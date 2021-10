Test du LG Reflect : le jumeau maléfique du K51

De temps en temps, un opérateur décidera d’ajouter un nouveau nom à un appareil déverrouillé. Le LG Reflect est l’un de ces cas – c’est un clone coup pour coup du LG K51 plus omniprésent. Cependant, l’expérience logicielle offre un petit quelque chose de différent. Découvrez ce qui donne à cette version son éclat dans notre test LG Reflect.

Ce que vous devez savoir sur le LG Reflect

Ryan Haines / Autorité Android

LG Reflect (3 Go, 32 Go) : ~119 $ chez certains transporteurs (prix de lancement de 199 $)

Le Reflect a été lancé dans le bas de la gamme de smartphones de LG en juin 2020, aux côtés de son frère déverrouillé, le LG K51. La principale différence est la relation étroite de Reflect avec la famille Tracfone. Il est conçu pour s’associer à tous les réseaux, et notre version porte un logo Tracfone sur le panneau arrière sous les caméras. Le Reflect n’a pas apporté d’amélioration des spécifications dans son sillage, vous avez donc toujours une seule configuration de 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Vous obtiendrez également la même finition Titan Grey que le modèle déverrouillé.

Notre LG Reflect fonctionnait sur Android 10 avec LG UX 9.0 pendant la durée des tests. Malheureusement, il ne semble pas faire partie des plans Android 11 de LG, ce qui limite les perspectives d’avenir du Reflect. LG a également quitté le marché des smartphones depuis le lancement du Reflect, éliminant presque toutes les options de support.

Sous le capot, LG a choisi le chipset Helio P22 de MediaTek pour tirer toutes les ficelles. Il est associé à un grand écran HD+ de 6,5 pouces et à une batterie de 4 000 mAh pour garder les lumières allumées. La prise casque, le port USB-C et le haut-parleur mono sont tous emballés sur le bord inférieur du téléphone.

L’emballage en plastique de Tracfone est livré avec un câble USB-C, un bloc de charge et tous les documents de démarrage que vous pourriez demander. Vous recevrez également un éjecteur SIM pour vous aider à vous installer sur votre nouveau réseau. N’oubliez pas que l’emballage peut varier en fonction de votre marque TracFone préférée.

Le prix du Reflect de LG est similaire à celui du OnePlus Nord N200, du Nokia 5.4 et du Motorola Moto G Power (2021), bien qu’il ne soit pas conforme à la fiche technique. Si vous êtes déterminé à garder un téléphone LG dans votre poche à ce prix, vous voudrez peut-être regarder le Stylo 6. Il offre un écran plus grand avec un stylet intégré.

Ce qui est bon?

Ryan Haines / Autorité Android

Il s’agit peut-être d’un téléphone abordable sur certains des MVNO les plus populaires d’Amérique, mais sa qualité de construction est bien supérieure à son prix. La finition Titan Grey donne au LG Reflect un air de qualité, et l’appareil est solide dès que vous le sortez de la boîte.

Les téléphones économiques ont parfois tendance à laisser le réseau de caméras en veilleuse, mais le LG Reflect trouve surtout un moyen d’éviter cet écueil courant. Son appareil photo principal de 13 MP fonctionne bien dans la plupart des conditions d’éclairage et fonctionne sans se plaindre à l’extérieur. Cependant, le vrai héros ici est la fonction AI Cam de LG. Il suit d’innombrables points de données pendant que vous composez votre image pour vous offrir des conseils pour améliorer votre prise de vue. Par exemple, l’image de deux chopes de marque Penn State dans les échantillons plus loin dans cette revue a été prise dans des conditions de faible luminosité, mais elle semble lumineuse comme le jour.

AI Cam est la grâce salvatrice de l’objectif principal 13MP de LG.

Nous apprécions toujours une prise casque, et le haut-parleur inférieur est également incroyablement puissant, se mariant bien avec le grand écran HD+ de 6,5 pouces qui est excellent pour rattraper vos émissions préférées. Si vous essayez de rester enfermé, vous pouvez opter pour des écouteurs, mais je n’ai eu aucun problème à partager des vidéos avec la famille et les amis lors d’un hayon de week-end.

La batterie de 4 000 mAh de LG offre également beaucoup de jus pour faire rouler le Reflect toute la journée. Je n’ai eu aucun problème à dépasser une journée d’utilisation, même en passant d’une application à l’autre et en diffusant de la musique. Le bloc et le câble inclus m’ont également remis sur pied assez rapidement.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Ryan Haines / Autorité Android

Alors que le LG Reflect reprend tout ce que nous aimions du LG K51, il ne fait pas grand-chose pour corriger les défauts. En fait, le Reflect est livré avec un ensemble global de logiciels légèrement pire, avec pas mal d’applications bloatware. Tout ce que vous voyez dans l’image ci-dessus est préinstallé, tout comme la barre de découverte. Bien que la barre Discover ne soit pas aussi gourmande en stockage que toutes ces applications, elle fait à peu près le même travail que le flux Discover de Google et se sent donc excédentaire par rapport aux besoins.

Le Reflect s’avère également être un aimant à empreintes digitales, un peu comme beaucoup d’autres appareils économiques de LG. Vous passerez forcément beaucoup de temps à essuyer le panneau arrière Titan Grey à moins que vous n’ajoutiez un étui de protection. Cependant, le téléphone est déjà assez gros, vous n’aurez donc peut-être pas envie d’ajouter beaucoup plus de volume à votre poche.

La barre de découverte et les applications supplémentaires placent le Reflect derrière les huit balles en matière de vitesse et de stockage.

LG croit fermement à la puce MediaTek Helio P22. L’Helio P22 a déjà trois ans et est loin d’être le plus récent membre de la série P de MediaTek. Bien qu’il fonctionne souvent bien pour une tâche à la fois, le processeur commence à montrer son âge une fois que vous plongez dans le multitâche – quelque chose qui n’est pas aidé par les maigres 3 Go de RAM ou les maigres 32 Go de stockage. Sur ce dernier, la version d’Android de LG occupe 14 Go du précieux stockage total de 32 Go, avec des applications préinstallées qui gâchent 2,4 Go supplémentaires. Au moment où vous aurez tout dit et fait, vous aurez besoin d’une carte microSD pour étendre votre stockage dans un mois ou deux suivant l’achat du Reflect.

Le Reflect n’est peut-être pas votre téléphone de choix si vous aimez prendre des selfies. Il porte un appareil photo selfie 13MP décent dans son encoche centrale, mais les images ont tendance à être douces. C’était également un problème sur le K51 – la caméra ne saisit tout simplement pas les détails de l’arrière-plan comme vous l’espériez. La grâce salvatrice est que LG a également ajouté sa technologie AI Cam sur le tireur selfie.

Exemples d’appareils photo LG Reflect

Une image en mode portrait d’une tasse. Une image en basse lumière de deux chopes de bière Une image d’un ours en peluche Une image en gros plan de fleurs en plein air Un selfie standard pris avec le LG Reflect Un selfie de portrait pris avec le LG Reflect

Spécifications LG Reflect

LG ReflectDisplay

6,5 pouces

IPS LCD

1 560 x 720 (19,5:9)

Processeur

MediaTek Helio P22

RAM

3 Go

Espace de rangement

32 Go

Appareils photo

Triple caméra arrière :

13MP principal (f/1.8)

5MP ultra-large (f/2,2)

Profondeur 2MP

Devant:

13MP

Batterie

4 000 mAh

Classement IP

Rien

Logiciel

Livré avec Android 9

Mise à jour vers Android 10 disponible

Dimensions

6,57 x 3,07 x 0,33 pouces

(166,96 x 77,92 x 8,47 mm)

7.17oz (203.4g)

Couleurs

Gris Titan

Sécurité

Scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière

Avis LG Reflect : dois-je l’acheter ?

Ryan Haines / Autorité Android

Le LG Reflect est une bonne alternative au K51 dans quelques situations. Par exemple, c’est la seule solution si vous êtes sur l’un des transporteurs de la famille TracFone. Si vous êtes sur un autre opérateur comme Boost Mobile ou Metro by T-Mobile, le K51 présente un meilleur chemin à prendre. Dans l’ensemble, le design est solide et le Reflect est agréable à transporter. Il offre une expérience logicielle légèrement différente avec la barre de découverte inutile et quelques applications bloatware, ce qui limite votre espace utilisable dès la sortie de la boîte.

Quelques autres options qui restent dans la même fourchette de prix incluent le OnePlus Nord N200 (239 $), qui offre l’avantage supplémentaire des vitesses de données 5G. Vous pouvez également essayer la série Motorola Moto G pour la taille, y compris le Moto G Power (249 $), le Moto G Stylus (299 $) et le Moto G Play (169 $).

LG Reflet

Le LG Reflect est une version exclusive de la famille TracFone du K51. Il offre un ensemble de spécifications de milieu de gamme, mais quelques modifications logicielles clés font toute la différence.