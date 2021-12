Test du Motorola Moto G Power (2022) : un vrai casse-tête

Motorola utilise une formule fiable pour fabriquer son Moto G Power depuis quelques années maintenant : un grand écran, des appareils photo solides et une batterie massive. Cela a plutôt bien fonctionné pour l’édition 2021, même si ce n’était pas parfait. Désormais, le modèle 2022 propose une légère actualisation de la conception et quelques mises à jour critiques, mais est-ce suffisant pour maintenir la dixième génération de Motorola parmi les meilleurs téléphones Android économiques du marché ? Découvrez-le dans notre revue Motorola Moto G Power (2022).

Ce qu’il faut savoir sur le Motorola Moto G Power (2022)

Ryan Haines / Autorité Android

Motorola Moto G Power (4 Go de RAM 64 Go) : 199 $

Motorola Moto G Power (4 Go de RAM 128 Go) : 249 $

La série Moto G de Motorola est passée à un quatuor jusqu’en 2022, et le dernier Moto G Power se situe tout près du sommet. C’est toujours en dessous du Moto G Stylus mais au-dessus du Moto G Play et du Moto G Pure à petit budget. Vous pouvez le saisir dans l’une des deux configurations, avec jusqu’à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage à bord.

Le Moto G Power (2022) est arrivé avec Android 11 prêt à l’emploi, et nous devrions voir une future mise à jour vers Android 12 et deux ans de correctifs de sécurité. Les acheteurs européens devront surveiller l’inévitable Moto G11 Power, car récemment, Motorola a proposé des produits légèrement différents en dehors des États-Unis.

L’un des principaux changements pour le Moto G Power (2022) est le passage d’un chipset Snapdragon au MediaTek Helio G37. La RAM et le stockage améliorés par rapport au modèle de base 2021 renforcent l’image de marque du Moto G Power, tout comme la lourde batterie de 5 000 mAh. Cependant, Motorola a pris la curieuse décision de réduire la charge filaire de 15 W à seulement 10 W. Contrairement à de nombreux téléphones récents à moins de 300 $, l’appareil de Motorola n’offre aucune forme de prise en charge de la 5G.

La RAM et le stockage de base supplémentaires donnent au Moto G Power de Motorola un peu plus de punch à l’approche de 2022.

Le Moto G Power (2022) se termine par un écran HD+ de 6,5 pouces légèrement plus petit, doté d’une caméra centrale perforée. Malgré sa taille plus petite, la nouvelle version offre un taux de rafraîchissement de 90 Hz par rapport à la marque précédente de 60 Hz. Motorola a également déplacé le lecteur d’empreintes digitales du bouton d’alimentation latéral vers l’arrière.

Dans la boîte, vous trouverez un câble USB-A vers USB-C, un bloc de charge de 10 W et un outil d’éjection de SIM. Motorola inclut également les documents de base : un guide de démarrage rapide et des informations sur la garantie.

La bête budgétaire de Motorola a une concurrence féroce de la part du Samsung Galaxy A32 5G et du OnePlus Nord N200. Le Galaxy A32 5G est plus cher à 279 $, mais il ajoute la 5G et la politique de mise à jour robuste de Samsung au mélange avec une configuration de caméra solide. Le OnePlus Nord N200 est une option abordable compatible 5G à 239 $, bien qu’il soit un peu léger sur les futures mises à jour. Il y a aussi le reste de la gamme de Motorola à affronter, en particulier le Moto G Play toujours fiable.

Le Motorola G Power (2022) a été lancé en novembre mais n’a pas encore été mis en vente. Motorola dit qu’il sera disponible à l’achat « dans les mois à venir », avec Metro by T-Mobile et Republic Wireless en premier, avec Verizon, Boost Mobile, Xfinity Mobile, AT&T, Cricket, US Cellular et Google Fi, pour suivre. Il sera également éventuellement disponible débloqué auprès de Motorola et des principaux détaillants tiers, tels qu’Amazon et Best Buy.

Ce qui est bon?

Ryan Haines / Autorité Android

Motorola s’est rendu compte que vous n’avez pas besoin d’une finition brillante pour habiller un téléphone bon marché. Le Moto G Power arbore une série de crêtes surélevées sur un panneau arrière Dark Grove, avec un lecteur d’empreintes digitales arrière intégré au logo Motorola. Vous ne devriez pas avoir beaucoup de mal à éviter les taches et les empreintes digitales, et les arêtes rendent le téléphone plus facile à saisir que le modèle 2021.

J’apprécie également que Motorola ait ajouté un indice IP52 officiel à son appareil prêt pour l’aventure. Ce n’est peut-être pas le plus durable (Motorola n’a pas non plus spécifié quel verre est utilisé pour protéger l’écran), mais il est meilleur contre la poussière et les éclaboussures que les générations précédentes. Le lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière semble également bien fonctionner, je n’ai eu aucun problème avec les déverrouillages rapides lors de mes tests.

Les améliorations susmentionnées de la RAM de base et du stockage sont également les bienvenues. Si cela ne suffit pas, l’option 128 Go devrait être suffisamment d’espace, ou vous pouvez ajouter jusqu’à une carte microSD de 1 To. Motorola a également conservé la batterie standard de 5 000 mAh de la série Power, qui dure encore entre deux et trois jours en utilisation légère à modérée.

La triple caméra arrière du Moto G Power a récupéré quelques mégapixels supplémentaires et quelques nouvelles astuces.

Le Moto G Power nous a impressionnés l’année dernière avec sa configuration globale de caméra, et Motorola a affiné un peu plus les choses cette fois-ci. Il a déplacé le réseau de trois caméras du centre du panneau arrière vers le coin supérieur gauche et a fait passer la caméra principale de 48MP à 50MP. J’ai trouvé qu’il donnait des résultats solides dans la plupart des situations, surtout avec un bon éclairage.

Ryan Haines / Autorité Android

Motorola a une histoire de modes d’appareil photo amusants, y compris une option de découpe et un économiseur de couleurs, mais il a ajouté quelque chose de nouveau pour 2022. L’image ci-dessus utilise le mode Dual Capture de Motorola, ce qui signifie que vous pouvez appuyer une fois sur le bouton pour capturer à la fois un selfie et une photo. de ce que vous voyez. Vous pouvez également choisir entre une répartition uniforme 50/50 ou une configuration d’image dans l’image plus petite qui ressemble davantage à un appel vidéo. Ce n’est pas vraiment une nouvelle fonctionnalité pour les téléphones avec appareil photo à petit budget (vous vous souvenez des « bothies » de Nokia ?), mais c’est néanmoins une inclusion amusante.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Ryan Haines / Autorité Android

En plus des performances de la batterie de 5 000 mAh, la situation de charge est une grande déception. La limite de 10 W signifie que vous devrez attendre environ une heure pour une charge à 50%, et il a fallu un peu plus de deux heures pour remplir la batterie. C’est décevant de voir des vitesses de 10 W, mais c’est pire que Motorola ait ralenti les choses par rapport à la charge de 15 W l’année dernière.

Je ne suis pas non plus vendu sur le nouvel écran. Le taux de rafraîchissement de 90 Hz est une belle touche sur le papier, mais il est à peine perceptible dans la pratique. L’écran n’est pas non plus le plus riche en pixels, et les lunettes semblent avoir augmenté depuis la version 2021, en particulier le long des bords supérieur et inférieur. Motorola a légèrement réduit le rapport écran/corps, passant de 83 % à 79 %. Malheureusement, l’écran n’est pas très lumineux dans la plupart des conditions et est particulièrement sombre par temps nuageux.

Il n’y a toujours pas de NFC sur le Moto G Power, excluant les paiements sans contact. Cela devient un peu ridicule à ce stade. Motorola a eu NFC ici et là sur certains modèles, mais la série Power n’a pas eu la fonction de mise de table pendant trop longtemps. Il existe de nombreux autres téléphones abordables pour adopter la technologie, mais pas celui-ci.

Motorola a bien fait d’ajouter Android 11 prêt à l’emploi par rapport au précédent Moto G Power. Cependant, le timing est un peu inquiétant étant donné que le déploiement d’Android 12 est déjà en cours. Avec le Moto G Power (2022) susceptible de ne recevoir qu’une seule mise à jour de la version complète, rien ne garantit qu’il verra jamais Android 13. L’historique inégal de Motorola avec les mises à jour de sécurité pour les téléphones économiques est également quelque chose à garder à l’esprit lorsque l’on compare le téléphone à d’autres alternatives.

Dans un monde où les vitesses de charge s’accélèrent, Motorola est passé de 15W à 10W.

J’ai généralement vu de bons résultats avec la configuration de l’appareil photo du Moto G Power, bien qu’il y ait eu des moments où cela a été court. Pour commencer, l’identification des objets et la détection des contours en mode portrait ne sont pas très bonnes. J’ai essayé de capturer une image d’un lampadaire comme on le voit ci-dessous, seulement pour avoir la moitié du mur de pierre voisin encordé dans le portrait. L’objectif macro est principalement là pour plus de plaisir, mais 2MP n’est pas assez net. Mon dernier problème d’appareil photo vient du mode nuit de Motorola. Cela ne fonctionne tout simplement pas bien dans l’obscurité réelle. L’exemple d’image d’une grange dans la section ci-dessous a été prise dans une obscurité relative, et la seule zone à bénéficier du mode nuit était le ciel.

Motorola a choisi d’abandonner Qualcomm pour son dernier Moto G Power, passant au MediaTek Helio G37. Il s’agit essentiellement d’un Helio G35 amélioré, bien que l’analyse comparative suggère qu’il est moins puissant que le Snapdragon 662 du modèle Moto G Power de l’année dernière. Cela s’applique également à l’utilisation dans le monde réel. J’ai découvert que presque tous les rebonds entre les applications étaient accompagnés d’un bégaiement et que des choses aussi simples que l’ouverture du clavier étaient retardées. Le traitement de l’image est également très lent.

Exemples d’appareils photo Motorola Moto G Power (2022)

Une macro image d’une succulente Une image zoom 1x de petit texte Une image en mode nuit d’une grange Une image en mode portrait d’un lampadaire Une image de la boîte aux lettres du Père Noël Une image d’une fresque Une image de faible luminosité d’une maison Une macro image d’une poignée de porte Un selfie standard pris avec le Moto G Power 2022 Un selfie de portrait pris avec le Moto G Power 2022

Spécifications du Motorola Moto G Power (2022)

Motorola Moto G Power (2022)Affichage

ACL TFT IPS de 6,5 pouces

HD+ (1 600 x 720)

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Format 20:9

269ppi

Processeur

MediaTek Helio G37

Espace de rangement

64 ou 128 Go intégrés

Prise en charge de la carte microSD (jusqu’à 512 Go)

RAM

4 Go

Puissance

batterie de 5 000 mAh

Charge filaire 10W

Pas de recharge sans fil

Appareils photo

Arrière:

– 50MP de large, 1,3μm (Quad Pixel), ƒ/1,8

– Macro 2MP, 1,75μm, ƒ/2,4

– Profondeur 2MP, 1,75μm, ƒ/2,4

Devant:

– 8MP de large, 1,12μm, ƒ/2,0

Ports

Carte microSD (jusqu’à 512 Go)

USB-C (USB 2.0)

prise casque 3,5 mm

SIM

1 nano SIM

Connectivité

Pas de prise en charge NFC

Bluetooth 5.0

Pas de prise en charge 5G

Bandes

AT&T/Cricket :

4G : bande LTE 2/4/5/12/13/14/30/66/29

3G : bande WCDMA 1/2/4/5/8

2G : bande GSM 2/3/5/8

T-Mobile et tous les autres :

4G : bande LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/

17/25/26/38/41/66/71

3G : bande WCDMA 1/2/4/5/8

2G : bande GSM 2/3/5/8

Logiciel

Android 11

Durabilité

Certifié IP52

Dimensions et poids

167,24 x 76,54 x 9,36 mm

203g

Couleurs

Bosquet sombre

Test du Motorola Moto G Power 2022 : dois-je l’acheter ?

Ryan Haines / Autorité Android

Le Motorola Moto G Power (2022) n’est pas la pire option pour quelqu’un qui a besoin d’un nouveau téléphone avec un budget limité, mais il est difficile à recommander étant donné les nombreux reproches. Il contient une configuration de caméra solide, un indice de protection IP52 et un affichage (nominalement) plus fluide à 90 Hz. Cependant, il n’y a pas de prise en charge de la 5G, le processeur a été rétrogradé et la charge filaire est nettement plus lente que le modèle de l’année dernière. Il s’agit finalement de quelques pas en avant mineurs et de quelques pas en arrière très discutables pour Motorola. De plus, le manque de mises à jour au-delà d’Android 12 limite sa valeur à long terme.

Pour chaque amélioration du Moto G Power (2022), quelque chose d’autre trouve un moyen de revenir en arrière.

Si vous décidez finalement qu’il est préférable de choisir un téléphone économique différent, le Samsung Galaxy A32 5G (279 $) est probablement votre meilleur choix. Il contient la même batterie de 5 000 mAh avec une charge plus rapide de 15 W, un meilleur appareil photo macro 5 MP, une prise en charge 5G et des options de RAM et de stockage plus élevées. C’est un peu plus cher, mais les mises à niveau et l’excellent support logiciel de Samsung valent la peine de payer un supplément.

Si vous voulez une autre alternative compatible 5G, le prix du Nokia X100 (252 $) est un peu plus proche du Moto G Power. Il offre une batterie plus petite mais une charge solide de 18 W, un Full HD+ pour une meilleure visualisation des médias et un appareil photo ultra-large. Il y a aussi le propre Moto G Play de Motorola (2021) (169 $) qui fait quelques sacrifices supplémentaires, mais est plus rapide et a les mêmes excellentes performances de batterie bien qu’il soit moins cher.

Motorola Moto G Power 2022

Le Moto G Power est de retour avec quelques nouvelles rides. Il contient un processeur Helio G37, plus de RAM de base et de stockage, ainsi qu’un tout nouvel appareil photo principal de 50 MP.

