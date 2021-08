Test du haut-parleur sans fil Sony SRS-XP700 : allez grand ou rentrez chez vous

Le prix du SRS-XP700 Inde est de Rs 32 990. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Le Sony SRS-XP700 est grand. C’est puissant. C’est cher. Ce ne sont pas le genre de mots que vous associez habituellement à un haut-parleur sans fil portable, et pourtant, nous y sommes. De toute évidence, ce n’est pas un orateur ordinaire.

Le SRS-XP700 est l’un des trois nouveaux haut-parleurs haut de gamme que Sony a récemment lancés en Inde, les deux autres étant le SRS-XG500 et le SRS-XP500. Le SRS-XB13 d’entrée de gamme fait également partie de la même gamme. Il a été lancé en Inde en juin. Le SRS-XP700 et le SRS-XG500 coûtent le même prix, c’est-à-dire Rs 32 990, mais ils ne pourraient pas être plus différents. Le SRS-XP500, quant à lui, est un SRS-XP700 édulcoré qui essaie d’apporter beaucoup de ses fonctionnalités et de son style à un prix relativement plus abordable.

Avant même de plonger dans tout ce que le SRS-XP700 peut et ne peut pas faire, il est important de s’adresser à l’éléphant dans la pièce. Le prix. Je vais le défendre ici, juste un petit peu, car je suis agréablement surpris par la stratégie de Sony. Le prix du SRS-XP700 en Inde est presque identique à son prix aux États-Unis – 450 $. C’est énorme venant de Sony, une marque connue pour ses prix exorbitants. Cela lui donne également un avantage sur son concurrent direct, la JBL Partybox 310, dont le prix est plus élevé à Rs 37 999. Donc, il y a beaucoup à aimer ici si vous avez regardé un produit comme celui-ci pour commencer.

Cela étant réglé, passons maintenant au produit, d’accord.

Conception, ergonomie

La première chose à savoir sur le SRS-XP700 est qu’il s’agit d’un gros haut-parleur. Comme vraiment grand. C’est un monolithe imposant. Comme la PlayStation 5, il va être très difficile de ne pas le voir où que vous le mettez. Ces choses ne sont pas conçues pour se fondre de toute façon. Au contraire, ils sont censés se démarquer et briser la glace, lancer la fête si vous voulez.

La façon la plus simple de décrire l’apparence du SRS-XP700 est de penser à une poubelle. Enfermé dans des rails métalliques, le haut-parleur a deux poignées, une en haut et une autre en bas. Le soulever à une main est une tâche, peut-être même impossible pour certains car il pèse pas mal, 16,9 kg pour être précis. Une doublure argentée est que la Partybox 310 pèse encore plus. Presque 20kg. Mais l’enceinte JBL essaie de contourner ses proportions plus costaudes en proposant un style valise avec une poignée télescopique et de vraies roues.

Il pèse 16,9 kg. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Là où le SRS-XP700 fait un retour en force, c’est grâce à sa polyvalence. Il a des pare-chocs en bas ainsi que sur le côté pour que vous puissiez le soutenir verticalement ou horizontalement, comme une boombox. La forme suit également la fonction, c’est-à-dire que Sony a fait un effort supplémentaire pour s’assurer que le SRS-XP700 fonctionne bien dans l’une ou l’autre orientation. Le souci du détail est impeccable. Tout comme le reste de l’orateur. C’est très bien fait.

Les commandes sont toutes en haut (basculement sur le côté lorsque l’enceinte est placée en paysage). En plus de la gamme habituelle d’alimentation, d’appairage Bluetooth (version 5.0), de lecture/pause et d’augmentation/baisse du volume, Sony a également ajouté un bouton pour composer les basses directement à partir du panneau lui-même.

Sony a également ajouté un bouton pour composer les basses directement à partir du panneau lui-même. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Les ports sont tous à l’arrière, dissimulés derrière un rabat de protection qui n’est ni lâche ni fragile. La sélection est vaste avec deux ports USB-A pour plug and play/chargement d’appareils mobiles, deux entrées microphone 1/4 pouce avec boutons de volume dédiés dont l’un peut être utilisé pour brancher une guitare (transformer le haut-parleur en ampli) , une prise audio 3,5 mm et une prise de courant.

Il y a une rangée de trois autres boutons au-dessus de ce compartiment. L’un appelé Party Connect vous permet de coupler plusieurs haut-parleurs Sony, l’autre est une bascule pour l’entretien de la batterie. Le troisième est un interrupteur pour l’astuce de l’orateur : l’éclairage LED.

Il est classé IPX4. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Le SRS-XP700 possède deux jeux de LED. Un en haut et un autre en bas de la grille du haut-parleur. C’est une jolie petite configuration qui ne vous regarde pas vraiment, mais qui reste à l’écart la plupart du temps. Sony vous offre également suffisamment de préréglages pour le modifier de manière sélective selon votre humeur via une application. Bien que quel que soit le cadre, la nuance générale est calme, apaisante et esthétiquement plus agréable que le système d’éclairage du premier rang de la Partybox 310. Je suppose que le haut-parleur Sony convient aussi bien à une fête qu’à un usage quotidien.

Pour un haut-parleur comme celui-ci qui essaie d’être un touche-à-tout, il n’est pas surprenant qu’il ne soit classé que IPX4. Le SRS-XG500 certifié IP66 peut survivre dans des environnements plus difficiles.

Performance

Le SRS-XP700 ne tire aucun coup en ce qui concerne le matériel de base. Mais plus que le matériel lui-même, c’est l’ingénierie qui est impressionnante. Le haut-parleur est empilé avec deux woofers de 6,6 pouces et trois tweeters de 2,3 pouces, tous orientés vers l’avant. Seuls deux de ces tweeters fonctionnent à un moment donné en fonction de la façon dont le haut-parleur est placé. C’est pour la cohérence. Il existe également un quatrième tweeter de 1,9 pouces orienté vers l’arrière (à côté du panneau de commande) qui ne se déclenche que lorsque le haut-parleur est placé à la verticale. C’est pour ce que Sony appelle la scène sonore « omnidirectionnelle ». Pensez au son surround.

Vous pouvez le soutenir horizontalement. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Les woofers sont également un peu non conventionnels pour un haut-parleur comme celui-ci. Ils ont un diaphragme non circulaire afin que le haut-parleur puisse pousser plus d’air qu’un haut-parleur circulaire ne pourrait le faire dans le même espace. C’est juste du bon sens acoustique – du moins sur le papier – mais le truc avec un bon son, c’est qu’il est difficile de bien faire les choses. Encore plus lorsque vous choisissez de jouer avec le statu quo. Heureusement, Sony a des années d’expérience dans la fabrication d’enceintes, des enceintes de bonne qualité, vous pouvez donc être sûr qu’il existe une méthode ici. La question est de savoir si le SRS-XP700 offre une expérience cohérente avec tout ce matériel puissant. Oui et non.

Permettez-moi de commencer par dire ceci. Il est remarquable de voir comment ce haut-parleur peut tirer autant de puissance de la batterie. Bien qu’il soit conseillé de le brancher chaque fois que vous le pouvez, les performances ne sont pas limitées ou atténuées quand ce n’est pas le cas. Il tire sur tous les cylindres, peu importe la situation.

Le haut-parleur est empilé avec deux woofers de 6,6 pouces. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

En ce qui concerne la signature sonore, Sony s’est bâti une réputation en tant que marque qui aime généralement privilégier les basses fréquences par rapport aux médiums et aux aigus, mais ce n’est pas le cas avec le SRS-XP700 pour une raison quelconque. Le matériel promotionnel de Sony peut annoncer un son puissant avec des basses profondes et percutantes, mais le SRS-XP700 n’est pas un poney à un tour. Il peut gérer les médiums et les aigus aussi facilement, offrant peut-être l’une des sorties indépendantes du genre les plus équilibrées et les plus satisfaisantes que j’ai pu expérimenter avec n’importe quel haut-parleur Sony jusqu’à présent. Il devient fort et ne se déforme pas beaucoup au volume de pointe, bien que vous n’ayez probablement pas besoin de faire exploser cette chose au maximum. Alors c’est sympa.

Mais voici la chose. Contrairement à la plupart des haut-parleurs Sony, le SRS-XP700 n’offre pas les basses percutantes que vous voudriez probablement d’un haut-parleur de fête de cette classe. Il existe une option méga basse pour amplifier le son, et cela fonctionne étonnamment bien, mais j’ai entendu la Partybox 310 – vert brièvement – ​​et JBL détient un avantage certain lorsqu’il s’agit de vraiment posséder ces fréquences plus basses. C’est aussi une autre chose à propos des haut-parleurs. La plupart d’entre eux sonnent bien isolément. Au moins, les types SRS-XP700 le font. Ce n’est que si vous disposez d’un cadre de référence que vous pourrez faire la différence. Cette différence aussi, dans ce cas, n’est que marginale.

Le haut-parleur a deux poignées. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Donc, longue histoire courte. Le SRS-XP700 est ce que vous devriez obtenir si vous recherchez un appareil polyvalent. Pour spécifiquement plus de basses, vous devriez probablement vérifier la Partybox 310 une fois au cas où.

Là où le SRS-XP700 détient un avantage clair, c’est la durée de vie de la batterie. Il est conçu pour une lecture jusqu’à 25 heures. La Partybox 310 plafonne à 18 heures. Évidemment, c’est dans des conditions idéales, mais la différence n’est pas minime. Le haut-parleur Sony se charge également plus rapidement avec le câble propriétaire vous offrant trois heures d’utilisation sur une charge de 10 minutes.

Dernières réflexions sur le Sony SRS-XP700

Le SRS-XP700 offre un excellent rapport qualité-prix. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Le SRS-XP700 est un beau haut-parleur bien construit qui regorge de technologies et de fonctionnalités, mais ce que j’aime le plus, c’est le positionnement. La catégorie des haut-parleurs de fête n’est pas une catégorie très contestée au niveau de prix auquel nous avons affaire ici. C’est quelque part au milieu de ces haut-parleurs d’entrée de gamme passifs alimentés par radiateur pour la maison et d’une sonorisation de club qui n’a techniquement aucun plafond de prix. Cela en fait également une catégorie compliquée.

Ainsi, que vous souhaitiez ou non acheter un haut-parleur comme le Sony SRS-XP700 en premier lieu, cela dépendra de votre cas d’utilisation ultime. Ce que je peux vous dire, c’est que dans son espace, le SRS-XP700 offre un excellent rapport qualité-prix. Non seulement en termes de qualité sonore, mais ce qui le distingue vraiment des autres, y compris le SRS-XG500 au prix similaire, est le facteur de polyvalence. Il y a tellement plus que vous pouvez faire avec, je n’ai absolument aucun problème à le dire, le SRS-XP700 frappe au-dessus de son poids et attention, il pèse beaucoup.

Avantages: Aspect et sensation haut de gamme, Audio équilibré, LED personnalisées, Bonne autonomie de la batterie, Beaucoup de ports

Les inconvénients: Grand et encombrant, seulement classé IPX4

