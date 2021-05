Test du Huawei FreeBuds 4i: tout est une question de valeur

Les véritables écouteurs sans fil sont devenus une catégorie de produits mature en quelques années seulement. Des dizaines de marques sont en concurrence sur le segment, poussant les prix à la baisse et rendant des fonctionnalités telles que la réduction active du bruit (ANC) plus accessibles que jamais.

Les Huawei FreeBuds 4i sont dotés d’une réduction active du bruit, d’une résistance à l’eau et d’une autonomie de batterie solide, le tout pour moins de 80 £ / 100 €. Mais Huawei a-t-il pris des mesures pour rendre ce prix attractif possible? Nous vous le disons dans notre revue Huawei FreeBuds 4i.

À propos de cette revue Huawei FreeBuds 4i: J’ai utilisé le FreeBuds 4i pendant 10 jours avec la version logicielle 1.9.0.132. L’unité d’examen FreeBuds 4i a été fournie à l’autorité Android par Huawei.

Ce que vous devez savoir sur le Huawei FreeBuds 4i

Crédit: Bogdan Petrovan / Autorité Android

Huawei FreeBuds 4i: 79 £ / 99 € (réductions et promotions fréquentes disponibles)

Les FreeBuds 4i sont les véritables écouteurs sans fil les plus abordables de Huawei. Normalement, le modèle «i» fait suite au modèle «grand public», mais dans ce cas, Huawei n’a pas encore annoncé les FreeBuds 4.

Huawei vend les FreeBuds 4i dans les coloris noir, blanc ou rouge au prix catalogue de 79 £ (~ 111 $) au Royaume-Uni ou de 99 € (~ 119 $) sur les marchés européens. Comme pour de nombreux produits Huawei ces jours-ci, il existe des offres intéressantes.Par exemple, au moment de la rédaction de cet article, les clients britanniques peuvent obtenir un tracker de fitness Huawei Band 4e gratuit avec leur achat sur Huawei.com.

Les FreeBuds 4i sont dotés de l’ANC et de trois tailles d’embouts en silicone, ce qui en fait un choix viable pour les utilisateurs à la recherche d’une bonne isolation phonique. Cependant, ils ne sont pas très robustes – si vous préférez des designs plus sportifs, le style «tour de cou» FreeLace Pro vaut le détour.

Comment est le design?

Crédit: Bogdan Petrovan / Autorité Android

Les FreeBuds 4i ont un design de type AirPods qui ne se démarque pas beaucoup. Cela ne veut pas dire que ce design inoffensif est mauvais – au contraire, il est léger, élégant et confortable.

Les écouteurs et le boîtier sont plus petits que les FreeBuds 3i de l’année dernière. Ce changement bienvenu présente un inconvénient ennuyeux: les écouteurs sont extrêmement difficiles à retirer de l’étui.

Les FreeBuds 4i sont légers, élégants et confortables.

Le FreeBuds 4i est peut-être petit, mais Huawei a principalement éliminé le plastique – la capacité des batteries à l’intérieur des écouteurs est 48% plus élevée que sur la génération précédente (plus à ce sujet dans la section sur l’autonomie de la batterie ci-dessous).

Les FreeBuds 4i sonnent-ils bien?

Crédit: Bogdan Petrovan / Autorité Android

Les Huawei FreeBuds 4i sonnent étonnamment bien pour leur prix abordable. Ils reproduisent un son clair et évitent les pièges courants des écouteurs moins chers où les notes de basse rendent difficile d’entendre les notes de médium et d’aigu.

Les médiums et les aigus sont clairs et les basses sont fortes, mais pas écrasantes. Si vous préférez des basses puissantes et percutantes, il existe de meilleures options. Dans l’ensemble, j’ai trouvé la réponse en fréquence du FreeBuds 4i très agréable.

Sur le plan sonore, les FreeBuds 4i sont légèrement meilleurs que les FreeBuds 3i, mais je ne dirais pas que la différence est évidente. Ne passez pas au 4i uniquement pour un meilleur son. Comparé au FreeBuds Pro haut de gamme, le 4i, plus accessible, tient sa place, mais je recommande les Pros à des auditeurs plus exigeants.

Comment se passe la suppression du bruit sur les FreeBuds 4i?

Crédit: Bogdan Petrovan / Autorité Android

La suppression active du bruit est devenue une fonctionnalité incontournable sur les véritables écouteurs sans fil haut de gamme, mais elle est encore rare dans le segment de milieu de gamme auquel appartient le FreeBuds 4i.

Pour activer ANC sur le FreeBuds 4i, appuyez et maintenez sur l’un des écouteurs. Le geste fonctionne de manière fiable, même s’il est un peu lent. Appuyez et maintenez à nouveau pour passer en mode Sensibilisation, ce qui augmente le volume des voix et autres sons ambiants. Ceci est utile lorsque vous souhaitez entendre ce qui se passe autour de vous sans retirer vos écouteurs.

La technologie de suppression du bruit FreeBuds 4i n’est pas la meilleure qui soit, mais elle atténue efficacement les sons bas et monotones. Ne vous attendez pas à un silence étrange lorsque vous marchez dans la rue ou dans d’autres environnements bruyants. Si vous voulez un ANC fort, les FreeBuds Pro sont le meilleur choix de Huawei.

La durée de vie de la batterie du FreeBuds 4i est-elle bonne?

Crédit: Bogdan Petrovan / Autorité Android

Huawei cite une autonomie allant jusqu’à 10 heures sur une seule charge, certaines conditions étant appliquées. À savoir, vous obtiendrez la meilleure autonomie de la batterie si vous désactivez ANC, écoutez à des volumes plus faibles et utilisez le codec Bluetooth AAC. Lorsque l’ANC est activé, la durée de vie nominale de la batterie diminue de 25%.

La durée de vie de la batterie du FreeBuds 4i est un peu inférieure aux affirmations de Huawei. mais ils offrent toujours beaucoup d’utilisation sur une seule charge.

Le boîtier contient une batterie de 215 mAh, soit environ le double de la capacité des deux écouteurs combinés. En d’autres termes, un étui entièrement chargé devrait vous donner jusqu’à environ 20 heures d’écoute supplémentaire.

Dans la vraie vie, la durée de vie de la batterie du FreeBuds 4i est un peu inférieure aux affirmations de Huawei, affectée par des éléments tels que des connexions sans fil faibles et des volumes plus élevés. D’après mon expérience, j’ai toujours 7 à 8 heures d’autonomie, avec un mélange d’utilisation ANC et non ANC, et c’était plus que suffisant pour mon utilisation.

Rien d’autre?

Crédit: Bogdan Petrovan / Autorité Android

Compatibilité: Les FreeBuds 4i fonctionnent mieux avec les appareils Huawei exécutant la dernière version d’EMUI. Cela vous permet de détecter l’usure (les écouteurs interrompent la lecture lorsque vous les retirez) et de coupler rapidement (via l’application Huawei AI Life). Si vous ne possédez pas d’appareil Huawei récent, ils se comporteront comme n’importe quel casque Bluetooth. Cela vaut également pour les ordinateurs portables.Un appareil à la fois: Les FreeBuds 4i font ne pas prend en charge la connectivité multi-périphérique. J’ai toujours trouvé cette fonction plus ennuyeuse qu’utile, donc ce n’est pas un problème majeur dans mon livre.Commandes tactiles: Vous contrôlez le FreeBuds 4i par touches: appuyez et maintenez pour faire défiler les modes ANC et appuyez deux fois pour contrôler la lecture. Il existe quelques options de personnalisation disponibles dans l’application Huawei AI Life. Malheureusement, les 4i ne prennent pas en charge les balayages pour régler le volume comme le FreeBuds Pro, plus cher.Résistance à l’eau: Les écouteurs sont classés IPX4 – ils peuvent supporter la sueur et la pluie, mais ne les trempez pas dans l’eau.Micros: La qualité du micro et des appels sur le FreeBuds 4i est adéquate. Aucun problème là-bas.

Spécifications Huawei FreeBuds 4i

Huawei FreeBuds 4iTailleÉcouteurs: 37,5 x 23,9 x 21 mm

Boîtier: 48 x 61,8 x 27,5 mm Poids Oreillettes: 5,5 g

Boîtier: 36,5 gConnectivitéBluetooth 5.2CapteursTouch

Détection de l’oreille activée / désactivéeBatteriesPar écouteur: 55mAh

Boîtier de charge: 215mAhChargingUSB-C

Charge rapide: une charge de 10 m se traduit par 4 h d’écoute Haut-parleur 10 mm dynamiques AudioCodecs: AAC, SBC

Suppression active du bruit

Annulation du bruit d’appelCouleursCéramique Noir, Céramique Blanc, Rouge

Valeur et concurrence

Huawei FreeBuds 4i Des tonnes de valeur

ANC pour moins de 100 £? Les Huawei FreeBuds 4i offrent une réduction du bruit, une qualité sonore solide et jusqu’à 10 heures d’autonomie. C’est un sacré forfait pour le prix.

Les concurrents ne manquent pas dans le segment de moins de 100 $ du marché des véritables écouteurs sans fil. Cependant, peu de produits offrent ANC, comme le font les FreeBuds 4i.

Si vous êtes un fan de la réduction du bruit, le Panasonic RZ-S500W (99 £ sur Amazon) offre une excellente résistance à l’eau ANC, IPX4 et une charge rapide, mais leur conception ne convient pas à tout le monde et la durée de vie de la batterie est plus courte. Les Earfun Air Pro (69 £ sur Amazon) sont moins chers que les Huawei FreeBuds 4i et ont également une résistance à l’ANC et à l’eau.

Si ANC n’est pas un must, notre éditeur audio résident recommande de véritables écouteurs sans fil abordables comme l’Anker Liberty Air 2, l’Edifier TWS1 et les anciens Samsung Galaxy Buds.

Dans l’ensemble, il est difficile de battre le prix et les fonctionnalités que vous obtenez avec FreeBuds 4i. Ils offrent certainement beaucoup de valeur pour votre argent.

Test du FreeBuds 4i: le verdict

Crédit: Bogdan Petrovan / Autorité Android

Les FreeBuds 4i offrent un excellent mélange de design, de fonctionnalités et de valeur. Ils n’excellent dans rien de particulier, mais ces véritables écouteurs sans fil brillent lorsque vous les jugez dans leur ensemble.

Très peu de concurrents proposent ANC à des prix comparables aux FreeBuds 4i de Huawei et c’est probablement la principale raison de les acheter. Ce n’est pas étonnante ANC, mais il est là si vous le voulez.

Les FreeBuds 4i offrent un excellent mélange de design, de fonctionnalités et de valeur.

Sur la base de mon temps passé avec l’unité d’examen FreeBuds 4i, je peux les recommander aux acheteurs qui souhaitent passer des écouteurs filaires, non-ANC ou économiques, mais ne veulent pas dépenser trop. Même si vous avez déjà une certaine expérience avec des écouteurs haut de gamme, les FreeBuds 4i sont assez bons, tant que vous n’êtes pas pointilleux sur votre son.