looper pour .

L’affichage était généralement sensible au toucher et précis. J’utilisais Windows 11 sur cet appareil, qui est censé être mieux optimisé pour le toucher que Windows 10. Quoi qu’il en soit, je n’ai eu aucun problème de précision sur l’Inspiron 14 2-en-1.

Test Dell Inspiron 14 2-en-1 : performances et batterie

Le Dell Inspiron 14 en général est disponible dans les configurations Intel et AMD, mais le 7415 est un modèle AMD. Nous n’examinons pas le modèle de base – notre Inspiron 14 a un AMD Ryzen 7 5700U, avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage à semi-conducteurs. Cette configuration coûte un peu plus de 1 000 $.

En règle générale, nous avons trouvé que l’ordinateur portable était plus que suffisamment puissant pour la grande majorité des cas d’utilisation, y compris dans le cadre d’un multitâche relativement lourd. La plupart des professionnels qui recherchent une machine pour des tâches telles que la messagerie électronique, la navigation Web et les applications de productivité seront plus que satisfaits de ce qui est proposé ici.

Dell Inspiron 14 7415 Gauche Source de l’image : Christian de Looper pour .

Dans les tests de performances, nous avons constaté que l’ordinateur fonctionnait légèrement mieux qu’un Mac alimenté par M1 (nous avons utilisé un iMac, mais ses performances sont très similaires à celles d’un MacBook Air) lorsqu’il est branché et à un prix légèrement inférieur. Bien sûr, une machine M1 présente d’autres avantages, comme la durée de vie de la batterie, mais il est toujours agréable de voir un ordinateur portable comme celui-ci rivaliser en performances brutes. Voici les résultats de référence que nous avons obtenus.

Processeur GeekBench 5 : 1102 monocœur, 5863 multicœur

CineBench R23 : 1188 monocœur, 7216 multicœur

L’autonomie de la batterie du Dell Inspiron 14 7415 est excellente. La machine a pu facilement passer une journée de travail complète et même durer quelques heures supplémentaires par la suite. Cela est probablement dû en partie à l’affichage à faible luminosité et au fait qu’il ne s’agit que d’une résolution de 1 080p. Mais quelle que soit la raison, vous devez vous attendre à une excellente autonomie de la batterie de l’Inspiron 14 7415.

Test Dell Inspiron 14 2-en-1 : Logiciel

Le Dell Inspiron 14 7415 2-en-1 est livré avec Windows 10, mais peut être immédiatement mis à jour vers Windows 11 prêt à l’emploi. C’est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent un système d’exploitation moderne.

Ce n’est pas une critique de Windows 11, donc je n’entrerai pas dans le nouveau système d’exploitation. L’essentiel est que si vous avez utilisé Windows 10, vous n’aurez pas trop de mal à naviguer dans Windows 11.

Dell Inspiron 14 7415 Image de droite : Christian de Looper pour .

L’ordinateur portable est livré avec un peu de bloatware, mais heureusement, ce n’est pas trop exagéré. Il existe le bloatware McAfee classique, bien qu’il soit assez facile de ne pas interagir avec, tant que vous désactivez l’installation pendant le processus d’installation. Vous obtiendrez également Alexa, bien qu’il s’agisse peut-être plus d’un partenariat Microsoft que d’un partenariat avec Dell. Quoi qu’il en soit, soyez assuré que l’expérience logicielle sur le Dell Inspiron 14 7415 n’est pas trop gonflée ou lourde.

Conclusion

Le Dell Inspiron 14 7415 est une excellente option pour ceux qui sont prêts à payer pour un ordinateur portable solide mais ne veulent pas payer les prix XPS 13. Il est bien conçu, assez puissant et suffisamment compact pour être une excellente machine en déplacement. C’est particulièrement bien pour ceux qui veulent cet écran supplémentaire par rapport à une machine de 13 pouces, mais qui ne veulent pas l’énorme empreinte d’un ordinateur portable de 15 pouces.

La compétition

Il y a une tonne de concurrence dans la fourchette de prix des ordinateurs portables inférieure à 1000 $. Je m’en voudrais de ne pas mentionner le MacBook Air, qui fonctionne aussi bien mais a une meilleure autonomie. Si vous souhaitez vous en tenir à Windows, il vaut la peine d’envisager le HP Envy 13 ou Envy 14, qui sont disponibles à un prix similaire.

Dois-je acheter le Dell Inspiron 14 2-en-1 ?

Oui. Le Dell Inspiron 14 7415 est un excellent ordinateur portable qui a une apparence et une sensation de qualité supérieure et qui est suffisamment puissant pour la plupart.