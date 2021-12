Test du HP Spectre x360 14 : un exploit d’ingénierie merveilleux

Le style rencontre la substance.

Les ordinateurs portables convertibles font fureur depuis un certain temps maintenant. Mais comme toute personne avisée vous le dirait, il n’y a qu’une quantité limitée de puissance que vous pouvez insérer dans un châssis « ultraportable » avant qu’il ne commence à transpirer. Il y a aussi d’autres nuisances, la sélection de port généralement terne en étant une. En d’autres termes, trouver le bon équilibre entre style et substance est ce qui distingue vraiment une excellente machine des autres. Par exemple, le HP Spectre x360 14.

C’est un ordinateur portable dont vous tomberez amoureux. Nous ne plaisantons pas.

Pendant très longtemps, le XPS et le MacBook Pro ont été considérés comme le summum du luxe ultime. Ce nouveau Spectre, que nous avons à examiner aujourd’hui, brise ce statu quo. Une belle apparence, un excellent affichage, des performances et une connectivité suffisantes et une autonomie de batterie exceptionnelle, tout ce que vous voulez, le Spectre x360 14 a tout pour plaire.

Lire aussi | Asus Critique du VivoBook Pro 16X OLED : un ordinateur portable convivial pour les créateurs donne au MacBook Pro un bon rapport qualité-prix

Le modèle le plus haut de gamme de cet ordinateur portable coûte un prix incroyablement élevé (pour un ordinateur portable Windows) de Rs 1 74 999, mais cela en vaut la peine. Cependant, vous n’avez pas besoin de dépenser autant d’argent pour obtenir un Spectre bien empilé. Il existe trois autres configurations disponibles à partir de Rs 1,19,999. Ceux-ci sont un peu difficiles à choisir, alors assurez-vous de vérifier les détails les plus fins.

Le Spectre x360 14 a un corps tout en métal. (Crédit photo : HP)

L’option d’entrée de gamme (ea0538TU), par exemple, vous offrira un écran IPS WUXGA+ (1920 x 1280) avec une luminosité de 400 nits, une puce Intel Core i5-1135G7, Windows 10 Home et un stockage SSD de 512 Go.

Le modèle à côté (ea0542TU), ajoute l’écran de confidentialité Sure View Reflect de HP, augmente la luminosité à 1000 nits et exécute Windows 10 Pro. Il est au prix de Rs 1,34,999. Une version plus puissante du même ordinateur portable (ea0541TU) avec une puce Intel Core i7-1165G7 et un stockage SSD de 1 To (exécutant Windows 10 Home, cependant) vous coûtera 1 54 999 Rs.

La version haut de gamme, celle que nous avons à tester, dispose d’un écran OLED UWVA (3000 x 2000) avec une luminosité de 400 nits, une puce Intel Core i7-1165G7, Windows 10 Pro, et 1 To de stockage SSD.

Le reste de l’ensemble, de la conception à la RAM, en passant par les ports, la configuration des haut-parleurs et la capacité de la batterie, est standard dans l’ensemble du portefeuille.

Conception, sélection de port

La conception du Spectre est facilement son plus grand USP. Maintenant, HP fait le Spectre depuis quelques années maintenant, il est donc juste de dire qu’il y a déjà pas mal de familiarité – et de fans – qui s’y rattachent. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, chaque nouveau lancement de Spectre parvient à attirer votre attention. Peu de gammes de produits ont été capables de le faire, de manière aussi cohérente. Ce nouveau Spectre n’est pas différent.

Le Spectre x360 14 est frappant à regarder sous tous les angles perceptibles. Tout, du choix des couleurs – il s’agit du bleu Poséidon dans le cas de notre unité d’examen – aux contours et aux accents nets – ceux-ci sont en laiton pâle – qui traversent sa longueur et sa largeur, semble méticuleusement conçu. Comme si, c’était l’œuvre d’un artiste et du Spectre x360 14, leur chant du cygne. L’attention portée aux détails, est impeccable.

HP vous propose des options d’affichage LCD et OLED. (Crédit photo : HP)

Les deux arrières en sont un bon exemple. Ils sont taillés en diamant et l’un d’eux abrite un port Thunderbolt 4. C’est penser hors des sentiers battus, juste là. En parlant de cela, la sélection de ports en général est impressionnante ici. Il y a un autre Thunderbolt 4, un USB-A, un slot microSD et une prise audio dans cet ordinateur portable.

Pour en revenir à la conception, peu d’ordinateurs portables comme ceux-ci, le XPS inclus, peuvent s’intégrer aussi bien dans une salle de réunion que lors d’une fête. Le Spectre x360 14 le fait. Ce que nous aimons le plus à ce sujet, cependant, c’est que même si HP a osé donner au Spectre un aspect différent, quelque peu non conventionnel, il ne finit pas par avoir l’air ennuyeux ou odieux. Il se sent bien.

Il y a un domaine où le XPS détient un léger avantage. C’est plus compact et portable. Cela ne veut pas dire que le Spectre est épais ou lourd. Il est bien équilibré et facile à trimballer pour la plupart, mais c’est quelque chose à garder à l’esprit.

Affichage, performances et autonomie de la batterie

La grande nouveauté de cette édition du Spectre est cependant l’affichage. Contrairement aux modèles précédents qui étaient tous livrés avec des écrans 16:9, le Spectre x360 14 opte pour un écran 3:2 plus grand et garçon, quelle différence cela fait. Les avantages d’avoir plus d’espace vertical ne peuvent pas être surestimés et nous sommes heureux que HP l’ait finalement fait.

Quant à la qualité, c’est top. C’est bien que HP propose à la fois des versions LCD et OLED de cet ordinateur portable, vous pouvez donc en choisir une selon vos besoins et votre budget spécifiques. Le Spectre x360 14 équipé d’OLED que nous avons testé est très lumineux, a d’excellents angles de vision et un excellent contraste. Il s’agit d’un écran tactile et HP, et c’est la meilleure partie, inclut un stylet dans la boîte.

Il y a deux ports Thunderbolt 4. (Crédit photo : HP)

De même, les performances sont de premier ordre pour un ordinateur portable de cette catégorie. L’i7-1165G7 à l’intérieur de notre unité d’examen est un processeur à 4 cœurs et 8 threads construit sur un nœud de processus de 10 nm avec une vitesse d’horloge de base de 2,8 GHz et des vitesses d’accélération allant jusqu’à 4,7 GHz, bien qu’un seul des cœurs puisse atteindre ce chiffre en or. (la fréquence d’amplification de tous les cœurs est inférieure à 4,1 GHz). La puce consomme jusqu’à 28W de TDP. Ceci est associé à une carte graphique Iris Xe intégrée et à une mémoire SDRAM DDR4-3200 de 16 Go.

Le Spectre x360 14, en outre, est également certifié Intel Evo, ce qui apporte, entre autres, des temps de démarrage rapides, des performances fiables et une autonomie d’une journée.

Cet ordinateur portable est à la hauteur de ces références et est de loin le meilleur 2-en-1 du marché aujourd’hui avec :

des performances de pointe pour un ultraportable, de bons thermiques polyvalents et une batterie qui refuse tout simplement de mourir. La charge rapide est prise en charge. (Crédit photo : HP)

Croyez-nous quand nous disons que cet ordinateur portable n’a pas besoin de repères pour prouver son courage. C’est l’une de ces rares études de cas où nous avons été agréablement époustouflés par le type de performances et la durée de vie de la batterie que nous avons pu obtenir avec un tel facteur de forme. Il n’y a pas si longtemps, lors du test de l’édition 2021 du XPS 13 (9310), il nous était devenu très clair que le design de Dell touchait peut-être le plafond. Le Spectre x360 14 a contribué à restaurer notre confiance dans les ultraportables.

Lire aussi | Examen de l’ordinateur portable HP Pavilion 13 (BB0075TU) : look élégant, performances fiables à un prix abordable

Si vous vous demandez à quoi ressemble le clavier, encore une fois, nous ne passerons pas trop de temps à en parler, car c’est un autre domaine où HP l’a sorti des sentiers battus. Les touches sont agréables et tactiles. Le lecteur d’empreintes digitales intégré est rapide et précis. Le trackpad également, est de taille et fonctionne assez bien.

HP Spectre x360 14 | Devriez-vous acheter

Le Spectre x360 14 est fortement recommandé. (Crédit photo : HP)

Le Spectre x360 14 allie style et substance à parts égales et se présente comme une machine hautement recommandée malgré une concurrence féroce dans la catégorie. Le XPS peut sembler et se sentir plus compact et haut de gamme, et les tout nouveaux MacBook Pro peuvent vous offrir des performances rapides, mais le Spectre x360 14 vous offre le meilleur des deux mondes qui, à bien y penser, en font le meilleur rapport qualité-prix disponibles sur le marché aujourd’hui.

AvantagesLes inconvénientsConception et affichage magnifiquesPeu cherPerformances fiablesCertains bloatwareGrande autonomie de la batterieConfiguration des haut-parleurs

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.