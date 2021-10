Test du Lenovo Chromebook Flex 5i : le meilleur clone fantôme du Chromebook

Lenovo fabrique certains des meilleurs Chromebooks, du compagnon compact Lenovo Chromebook Duet au robuste ThinkPad C13 Yoga Chromebook. Cependant, le Chromebook qui se vend comme des petits pains depuis près d’un an et demi maintenant est le Lenovo Chromebook Flex 5.

Cette année, nous avons vu quelques itérations du Flex 5 arriver sur le marché – et nous attendons toujours l’arrivée d’un autre – mais celui dont j’étais absolument certain qu’il régnerait en 2021 (et 2022) était son successeur direct : le Lenovo Chromebook Flex 5i. Il a apporté de nouveaux processeurs, des configurations de stockage plus élevées et la couleur Abyss Blue dont je suis absolument tombé amoureux sur le ThinkPad C13. Cela semblait être une amélioration mineure pour transformer la grandeur en perfection.

Malheureusement, aussi bon que soit le Lenovo Chromebook Flex 5i, pour le moment, il vaut mieux acheter le Lenovo Chromebook Flex 5, d’autant plus qu’il continue de bénéficier régulièrement de remises énormes.

En un coup d’œil

Lenovo Chromebook Flex 5i

En bout de ligne: Lenovo n’aime pas jouer avec une bonne chose, donc peu de choses ont changé par rapport au Flex 5 de l’année dernière. Nous avons un processeur plus rapide, une nouvelle couleur amusante et les mêmes excellentes performances. C’est une mise à jour itérative, mais c’est tout ce dont elle a besoin pour rester compétitif.

Le bon

Nouvelles couleurs Haut-parleurs orientés vers le haut Processeurs Intel de 11e génération Clavier rétroéclairé

Le mauvais

Autonomie légèrement inférieure Les modèles de 8 Go sont encore rares Les modèles Intel Core ne sont pas encore largement disponibles.

Sauter à:

Lenovo Chromebook Flex 5i Prix et disponibilité

Lenovo a annoncé le Flex 5i fin juin 2021 aux côtés de son cousin à clapet, le Chromebook Lenovo 5i. Ils devaient être mis en vente en juillet, mais n’ont commencé à apparaître chez les détaillants qu’en septembre. Même maintenant, le Flex 5i n’est disponible que chez une poignée de détaillants, chacun avec sa propre configuration.

Best Buy ne vend actuellement que la version Pentium du Flex 5i, et le site Web de Lenovo propose le modèle i3 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Si vous voulez 8 Go de RAM – et si vous voulez que cet ordinateur portable soit utilisable à partir de maintenant jusqu’à sa date d’expiration de la mise à jour automatique (AUE) de juin 2029, vous le ferez certainement – vous devrez définir votre Costco local ou contacter un tiers. fournisseurs via des marchés comme Newegg. Walmart et Amazon ne vendent tous deux que le Flex 5, pas le Flex 5i, au moment de cet examen.

Lenovo Chromebook Flex 5i Le meilleur s’améliore

Oh, ce bleu est juste chéri quand tu l’attrapes à la lumière. C’est un bleu discret, mais lorsque le couvercle est fermé sous un éclairage zénithal ou dans ce terminal d’aéroport aux parois de verre très ensoleillé, il s’illuminera comme l’océan Atlantique à l’aube. Le clavier gris à l’intérieur joue bien avec le bleu pour aider les touches à se démarquer sans entrer en conflit avec l’apparence générale. Si vous avez joué avec le Flex 5 l’année dernière, rien n’a changé en ce qui concerne les ports : USB-C de chaque côté avec USB-A, microSD et prise combo audio sur la gauche. Les boutons et le port de verrouillage Kensington se trouvent sur le côté droit.

Modèle Lenovo Flex 5i Chromebook Processeur Intel Celeron 6305

Intel Pentium 7505

Intel Core i3-1115G4

Intel Core i5-11135G7 RAM 4-8 Go ​​Stockage eMMC 32-64 Go

SSD128-512 Go Écran tactile 13,3 pouces 1920 x 1080 IPS

Écran OLED en option Batterie Jusqu’à 10 heures Connectivité Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Ports 2x USB-C

1x USB-A

fente pour carte microSD

Prise combo audio Ausio Waves Haut-parleurs audio stéréo Fonctionnalités Stylet numérique en option

Compatibilité des stylets USI Poids 2.98lbs Dimensions 12″ x 8.42″ x 0.66″ Couleurs Abyss Blue, Iron Grey

Lenovo a conservé le même poids et les mêmes dimensions que le Flex 5 de l’année dernière, ainsi que la même connectivité, les mêmes haut-parleurs orientés vers le haut et les mêmes performances générales. Il passe des processeurs Intel de 10e génération aux processeurs Intel de 11e génération, mais honnêtement, vous ferez à peine la différence dans votre utilisation quotidienne de Chrome OS. À moins que vous ne passiez beaucoup de temps sous Linux ou que vous soyez un collectionneur d’onglets absolu comme mon père, qui garde régulièrement plus d’une centaine d’onglets ouverts, les processeurs Intel Core i3 et 11e génération de 10e génération sont des processeurs capables, d’autant plus que Chrome OS est écrit pour fonctionner sur du matériel plus modeste.

Le clavier est rétroéclairé uniformément, confortable à taper pendant de longues périodes et il a un bon ressort aux touches. Bien que cela puisse sembler un peu pâteux pour ceux d’entre vous qui ont été gâtés par des claviers mécaniques en travaillant à la maison (comme moi), j’ai passé des semaines à taper sur le mien et je le trouve assez confortable. Le trackpad placé en dessous est assez lisse et les repose-mains ont la texture parfaite, avec juste la bonne quantité de grain et de résistance.

Lors d’une utilisation quotidienne, le Flex 5i a été idéal pour s’asseoir à mon bureau et taper trois mille mots par jour, et il a été bon pour se pelotonner sur le canapé et jouer à Freecell jusque tard dans la nuit le week-end. Mon unité d’examen avait 8 Go de RAM avec le processeur i3, donc elle gérait très bien 20 à 30 onglets. Comme le Flex 5 avant lui, la webcam convient à Google Meet ou Zoom, mais elle n’est pas de haute qualité.

Alors, bonne nouvelle : le Flex 5i fonctionne aussi bien que le Flex 5. Mauvaise nouvelle : le Flex 5i ne fonctionne qu’aussi bien que le Flex 5.

Lenovo Chromebook Flex 5i Le meilleur devient fade

Lenovo a dû sacrifier quelque chose pour apporter des processeurs plus puissants au Flex 5i tout en conservant la même taille et le même poids. Dans ce cas, cela a fini par être la durée de vie de la batterie. Alors que j’ai toujours obtenu 9 à 10 heures sur une seule charge avec le Flex 5, le Flex 5i demande généralement un rechargement d’environ 7 à 8 heures.

Étant donné que la plupart des gens effectuent la plupart de leur travail sur ou à proximité d’un bureau avec un chargeur, Lenovo a estimé que le compromis était acceptable. Cependant, je passe la plupart de mon temps de travail avec mon ordinateur portable sur mes genoux ou sur ma nouvelle table basse à dessus relevable, la différence m’est donc apparue presque instantanément. Si vous avez tendance à passer de longues journées loin d’un chargeur, le Flex 5i ne sera pas aussi bien adapté que son prédécesseur.

L’écran ici est le même que les deux dernières années : un écran tactile IPS brillant de 13,3 pouces, 1920 x 1080 pixels, 250 nits. C’était parfaitement bien l’année dernière, mais si Lenovo devait nous offrir un processeur amélioré, j’aurais aimé qu’ils nous offrent un écran plus lumineux. Même une augmentation de 300 ou 350 nits aurait facilité son utilisation dans des bureaux plus lumineux ou à l’extérieur. Le segment des 13-14 pouces est de plus en plus encombré, et comme la plupart de leurs écrans ne mesurent que 220-250 nits, cela permet aux écrans plus lumineux comme l’Acer Spin 713 de se démarquer d’autant plus.

Mon écran, en particulier, présentait un léger saignement dans le coin supérieur gauche, mais Lenovo a déclaré que c’était dans les limites de la tolérance. Si vous êtes préoccupé par le saignement de la lumière, après votre configuration initiale, accédez à Google Photos, cliquez sur l’une de vos captures d’écran sauvegardées, puis appuyez sur la touche plein écran. Ce sera du noir pur sur les quatre coins et les deux côtés, où le saignement léger est plus fréquent.

Concours Lenovo Chromebook Flex 5i

Le plus gros argument contre le Flex 5i est que son prédécesseur est réduit à gauche et à droite. Le i3/4 Go/64 Go est tombé à 300 $ cette semaine, et le prix habituel rebondit entre 330 $ et 375 $. C’est une bien meilleure affaire que les 540 $ que le Flex 5i fonctionne actuellement, et le Flex 5i n’est toujours pas largement disponible en dehors du modèle Pentium disponible chez Best Buy (qui ne vaut absolument pas son prix typique de 420 $).

Si vous recherchez un ordinateur performant doté de plus de RAM ou de plus de stockage, vous voudrez jeter un œil à l’Acer Spin 713. L’écran présente un rapport hauteur/largeur de 3:2 – sur lequel certaines personnes jurent qu’il est préférable de travailler. – et c’est 400 nits pour que vous puissiez l’utiliser à l’extérieur (mais pas en plein soleil). Le Spin 713 a un processeur i5 de 11e génération, double la RAM et quadruple le stockage SSD, mais il est plus cher.

Vous voulez ce style Lenovo mais un écran plus lumineux ? Le Lenovo Chromebook Duet 5 sort d’un jour à l’autre et il aura un écran 1080p de 13,3 pouces de 400 nits. Ce sera également une tablette Chrome OS, avec le clavier et la béquille dans la boîte, vous pourrez donc abandonner le clavier lorsque vous travaillez et que vous voulez regarder Netflix au lit. Ce ne sera pas aussi puissant avec la plate-forme de calcul Snapdragon 7c Gen 2, mais ce sera mieux que le Pentium Flex 5i et comme ce sera une tablette, il ne sera pas aussi bon pour une utilisation sur vos genoux .

Lenovo Chromebook Flex 5i Faut-il l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez un Chromebook fiable et durable Vous voulez quelque chose qui n’est pas seulement du noir basique Vous avez besoin du modèle de dernière génération

Vous ne devriez pas l’acheter si…

Vous travaillez généralement en déplacement et avez besoin d’une batterie longue durée Les spécifications haut de gamme sont importantes pour vous Vous avez un budget limité

De petits changements peuvent élever un bon produit à un excellent, mais les changements du Lenovo Chromebook Flex 5i sont mineurs, tout comme les bénéfices. Le résultat est un Chromebook solide qui a fière allure tout seul mais qui est coincé dans l’ombre de son grand frère. J’aime le Flex 5i, mais j’aime toujours plus le Flex 5.

4 sur 5

Surtout avec le prix plus élevé des modèles Intel Core du Flex 5i par rapport au modèle 2020 et la sortie imminente du Duet 5, le Lenovo Chromebook Flex 5i fait face à une concurrence féroce de tous les côtés. Le Chromebook lui-même est solide, mais il a besoin de plus d’aide s’il veut se démarquer.

La prochaine meilleure chose

Lenovo Chromebook Flex 5i

Un digne remplaçant pour le Chromebook le plus populaire de 2021

Le Flex 5i apporte plus de puissance et de style à un Chromebook gagnant, et bien que plus de puissance signifie une autonomie légèrement inférieure, il vous permettra tout de même de passer la journée de travail.

