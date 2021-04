Test du Dreame Bot L10 Pro: presque une machine de rêve

Mes chats n’aiment pas le robot aspirateur Dreame Technologies Dreame Bot L10 Pro, mais je l’aime. Pour la plupart. Cet outil de nettoyage automatisé a été un ajout utile à ma routine de nettoyage, car il était capable d’éliminer de manière fiable l’aspirateur de ma liste de tâches quotidiennes. Peut-il faire la même chose pour vous? Découvrez-le dans la revue Android Authority Dreame Bot L1o Pro.

Ce que vous devez savoir sur le Dreame Bot L10 Pro

Il n’y a pas de corvée plus odieuse que de passer l’aspirateur. Personne n’aime pousser un aspirateur dans la maison pour nettoyer. Dieu merci, nous avons des robots aspirateurs pour faire le travail à notre place.

Le Dreame Technologies Dreame Bot L10 Pro débarque en mai parmi une concurrence féroce. Il sera mis en vente aux États-Unis le 1er mai et dans toute l’Europe le 9 mai. Les prix d’Amazon et d’eBay pour le modèle américain s’élèveront à 379,99 $ pour une période de lancement de deux semaines. Dreame n’a pas dit quel était le prix de détail complet. Le noir est la seule option de couleur disponible et il n’y a pas d’autres variantes.

Avec un prix inférieur à 400 $, le L10 Pro atterrit très bien au milieu du marché. Il existe de nombreuses options dans la gamme de 200 $ à 600 $, y compris les iRobot Roomba e5 5150 et i7 7150, ainsi que le robot Shark IQ RV1001AE et le Eufy Robotic 15c. Ce qui varie entre eux est la durée de fonctionnement, la puissance d’aspiration, le nettoyage et les fonctions de vidange automatique. Le Dreame L10 Pro ne se vide pas automatiquement, mais il dispose d’une vadrouille en option. Voici comment cela se cumule.

Ce qui est bon?

L’installation et la configuration du L10 Pro sont pour la plupart indolores. Vous devez lui trouver un endroit approprié dans votre maison, loin des obstacles et lui permettre de se recharger avant de l’utiliser. Dreame Technologies est une marque Xiaomi, donc l’appareil est géré par l’application Xiaomi Home. L’application, disponible sur Android et iOS, vous permet d’ajouter le vide à votre liste d’appareils intelligents et de l’exécuter à distance. Le plus gros obstacle auquel vous serez confronté est de le connecter à votre réseau Wi-Fi.

La durée de vie de la batterie est bonne. Le L10 Pro a une batterie lithium-ion de 5200 mAh à l’intérieur et il fait le travail. La durée de fonctionnement nominale du vide est de 2,5 heures. Ma maison n’est pas si grande, donc elle n’a fonctionné qu’environ 50 minutes par aspirateur. En parlant de taille, la batterie devrait être capable de gérer le nettoyage d’environ 250 mètres carrés, soit 2700 pieds carrés par charge. Si votre maison prend plus de 2,5 heures ou dépasse environ 250 mètres carrés, l’aspirateur retournera automatiquement à la base pour se recharger avant de terminer le travail. Cela dit, le L10 Pro fonctionne environ 30 minutes de moins que la plupart des modèles concurrents, tels que le Roborock S6 Max V.

Le bac à poussière est plus grand que de nombreux modèles concurrents, ce qui signifie qu’il peut contenir plus de saleté et nécessite moins de vidage. En fait, la plupart des travaux d’entretien sont faciles, comme le nettoyage du filtre ou le rinçage du tampon de vadrouille.

C’est calme aussi. À 65 dB, le Dream Bot L10 Pro est plus silencieux que les modèles concurrents. Vous entendrez le vide si vous êtes dans son voisinage immédiat, mais je ne pouvais pas l’entendre lorsque je travaillais dans mon bureau au deuxième étage pendant qu’il nettoyait en bas. Les modèles concurrents produisent entre 67 et 70 dB. Le L10 Pro est bien plus silencieux qu’un aspirateur vertical ou chariot standard.

L’application est robuste. L’application de Xiaomi vous permet de créer des zones de nettoyage séparées, d’installer des murs fantômes et de créer des zones interdites pour l’aspirateur. J’aime particulièrement le fait que vous puissiez lancer un nettoyage de n’importe où et rentrer à la maison dans une (plus) maison propre.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

Ce n’est pas le meilleur nettoyage absolu. Ma maison a un mélange de planchers de bois franc et de grands tapis. Le L10 Pro excellait dans le nettoyage des planchers de bois franc et de certains tapis. Le tapis de mon salon est un peu plus épais que les autres et le L10 Pro a vraiment eu du mal à en retirer les poils de chat – malgré le taux d’aspiration élevé de 4000 Pa. J’appellerais cela bon pour le nettoyage des taches, mais vous devrez faire glisser le vrai aspirateur pour un nettoyage en profondeur.

La vadrouille est aléatoire. Les planchers de bois franc sont difficiles à nettoyer efficacement. J’ai trouvé inutile d’utiliser le L10 Pro dans des pièces où les tapis occupaient la majeure partie de l’espace au sol, mais ma cuisine était une autre histoire. L’aspirateur a pu traverser efficacement la cuisine uniquement grâce à la vadrouille, mais a laissé des stries évidentes sur le sol. Le réservoir d’eau contient 270 ml, ce qui était suffisant pour ma cuisine, mais peut-être pas pour les grandes cuisines.

Malgré le LiDAR et d’autres technologies d’évitement d’obstacles, le L10 Pro reste parfois confus. Un banc de piano, un ensemble de table de salle à manger et une table de cuisine ont tous laissé le L10 Pro errer pour essayer de trouver le meilleur chemin à emprunter. L’évitement des falaises, cependant, était excellent et le L10 Pro a évité plusieurs étapes et descentes avec facilité.

Examen de Dreame Bot L10 Pro: Dois-je l’acheter?

Le Dreame Technologies Dreame Bot L10 Pro est une belle offre qui a un mélange d’avantages et d’inconvénients. Vous pouvez certainement trouver des robots aspirateurs moins chers qui effectuent un travail de nettoyage approximatif, ainsi que des tarifs plus chers qui videront automatiquement la poubelle. Cependant, le prix demandé de 379,99 $ semble correct compte tenu des fonctionnalités et de la concurrence.

Le Dream Bot L10 Pro possède de nombreuses fonctionnalités pour le prix et est idéal pour les nettoyages occasionnels.

D’après mon expérience, ce n’est probablement pas la meilleure option pour les propriétaires d’animaux, car ils ont eu du mal à enlever tous les poils d’animaux du tapis. De même, si vous n’avez pas besoin de la fonction vadrouille, il existe des options plus abordables d’autres marques qui fournissent également les bases. Mais pour les nettoyages occasionnels entre les aspirateurs en profondeur, le Dream Bot L10 Pro fait un travail solide en ramassant la saleté et la poussière avec peu de bruit ou de tracas.

