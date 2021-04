Test du Huawei Band 6: aller de l’avant avec Xiaomi

Pendant des années, la ligne Mi Band de Xiaomi a été le meilleur chien dans l’espace des trackers de fitness à petit budget. Huawei vise à changer cette notion avec son nouveau tracker de fitness, le Huawei Band 6. Le nouveau tracker de fitness Huawei est un petit portable capable, avec une quantité surprenante de fonctionnalités rarement vues sur le marché des moins de 50 €. Lisez notre revue complète du Huawei Band 6 pour voir si le portable donne au Xiaomi Mi Band 6 une course pour son argent.

Ce que vous devez savoir sur le Huawei Band 6

Huawei Band 6: 59 £, 49 € – 59 € selon la région

Le Huawei Band 6 est le tracker de fitness d’entrée de gamme de Huawei et est destiné à plaire à ceux qui n’ont pas besoin ou ne veulent pas d’une montre intelligente à part entière. Le facteur de forme est vraiment un hybride entre les deux, mais sa fonctionnalité est orientée vers le côté fitness.

Le Huawei Band 6 peut suivre toutes les bases, y compris le nombre de pas, les calories brûlées, la durée de l’activité, la fréquence cardiaque, le stress, la SpO2 toute la journée et le sommeil. Il prend en charge 96 modes d’entraînement et sa batterie peut durer jusqu’à deux semaines avec une charge. Les fonctionnalités de la montre intelligente sont limitées au strict minimum: la mise en miroir des notifications, la météo sur l’appareil, les commandes musicales du smartphone et un obturateur de caméra.

Le tracker de fitness de Huawei est presque identique au nouveau Honor Band 6, à l’exception de quelques omissions. Le Honor Band 6 a moins de modes d’exercice et n’a pas de suivi SpO2 toute la journée (uniquement des contrôles ponctuels). Bien que Huawei et Honor soient des sociétés techniquement distinctes à ce stade, il semble que les trackers aient été développés en même temps avant la scission. Consultez notre revue Honor Band 6 pour plus de détails.

Le Huawei Band 6 est disponible au Royaume-Uni pour 59 £. Vous pouvez également le trouver dans divers autres pays européens, en Chine, au Mexique, etc. Consultez le site Web mondial de Huawei pour plus d’informations sur la disponibilité. Les acheteurs occidentaux devront peut-être importer leur Huawei Band 6 auprès de détaillants internationaux une fois qu’il sera disponible.

Ce qui est bon?

De gauche à droite: Xiaomi Mi Band 6, Huawei Band 6

L’écran et le matériel du Huawei Band 6 sont excellents. L’AMOLED de 1,47 pouces est net, lumineux et bat le pantalon de l’écran du Fitbit Charge 4. C’est incroyablement spacieux, et je ne manque pas vraiment d’avoir un écran plus grand quand je le porte. Je pense que Huawei a frappé l’or ici – le Huawei Band 6 est le facteur de forme parfait pour le tracker de fitness. Comme il est si étroit, le tracker est confortable à porter toute la journée pendant les entraînements et la nuit pour le suivi du sommeil.

Le Huawei Band 6 a le facteur de forme parfait pour un tracker de fitness.

J’aime le logiciel sur l’appareil du Huawei Band 6. La réactivité tactile est fluide et vive. L’appareil est rarement en retard, probablement parce que le système d’exploitation est si léger.

La durée de vie de la batterie est également bonne. Il est probablement possible d’obtenir la durée de vie complète de la batterie de deux semaines annoncée par Huawei, mais uniquement avec une utilisation très minimale. La plupart des gens auront probablement environ 10 jours sur une charge. J’ai utilisé l’appareil régulièrement pour une activité toute la journée et le suivi du sommeil, avec ~ quatre courses suivies par semaine, et je suis sur la bonne voie pour obtenir environ 10 jours.

Comme mentionné, le Huawei Band 6 peut suivre 96 entraînements différents. C’est bien plus que la plupart des autres appareils de cette gamme de prix. Sur ces 96, 85 sont considérées comme des activités de base, tandis que les 11 autres sont considérées comme «professionnelles». Les activités de base enregistrent uniquement la durée de l’exercice, la fréquence cardiaque et les calories brûlées. Les 11 modes professionnels offrent plus de fonctions de suivi, et Huawei affirme que l’algorithme de suivi est «plus puissant». Par exemple, le suivi d’une course en extérieur vous fournira des données supplémentaires telles que la longueur et la fréquence des foulées, le rythme, la pression d’entraînement, la récupération, etc.

Le suivi du sommeil est un autre point lumineux pour le Huawei Band 6. En utilisant l’algorithme TruSleep 2.0 de Huawei, le Band 6 peut garder un œil sur la durée de votre sommeil, les étapes (léger, profond, REM) et votre temps d’éveil. La précision s’est bien alignée avec mon Fitbit Sense, Google Nest Hub (2e génération) et Garmin Forerunner 245 Music. J’ai également trouvé que le score de sommeil de Huawei reflétait ce que je ressentais la plupart du temps.

Parmi toutes les applications de fitness que j’ai utilisées, Huawei Health est l’un des pionniers en matière d’analyse du sommeil. La chronologie du sommeil est facile à lire, les scores de sommeil sont expliqués en détail et il y a une tonne d’informations sur la façon dont chaque métrique se décompose. J’ai trouvé que la plupart des suggestions d’amélioration du sommeil de Huawei Health étaient également utiles.

Nous ne voyons pas souvent un appareil capable de suivre les niveaux d’oxygène dans le sang toute la journée. Le Huawei Band 6 surveille vos niveaux de SpO2 toutes les 30 minutes tout au long de la journée. Si vous pensez que votre batterie est trop touchée, vous pouvez désactiver le suivi toute la journée et l’utiliser pour des vérifications ponctuelles manuelles.

Les lectures de SpO2 du Huawei Band 6 s’alignaient bien avec mon portable Garmin (non annoncé) et mon fidèle oxymètre de pouls du bout des doigts. J’aime aussi la façon dont Huawei Health affiche les informations SpO2. Le graphique est facile à lire et vous pouvez le développer pour regarder de plus près les chiffres. Si j’avais un reproche, Huawei se heurte au même problème que beaucoup d’autres en ce qui concerne la surveillance de l’oxygène dans le sang: pourquoi est-ce important pour l’utilisateur et comment l’aidez-vous à lire les données? Vous pouvez cliquer sur les explications de la surveillance de la SpO2 à partir de la page de données du tracker, mais cela ne vous dit pas quoi faire si vos niveaux sont faibles. Pour être juste, la clause de non-responsabilité de la bande 6 se lit comme suit: «les résultats de mesure sont fournis à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinés à servir de base à un diagnostic médical.»

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

La bonne nouvelle est que le Huawei Band 6 est un bon tracker de fitness. La mauvaise nouvelle est qu’il a du mal avec son logiciel.

Nous avons déjà évoqué le fait que le Band 6 a des fonctionnalités de smartwatch limitées, mais même les fonctionnalités qui sont ici ne sont pas très bien implémentées. Les notifications de votre smartphone sont fiables, mais la fonctionnalité est extrêmement basique. Vous ne pouvez pas appuyer pour développer les notifications de message, donc la plupart du temps, vous prendrez votre smartphone pour lire un texte intégral ou même un court e-mail. L’écran du Huawei Band 6 est assez grand pour afficher les messages dans leur intégralité, alors peut-être que le logiciel doit être implémenté un peu mieux.

Seule une poignée de cadrans de montre sont disponibles pour le Huawei Band 6. J’ai eu du mal à en trouver un qui me plaisait. Ils sont définitivement adaptés aux utilisateurs plus jeunes et plus bruyants que moi. Mais bon, j’ai 29 ans – je ne le suis pas cette vieille.

Vous pouvez connecter les données Huawei Health à Google Fit si vous préférez voir vos statistiques de santé dans l’application Google. C’est la seule autre application prise en charge, cependant, ceux qui utilisent Strava, MyFitnessPal ou d’autres services populaires seront déçus.

Ne pas inclure les bretelles amovibles sur un bracelet de fitness est un gros oubli. Si les sangles de votre Huawei Band 6 se cassent pour une raison quelconque, vous devrez remplacer tout le tracker. C’est le principal inconvénient de la conception de l’appareil.

Le Band 6 utilise le capteur de fréquence cardiaque TruSeen 4.0 de Huawei – le même que le Huawei Watch Fit. Le capteur doit être assez bon pour garder un œil sur votre fréquence cardiaque au repos tout au long de la journée, mais je recommande de l’éviter pour des lectures précises pendant les entraînements.

Ceux qui ont besoin d’un portable de fitness sérieux devraient chercher ailleurs.

Lors de plusieurs courses en extérieur, testées par rapport à ma ceinture pectorale Garmin Fenix ​​6 Pro et Wahoo Tickr X, les lectures de fréquence cardiaque les plus basses du Huawei Band 6 étaient systématiquement 7-10 bpm plus élevées que les deux autres appareils. Les lectures de fréquence cardiaque maximale de la bande 6 étaient également de 5 à 8 bpm inférieures à celles des deux autres appareils. Cependant, il convient de noter que l’appareil Huawei a été en mesure de détecter les principales tendances de la fréquence cardiaque tout au long de tous mes exercices.

Le suivi du cycle menstruel est une fonctionnalité bienvenue pour le Huawei Band 6, bien que ce soit un peu basique. Il vous permet de consigner les cycles et les symptômes des règles, ainsi que de vous rappeler quand vos règles arrivent. Ce serait bien de voir la fonctionnalité plus étroitement intégrée à Huawei Health à l’avenir.

Le Huawei Band 6 suit votre stress tout au long de la journée et affiche ces données dans des graphiques quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels. Chaque jour, vous verrez une ventilation de votre niveau de stress à certains moments de la journée et un score global de stress. Le score de stress a la plupart du temps été parfait pour moi, mais la fonction de test de stress manuel n’a pas été fiable d’après mon expérience.

Vous êtes censé rester immobile pendant une minute pendant que le test a lieu. J’ai pu faire fonctionner correctement les lectures manuelles lors de la première configuration de l’appareil, mais aucune quantité de couplage / dissociation ou de redémarrage du bracelet n’a été en mesure de voir la fonction fonctionner correctement. Je reçois généralement un message «échec de l’étalonnage».

L’algorithme de suivi du stress TruRelax de Huawei dérive des données de la variabilité de votre fréquence cardiaque (VRC). Notamment, la VRC n’est pas proposée en tant que mesure autonome, vous ne verrez donc que les restes de ces données dans votre score de stress.

Test du Huawei Band 6: devriez-vous l’acheter?

Le Huawei Band 6 est un tracker de fitness solide et peu coûteux. Je n’hésiterais pas à le recommander à tous ceux qui recherchent un portable dans ce segment de prix. Venant du Xiaomi Mi Band 6 beaucoup plus petit, le Huawei Band 6 offre un design rafraîchissant et un suivi complet de la condition physique. De plus, c’est simplement plus facile à utiliser.

Le Huawei Band 6 va de pair avec le Xiaomi Mi Band 6 et réussit dans la plupart des cas.

Huawei doit résoudre certains problèmes logiciels, mais aucun ne serait préjudiciable à l’expérience globale. Si vous recherchez une alternative au Mi Band ou si vous voulez un tracker de fitness bon marché qui fonctionne bien, le Huawei Band 6 devrait être en haut de votre liste.

