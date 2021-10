Test du Motorola Moto G Power (2021) : le géant de la batterie économique

La puissance semble parfois être le mot à la mode le plus galvaudé en ce qui concerne les smartphones. Il peut s’agir de la puissance de la caméra, de la puissance de traitement ou de la puissance de la batterie. Pour que la série Moto G Power conserve le pouvoir dans son nom année après année, Motorola lui donne de grosses chaussures à remplir. À quel point tient-il bien dans la neuvième année de la série Moto G? Découvrez-le dans notre revue Motorola Moto G Power (2021).

Ce qu’il faut savoir sur le Motorola Moto G Power (2021)

Motorola Moto G Power (3 Go / 32 Go) : 199 $

Motorola Moto G Power (4 Go/64 Go) : 249 $

Le Moto G Power est le membre intermédiaire du trio Moto G de Motorola pour 2021, juste entre le Moto G Play et la version non 5G du Moto G Stylus. Il est actuellement disponible dans une paire de configurations, et la version que nous avons testée est arrivée avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage à bord. Il a également atterri avec Android 10 prêt à l’emploi et une promesse d’Android 11 avec deux ans de mises à jour de sécurité. Les acheteurs du Royaume-Uni et du reste de l’Europe devront plutôt rechercher le Motorola Moto G9 Play – les deux appareils sont identiques, mais avec une marque légèrement différente.

Le processeur Snapdragon 662 de Qualcomm est le point culminant de la fiche technique du Moto G Power, qui, malgré la numérotation confuse, est une légère mise à niveau du Snapdragon 665 trouvé dans le dernier téléphone Moto G Power. La batterie de 5 000 mAh contribue fortement au surnom de puissance et offre une charge rapide de 15 W pour vous permettre de vous remettre rapidement en mouvement. Motorola a défini un HD + de 6,6 pouces comme visage de son Moto G Power, et il est livré avec une caméra selfie perforée.

Le Moto G Power est livré avec un bloc de charge et un câble USB-C dans la boîte, ainsi que des documents de démarrage simples et un outil d’éjection de carte SIM.

En ce qui concerne les autres options, le OnePlus Nord N200 est une alternative solide à 239 $. Il est légèrement plus abordable que le Moto G Power, et il ajoute des vitesses 5G dans le mix, avec un processeur Snapdragon 480 et Android 11 prêts à l’emploi. Le Galaxy A32 5G de Samsung est une autre option compatible 5G avec un chipset MediaTek Dimensity 720 et une matrice de caméras plus nette. Une dernière alternative de Motorola elle-même est le Moto G Play susmentionné. Il fait quelques sacrifices sur la fiche technique, mais il tombe à un prix inférieur à 200 $, difficile à battre.

Ce qui est bon?

Tous les traitements du monde ne vous feront pas grand-chose sans le pouvoir de garder les lumières allumées. Entrez dans l’énorme batterie de 5 000 mAh du Moto G Power. Le téléphone contient suffisamment de jus pour parcourir près de deux jours d’utilisation, avec une charge rapide de 15 W qui vous attend pour vous remettre en route. D’autres choix comme un écran HD+ et l’absence de 5G permettent également au Moto G Power de siroter plutôt que de se gaver de sa charge.

Les choix de consommation d’énergie de Motorola permettent au Moto G Power de fonctionner pendant des jours.

Un autre domaine dans lequel Motorola continue de livrer est son skin Android presque inexistant. Ce n’est pas tout à fait le stock d’Android, mais Motorola a appris à laisser le système d’exploitation couler sans ajouter beaucoup de bloatware en plus. Vous remarquerez que TikTok et Facebook sont prêts à l’emploi, mais vous pouvez les supprimer immédiatement.

J’ai également apprécié la configuration globale de la caméra du Moto G Power. L’objectif principal de 48 MP est réduit à 12 MP par défaut, mais vous pouvez l’ajuster pour des prises de vue en pleine résolution sans aucun effet en mode portrait. Vous pouvez même essayer la fonction de découpe de Motorola et laisser libre cours à votre imagination. Jetez un œil à l’image modifiée devant les pyramides pour voir ce que je veux dire. C’est surtout un gadget, mais cela peut faire sourire à peu près n’importe quel visage.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Bien sûr, tous les sacrifices de Motorola ne sont pas pour le mieux. La résolution HD+ peut faire des merveilles pour la durée de vie de la batterie, mais ce n’est pas la meilleure lorsque vous voulez vous gaver de vos émissions préférées. Il y a une pixellisation notable lorsque vous ouvrez des vidéos en plein écran, même avec des vidéos de résolution plus élevée. C’est bien d’avoir un grand écran de 6,6 pouces, mais Motorola n’en tire pas le meilleur parti.

Le Moto G Power est également limité en ce qui concerne la mémoire embarquée. Vous pouvez choisir entre 32 Go ou 64 Go de stockage, et la version d’Android de Motorola en absorbe 14 Go. Du côté positif, vous pouvez ajouter jusqu’à 512 Go sur une carte microSD pour vous donner un peu de répit.

Les 32 Go ou 64 Go de stockage de Motorola semblent assez serrés avec 14 Go de fichiers système intégrés.

Motorola n’a promis qu’une seule mise à jour logicielle majeure du Moto G Power – jusqu’à Android 11 – ce qui n’est pas suffisant en 2021, même pour un téléphone économique. Le Moto G Power n’obtiendra également que deux ans de mises à jour de sécurité qui le mèneront au début de 2023. Encore une fois, bien que ce ne soit pas le pire que nous ayons vu, ce n’est toujours pas à la hauteur.

Aussi amusantes que soient les options et les fonctionnalités de l’appareil photo de Motorola, l’objectif macro n’est pas toujours à la hauteur. La résolution 2MP ne peut tout simplement pas la couper à moins que vous ne parveniez à bien saisir votre sujet. Même des mains légèrement tremblantes vous donneront des résultats flous et vous devrez vous assurer d’avoir beaucoup de lumière. Une caméra ultra-large aurait été préférable.

Exemples de caméras Motorola Moto G Power

Une image en tons directs avec le rouge préservé Une image zoom standard d’une gare Une macro image d’une fleur Une image de découpe de moto modifiée Un selfie standard pris avec le Moto G Power Un selfie de portrait pris avec le Moto G Power

Spécifications du Motorola Moto G Power

Motorola Moto G PowerDisplay

6,6 pouces

IPS LCD

720 x 1600 (20:9)

Processeur

Qualcomm Snapdragon 662

RAM

3 Go

4 Go

Espace de rangement

32 Go

64 Go

Appareils photo

Triple caméra arrière :

48MP de large (f/1.7)

Macro 2MP (f/2.4)

Profondeur 2MP (f/2,4)

Devant:

8MP (f/2.0)

Batterie

5 000 mAh

Charge filaire 15W

Classement IP

Rien

Logiciel

Livré avec Android 10

Mise à jour vers Android 11 disponible sur certains marchés

Dimensions

165,3 x 75,9 x 9,5 mm

206,5 g

Couleurs

Gris éclair

Argent polaire

Sécurité

Lecteur d’empreintes digitales latéral

Test du Motorola Moto G Power : dois-je l’acheter ?

Si vous voulez un téléphone 4G durable pour moins de 300 $, le Motorola Moto G Power est un excellent choix. Sa batterie de 5 000 mAh contient suffisamment de jus pour vous permettre de tenir plus d’une journée à la fois, et la charge de 15 W signifie que vous ne passerez pas trop de temps dans une prise. Le Snapdragon 662 offre également suffisamment de punch pour rebondir entre les applications et les vidéos. L’écran de 6,6 pouces de Motorola n’est pas le plus net, et les caméras non plus sans un bon éclairage, mais les avantages l’emportent facilement sur les inconvénients.

Vous pouvez toujours jeter un œil au OnePlus Nord N200 (239 $) ou au Samsung Galaxy A32 5G (279 $) comme alternatives valables. Les deux ajoutent des vitesses 5G à l’équation, et le Galaxy offre un coup de pouce supplémentaire et une prise en charge logicielle plus longue pour seulement 30 $ de plus. Le OnePlus Nord N200 est l’un des moyens les plus abordables de profiter des vitesses les plus rapides de T-Mobile. Si vous préférez dépenser votre argent sur un autre téléphone Motorola, vous pouvez économiser de l’argent et acheter le Moto G Play (169 $).

Motorola Moto G Power 2021

Le Motorola Moto G Power contient suffisamment de jus pour vous permettre d’aller bien au-delà d’une journée avec la batterie de 5 000 mAh. Il possède un Snapdragon 662 et un appareil photo principal de 48 MP à la hauteur du surnom de Power.