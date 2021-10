Test du LG Stylo 6 : Le téléphone à stylet que votre portefeuille adorera

La gamme Galaxy Note de Samsung a longtemps été la crème de la crème en matière de téléphones à stylet. Cependant, vous devez être prêt à déposer de l’argent sérieux pour en ramener un à la maison. D’un autre côté, LG est prêt à mettre une phablette à stylet dans votre poche pour moins de 300 $. Dans quelle mesure le Stylo 6 se compare-t-il à ses plus proches rivaux ? Découvrez-le dans notre revue LG Stylo 6.

Ce que vous devez savoir sur le LG Stylo 6

LG Stylo 6 (3 Go/64 Go) : 249 $ / 179 £ / 249 €

Le LG Stylo 6 a atterri en tant que dernier appareil à stylet de l’OEM en mai 2020, remplaçant le Stylo 5. Il a apporté une refonte sérieuse de la conception à la gamme et a triplé le nombre de caméras montées à l’arrière. Vous ne trouverez le Stylo 6 que dans une seule configuration de 3 Go de RAM et de 64 Go de stockage, bien qu’il comporte un emplacement microSD au cas où vous auriez besoin d’espace supplémentaire. La phablette est disponible en blanc déverrouillé, ou Cricket Wireless propose le Stylo 6 en Holographic Blue et Titan Grey. Notre Stylo 6 est arrivé avec Android 10 à bord, et il n’a pas encore reçu de mise à jour Android 11. Il n’y a pas de mot sur l’assistance future, bien qu’avec LG quittant le secteur des smartphones, il est peu probable qu’il reçoive des mises à jour de sécurité à long terme – gardez cela à l’esprit avant de vous séparer de votre argent.

LG a abandonné Qualcomm lorsqu’il a lancé le Stylo 6, optant plutôt pour le processeur Helio P35 de MediaTek comme vedette du spectacle. Il s’agit d’une légère mise à niveau par rapport à l’Helio P22 que vous trouverez sur le LG K51 et d’autres appareils d’entrée de gamme. Nous avons déjà mentionné la RAM ci-dessus, et le Stylo 6 contient une batterie de 4 000 mAh pour vous permettre de bouger. L’énorme panneau LCD IPS de 6,8 pouces offre une résolution Full HD+, et la seule interruption est une encoche en forme de U pour la caméra selfie.

À l’intérieur de la boîte du Stylo 6, vous obtiendrez un câble USB-A vers USB-C blanc et un bloc de charge. Il existe un guide de démarrage rapide ainsi que vos informations de garantie typiques, mais aucun casque à brancher sur la prise casque.

Les rivaux les plus proches du LG Stylo 6 sont le Motorola Moto G Power et le Moto G Stylus, ainsi que le OnePlus Nord N200. Les trois coûtent un peu plus de 200 $, bien que le Nord N200 ajoute la 5G au mélange. Si vous voulez plus de vitesse pour accompagner votre stylet, vous pouvez toujours essayer le Motorola Moto G Stylus 5G.

Ce qui est bon?

Ryan Haines / Autorité Android

Le LG Stylo 6 est un grand garçon, ce qui est idéal pour rattraper votre retard sur vos émissions préférées. Son écran de 6,8 pouces offre une résolution Full HD, qui surpasse facilement les autres options budgétaires de LG, et vous obtenez des haut-parleurs stéréo pour démarrer. Le rapport hauteur/largeur 20,5:9 signifie que vous aurez la meilleure expérience avec le contenu grand écran.

Presque tous les appareils économiques de LG offrent une qualité de construction et une sensation de main décentes, et le Stylo 6 ne fait pas exception. Les côtés sont suffisamment épais pour que vous puissiez garder une prise solide, et le panneau arrière en verre est plus haut de gamme que le prix ne le suggère.

L’écran Full HD et les haut-parleurs stéréo sont le rêve d’un observateur frénétique soucieux de son budget.

Nous devons également parler de la caractéristique déterminante du Stylo 6 : le stylet intégré. Il se cache le long du bord inférieur jusqu’à ce que vous soyez prêt à l’utiliser, puis c’est aussi simple que de cliquer sur un stylo. Le stylet lui-même est mince et en métal, et la pointe souple est réactive, avec une bonne détection de la paume. Vous pouvez également accéder directement à un bloc-notes si vous relâchez le stylet pendant que votre Stylo 6 est verrouillé, ce que je me suis retrouvé à utiliser fréquemment.

Le Stylo 6 offre également une excellente autonomie. Non, la cellule de 4 000 mAh n’est pas la plus grande parmi les téléphones à stylet, mais je n’ai eu aucun mal à passer plus d’une journée d’utilisation. Après tout, il n’a pas besoin d’utiliser une chasse de jus supplémentaire pour les vitesses 5G, donc le Stylo 6 peut simplement se concentrer sur le maintien des lumières allumées.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Ryan Haines / Autorité Android

Bien que le grand écran du Stylo 6 soit idéal pour le streaming, il peut être difficile à utiliser dans la vie de tous les jours. Certes, je n’ai pas les plus grandes mains, mais une utilisation à une main est à peu près hors de question si vous devez atteindre le haut de l’écran. Vous avez besoin de deux mains pour travailler le stylet de toute façon, mais ce serait bien d’atteindre une plus grande partie de l’écran sans lâcher ledit stylet.

De plus, ce stylet n’est pas un S Pen. Il est à ressort et l’arrière fait un bon clic, mais il n’offre pas beaucoup de fonctionnalités en dehors du fait d’appuyer sur l’écran ou d’écrire des notes. Il fait le travail, mais ne vous attendez pas à ce que des fonctionnalités similaires à celles de Samsung l’accompagnent.

LG a fait quelques choix logiciels intéressants sur le Stylo 6, à savoir le fait qu’il n’y a pas de tiroir d’applications par défaut. Le tiroir d’applications est l’une de mes choses préférées sur Android, car il me permet de garder mon écran d’accueil bien rangé. Vous pouvez cependant ramener le tiroir de l’application, mais vous devrez le rechercher dans le menu Paramètres.

Le plus gros problème que j’ai trouvé sur le Stylo 6 est le bloatware. Il est livré avec cinq jeux préinstallés, Facebook, Instagram, Tubi TV, Hotels.com, et plus encore. LG met également ses fonctionnalités de gestion comme un centre de mise à jour et un nettoyage intelligent dans ses propres applications alors qu’elles pourraient facilement faire partie du menu Paramètres. Au total, ces applications occupent près de 4 Go de stockage en plus d’un système déjà lourd de 18 Go, ce qui signifie que vous avez déjà perdu 22 Go de vos 64 Go de stockage. Vous pouvez au moins supprimer les jeux et les applications non LG si vous ne les voulez pas.

Le stylet est pratique, mais ce n’est pas un S Pen.

Le Stylo 6 se trouve parfois trop gros pour ses composants internes. La puce Helio P35 de MediaTek et les 3 Go de RAM ne peuvent pas toujours suivre, surtout en multitâche. Je ne pouvais pas passer de Twitter à YouTube sans ralentir les deux applications. Même des tâches aussi simples que le lancement d’une application et l’ouverture immédiate du clavier ont causé des retards.

J’apprécie que LG ait triplé le nombre de caméras arrière pour son Stylo 6, mais il n’a pas forcément choisi le meilleur ensemble. La plupart des prises de vue fonctionnent bien dans un bon éclairage, mais vous remarquerez qu’elles abandonnent les détails dès que vous effectuez un zoom avant. L’objectif ultra-large 5MP est particulièrement coupable de cela. L’application de l’appareil photo est victime des performances plus faibles de l’Helio P35 avec de longues attentes pour le traitement des prises de vue et les images semblent souvent bien pires dans l’aperçu en direct, ce qui rend plus difficile de savoir si votre prise de vue se déroulera bien.

Exemples d’appareils photo LG Stylo 6

Une image zoom 4x d’un nichoir prise avec LG Stylo 6 Une image AI Cam de livres prise avec LG Stylo 6 Une image en gros plan du grain de bois prise avec le LG Stylo 6 Une image d’un champignon prise avec LG Stylo 6 Un selfie standard pris avec le LG Stylo 6 Un selfie de portrait pris avec le LG Stylo 6

LG Stylo 6 spécifications

Écran LG Stylo 6

6,8 pouces

IPS LCD

1 080 x 2 460 (20,5 : 9)

Processeur

MediaTek Helio P35

RAM

3 Go

Espace de rangement

64 Go

Appareils photo

Triple caméra arrière :

13MP de large

5MP ultra-large

Profondeur 5MP

Devant:

13MP

Batterie

4 000 mAh

Classement IP

Rien

Logiciel

Livré avec Android 10

LG UX 9.0

Dimensions

171,2 x 77,7 x 8,6 mm

219g

Couleurs

blanche

Sécurité

Scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière

Avis LG Stylo 6 : Dois-je l’acheter ?

Ryan Haines / Autorité Android

Le LG Stylo 6 offre un excellent écran, un stylet pratique et une excellente autonomie. Vous constaterez également que la qualité de fabrication est bien supérieure au prix demandé. Cependant, le MediaTek Helio P35 le retient une fois que vous commencez à travailler trop dur. C’est un bon téléphone si vous souhaitez diffuser vos émissions grand écran préférées avec des haut-parleurs stéréo, mais ce n’est pas une phablette pour les gourmands. La sortie de LG de l’industrie des smartphones signifie également que vous ne devriez pas vous attendre à des mises à jour de sécurité à long terme.

Le Stylo 6 met en valeur l’écran, la batterie et plus encore.

Si vous voulez vraiment un téléphone avec un stylet qui ne coûte pas trop cher, vous devrez vous tourner vers Motorola. Le Moto G Stylus (299 $) et le Moto G Stylus 5G (399 $) sont d’excellents choix, et ils offrent des spécifications plus compétitives que le Stylo 6. D’un autre côté, vous pouvez toujours abandonner complètement le stylet et puiser dans le Motorola Moto G Power (249 $) avec son appareil photo principal de 49 MP et sa batterie de 5 000 mAh à la place.

LG Stylo 6

Le LG Stylo 6 montre qu’il n’est pas nécessaire de casser sa tirelire pour se procurer une phablette et un stylet. Il contient un MediaTek Helio P35, 64 Go de stockage extensible et une finition blanche accrocheuse qui ne manquera pas de faire tourner les têtes.