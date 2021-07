Test du JUUK Ovollo Apple Watch Band : un style magnifique et féminin

J’aime l’élégance et l’attitude des bracelets Apple Watch en acier inoxydable, mais je les trouve souvent trop gros ou masculins à mon goût. Le JUUK Ovollo Apple Watch Band est un solide bracelet en acier inoxydable qui confère de la gravité et de la formalité à l’Apple Watch tout en restant léger et amusant. Elle est suffisamment habillée pour emporter votre Apple Watch Series 6 (ou tout Apple Watch) lors d’occasions plus formelles et pourtant, c’est aussi assez décontracté pour tous les jours.

Vous pourriez même dire qu’il s’agit d’une version féminine du bracelet Apple Link. Bien qu’il ait un look totalement différent, il est également en acier inoxydable et possède le même fermoir papillon. Bien que ce ne soit pas un groupe bon marché, il est un peu moins cher que le Link Bracelet d’Apple. Il est également disponible dans une variété de couleurs et de finitions.

Test du JUUK Ovollo Apple Watch Band :

Bracelet Apple Watch JUUK Ovollo

En bout de ligne : Un style chic et élégant définit ce bracelet Apple Watch.

Le bon

Joli et élégant Matériaux et matériel de haute qualité Bande plus mince Réglable et confortable

Le mauvais

Supprimer les liens n’est pas facile Rayures Existe uniquement en taille 38/40mm

Bracelet Apple Watch JUUK Ovollo : Prix et disponibilité

Le bracelet Ovollo Apple Watch de JUUK est disponible en cinq coloris : poli (argent), brossé (argent), brossé/poli (argent), or rose bicolore poli (avec argent) et bronze poli. Le prix des trois premières couleurs est de 119 $ ; les deux autres sont de 139 $. Le bracelet n’existe qu’en taille 38/40 mm. Vous pouvez acheter ce groupe exclusivement sur le site Web de JUUK.

JUUK Ovollo Apple Watch Band : ce qui est bien

Chaque fois que je reçois un nouveau bracelet Apple Watch, en particulier un bracelet en métal avec des liens, j’ai toujours peur qu’il ne me convienne pas. En fait, j’ai dû retourner certains bracelets parce qu’ils ne s’adaptaient tout simplement pas du tout à mon poignet (assez petit). Le bracelet Apple Watch JUUK Ovollo possède un certain nombre de liens amovibles, ce qui lui permet de s’ajuster de 5,08 pouces/129 millimètres à 7,72 pouces/196 millimètres. En fait, il y a quelques maillons plus petits près du fermoir, ce qui vous donne encore plus de possibilité de réglage. J’ai fini par supprimer trois maillons de taille normale (0,35 pouces/9 millimètres chacun) et les deux plus petits (0,26 pouces/6,5 millimètres chacun), ce qui me va parfaitement.

Ce magnifique groupe rehausse le quotidien et s’accorde avec les tenues de soirée.

Une fois ajusté à ma taille, le bracelet est assez confortable à porter au quotidien. Bien que ce ne soit pas un “groupe de gym”, lors de mes tests, je l’ai porté pour mes routines d’exercice et même à la piscine. Ça a très bien marché partout. Le fermoir papillon est de haute qualité et assez sûr. Notez que l’adaptateur a un bouton en dessous sur lequel vous devez appuyer pour le glisser sur l’Apple Watch. L’ajustement est parfait, il n’y a pas de tremblement.

Évidemment, le goût est subjectif, mais j’adore le look de ce groupe accrocheur. Il est plus étroit que la plupart des bracelets Apple Watch, avec seulement 0,71 pouce/18 millimètres de large. Cela compense l’aspect “lourd” que les bandes en acier inoxydable ont souvent. Les maillons arrondis féminisent davantage le style. Il y a assez de poids dans le groupe pour lui donner du sérieux, et pourtant il ne semble jamais trop lourd ou ennuyeux. Le look convient à la fois aux loisirs et aux tenues de soirée.

JUUK Ovollo Apple Watch Band : ce qui ne va pas

J’ai pu faire l’ajustement du groupe moi-même, mais ce n’était pas super facile. Bien sûr, vous pouvez l’apporter chez un bijoutier si vous préférez. Le bracelet est livré avec un petit tournevis à tête plate ; les broches qui maintiennent les maillons en place ont de minuscules rainures dans lesquelles l’outil s’insère. Une fois que j’ai pris le coup, c’est allé assez vite. En fait, j’ai trouvé utile de desserrer chaque goupille avec le tournevis, puis de pousser la goupille par le bas avec un outil à goupille. J’ai utilisé l’outil fourni avec le bracelet que vous voyez sur certaines de mes photos, cependant, un trombone ou un outil SIM fonctionnerait probablement aussi. Techniquement, vous pouvez le faire avec juste le tournevis, c’était juste plus rapide de pousser par le bas aussi.

J’ai choisi le bracelet en acier inoxydable poli, et il y a de petites éraflures avec le temps. C’est typique de l’acier inoxydable, en fait, mon Apple Watch a beaucoup d’éraflures. Vous pourriez le polir si vous en aviez envie.

Ce bracelet n’existe qu’en taille 38/40 mm. JUUK fabrique de nombreux autres groupes sympas (j’en reverrai un autre bientôt) qui existent dans la taille 42/44 mm, mais pas celui-ci.

Bracelet Apple Watch JUUK Ovollo : Concurrence

L’un de mes bracelets de montre féminins préférés est le bracelet Goldenerre Classic Link pour Apple Watch. Je le porte beaucoup, il est confortable et joli. Je reçois souvent des compliments à ce sujet ; les gens remarquent que cela ressemble à des bijoux plutôt qu’à un groupe de fitness. Vous pouvez supprimer des liens afin d’ajuster la taille sans aucun outil. Pour un look encore plus habillé, découvrez le bracelet Goldenerre Crystal Pavé Link pour Apple Watch. J’ai porté celui-là au mariage de ma fille !

Les fashionistas à petit budget, découvrez le bracelet Apple Watch Wearlizer Strass X-Link. Celui-ci ne nécessite aucun outil pour ajuster la taille. Wearlizer vend un certain nombre de bracelets métalliques féminins, amusants et à prix raisonnable sur Amazon, tels que le bracelet Apple Watch en cristal et strass Wearlizer et le bracelet Apple Watch en acier inoxydable et en résine de Wearlizer.

JUUK Ovollo Apple Watch Band : devriez-vous l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous cherchez un bracelet Apple Watch joli et élégant Vous voulez un bracelet en acier inoxydable de haute qualité avec un fermoir papillon Vous aimez un bracelet plus fin pour votre Apple Watch

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous ne voulez pas d’un groupe qui peut s’érafler Vous ne voulez pas vous embêter avec des outils pour ajuster la taille Ce n’est pas dans votre budget

Il s’agit d’un bracelet fabuleux pour tous ceux qui recherchent un bracelet en acier inoxydable élégant, élégant et de haute qualité qui est plus étroit que la plupart. Si ce n’est pas à votre goût, trop cher pour vous, ou si vous avez l’Apple Watch 42/44 mm, ce n’est pas pour vous. Si vous êtes préoccupé par les éraflures mineures ou si vous ne voulez pas utiliser d’outils pour ajuster la taille, ignorez cette bande.

Je me rends compte que le JUUK Ovollo Apple Watch Band ne sera pas du goût de tout le monde, mais j’adore son look et son style. Les maillons arrondis et la bande plus fine le rendent féminin et amusant, tandis que l’acier inoxydable et la quincaillerie solide lui donnent du sérieux. Ce groupe rehaussera votre style de tous les jours et s’intégrera à merveille lors d’événements plus formels. La suppression de certains liens me convient parfaitement, même si vous devrez utiliser l’outil inclus pour effectuer ces ajustements. J’ai subi des éraflures mineures au fil du temps, mais ce n’est pas inhabituel pour les bijoux en acier inoxydable.

