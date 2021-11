Test du Motorola Moto G Pure : un déjà-vu abordable

La série G de Motorola est devenue synonyme de téléphones de qualité et abordables. Ses Moto G Power, Play et Stylus sont parmi les options les plus populaires parmi les opérateurs aux États-Unis, en particulier les MVNO. Désormais, le roi du pouvoir budgétaire a un nouveau nom à ajouter à la liste. C’est ce qu’on appelle le Moto G Pure, et il s’inscrit comme le plus abordable du groupe. Voyons si ce nouveau visage peut être à la hauteur de l’héritage de la famille Moto G dans notre revue Moto G Pure.

Ce qu’il faut savoir sur le Motorola Moto G Pure

Motorola Moto G Pure (3 Go/32 Go) : 159,99 $

Le Moto G Pure est désormais le jeu le plus abordable de Moto-town. Il se situe à seulement 10 $ en dessous du Moto G Play, bien que vous puissiez avoir du mal à distinguer les deux appareils si vous regardez les fiches techniques. Le Moto G Pure a été mis en vente sur le propre site de Motorola, avec Amazon, Walmart, Best Buy et B&H Photo le 14 octobre. devrait frapper le Canada à une date ultérieure.

Sous le capot, vous trouverez un MediaTek Helio G25 alimentant le Moto G Pure. Le processeur d’entrée de gamme n’offre pas de support 5G, bien que ce ne soit pas une surprise à ce prix. Il est soutenu par 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, bien que vous en perdiez environ 8 Go pour le système et 3 Go supplémentaires pour les applications préinstallées. Du côté positif, vous pouvez ajouter une carte microSD pour augmenter votre stockage. Le Moto G Pure fonctionne avec une batterie de 4 000 mAh qui devrait pouvoir durer jusqu’à deux jours avant d’avoir besoin d’un chargeur. Un écran HD+ de 6,5 pouces relie tout ensemble, avec une encoche en forme de V pour la caméra selfie 5MP.

Motorola n’a pas encore abandonné les chargeurs dans les boîtes – le Moto G Pure est livré avec un bloc de 10 W et un câble USB-A vers USB-C. Vous obtenez un outil d’éjection de carte SIM et quelques documents essentiels, mais c’est à peu près tout.

Le Motorola Moto G Pure est incroyablement abordable à 159 $, mais ce n’est pas le seul dans la sphère budgétaire. Son rival le plus proche est le propre Moto G Play de Motorola, mais il est également en concurrence avec le Samsung Galaxy A12. Ces deux alternatives offrent des batteries plus grandes de 5 000 mAh, ainsi que des processeurs légèrement plus puissants.

Ce qui est bon?

Le Moto G Pure est presque identique au Moto G Play sur le papier, ce qui signifie que bon nombre des mêmes points positifs se perpétuent. Pour commencer, Motorola offre l’une des meilleures expériences Android en stock sur le marché. Il est léger, fluide et repose fortement sur les applications propriétaires de Google. Cela dit, mon Moto G Pure est arrivé avec une carte SIM Verizon à l’intérieur, j’avais donc une suite de bloatwares préinstallés – que vous pouvez supprimer pour la plupart (mais pas tous).

Motorola a également une fois de plus obtenu la bonne conception globale. La finition Deep Indigo (le seul coloris proposé) attire le regard et les arêtes surélevées tout au long du panneau arrière sont faciles à tenir. Le bouton d’alimentation texturé vous aide à le trouver sans regarder. La construction en plastique ne semble pas nécessairement premium, même si vous avez l’impression que vous pouvez laisser tomber le Moto G Pure plusieurs fois sans aucun mal. Motorola ne note aucune protection en verre renforcée, mais il a un indice IP52 pour repousser l’eau. Ce n’est pas beaucoup, mais c’est plus que ce que vous obtenez avec la plupart des téléphones super bon marché.

La finition Deep Indigo et My UX de Motorola se combinent pour une expérience bien au-dessus du prix de 159 $.

Tout comme le Moto G Play, vous trouverez un haut-parleur mono à côté du port USB-C sur le bord inférieur. Il offre une sortie claire presque jusqu’à plein volume, bien que vous puissiez parfois rencontrer une certaine distorsion lorsque vous le montez. Le Moto G Pure propose toujours une prise casque, située sur le bord supérieur juste à côté de l’écouteur. Que vous préfériez des écouteurs filaires ou un ensemble Bluetooth, la variété de connexions proposées – ainsi que le grand écran – rendent Netflix et Disney Plus plus tolérables en tant qu’applications préinstallées. C’est un bon téléphone pour le streaming multimédia sur un budget.

Le chipset Helio G25 du téléphone n’a eu aucun réel problème à suivre les tâches de base, bien qu’il ne s’agisse évidemment pas d’une centrale électrique. Je pouvais rebondir entre les applications, même si cela ralentissait un peu si je sautais dans un jeu puis revenais immédiatement. Cependant, la batterie de 4 000 mAh de Motorola a livré la marchandise. J’ai régulièrement poussé à travers deux jours d’utilisation.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Bien que la batterie fonctionne raisonnablement bien, l’expérience de charge est courte. Le Moto G Pure ne dépasse que 10 W, vous devrez donc vous rabattre sur une prise pendant un bon moment avant de revenir à pleine vitesse. Il a fallu une demi-heure pour passer d’une batterie morte à 23%, et un peu plus de deux heures pour remplir la cellule de 4 000 mAh.

Motorola a également conservé la même configuration de caméra que celle du Moto G Play, ce qui n’est pas toujours bon. Bien qu’il existe des fonctionnalités amusantes comme le mode Color Picker et Cutout, l’association d’un objectif large de 13 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP est insuffisante. De nombreux autres téléphones abordables ajoutent un troisième objectif au mélange pour un meilleur zoom ou des capacités ultra-larges. L’objectif principal offre toujours des résultats décents avec un bon éclairage, mais la faible luminosité et le zoom tombent presque immédiatement. Vous remarquerez peut-être également que le selfie standard ci-dessous abandonne très rapidement les détails de l’arrière-plan, presque au point de ressembler au mode portrait.

Motorola a conservé le même appareil photo Moto G Play, qui est décevant dans toutes les conditions sauf les meilleures.

J’apprécie que le Moto G Pure soit arrivé avec Android 11 à bord, mais son support à long terme est limité. Le téléphone ne recevra qu’une seule mise à jour majeure d’Android 12, sans promesse de mises à jour de sécurité après deux ans. La promesse de Motorola d’Android 12 est l’un des rares avantages par rapport au Moto G Play dans l’ensemble, bien que le Galaxy A12 au prix similaire atteigne également au moins Android 12 et soit pris en charge pendant quatre ans de mises à jour de sécurité.

Le Moto G Pure a peut-être fière allure, mais Motorola n’a fait aucun effort pour dissimuler la construction en plastique. Certains équipementiers donneront à leur plastique plus de poids et de durabilité, mais le Moto G Pure n’a pas cet avantage. Il arbore également de grosses lunettes en haut et en bas, ce qui donne au Moto G Pure une sensation inutilement grande.

Exemples d’appareils photo Motorola Moto G Pure

Une image de faible luminosité des fenêtres de grange prise avec le Moto G Pure Un gros plan de citrouilles pris avec le Moto G Pure Une image en mode portrait d’une tasse de café prise avec le Moto G Pure Une image Color Picker des arbres Une image d’un soleil en métal entouré de lierre prise avec le Moto G Pure Une image de feuilles en mode portrait prise avec le Moto G Pure Une image en basse lumière d’une lumière de grange prise avec le Moto G Pure Une image d’un panneau suspendu devant un ciel nuageux prise avec le Moto G Pure Un selfie standard avec le Moto G Pure Un portrait en selfie avec le Moto G Pure

Spécifications du Motorola Moto G Pure

Motorola Moto G PureDisplay

6,5 pouces

IPS LCD

1600 x 720 (20:9)

Processeur

MediaTek Helio G25

RAM

3 Go

Espace de rangement

32 Go

Appareils photo

Double caméra arrière :

13MP de large (f/2,2)

Profondeur 2MP (f/2,4)

Devant:

5MP (f/2,4)

Batterie

4 000 mAh

Charge filaire 10W

Classement IP

Rien

Logiciel

Android 11

Dimensions

167,4 x 75,6 x 8,8 mm

188g

Couleurs

Indigo profond

Sécurité

Lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière

Test du Motorola Moto G Pure : dois-je l’acheter ?

Le Motorola G Pure offre un bon rapport qualité-prix pour les acheteurs au budget serré. Il contient un grand écran agréable et My UX de Motorola est aussi léger et fluide que possible. La finition Deep Indigo est accrocheuse, les performances ne sont pas excellentes mais sont acceptables pour le prix, et elle a même un indice IP de base. En fin de compte, cependant, c’est un défi de recommander le Moto G Pure sur le Moto G Play, qui offre un peu plus de puissance et une batterie beaucoup plus grande pour seulement 10 $ de plus.

Si vous regardez au-delà de la série Moto G, le Nokia 3.4 (179 $) vaut la peine d’être considéré. Il contient un processeur Snapdragon 460, une caméra selfie perforée et le double du stockage intégré. Nous avons également mentionné le Samsung Galaxy A12 (179 $) qui continue d’être un choix populaire dans ce niveau de prix pour une raison grâce à sa grande batterie et à son appareil photo étonnamment solide. Un autre appareil Motorola qui vaut le détour est le Moto E (149 $). C’est une option encore plus abordable avec un écran légèrement plus petit et le chipset Snapdragon 632 de Qualcomm.

Motorola Moto G Pure

Le Motorola Moto G Pure offre une expérience Android claire et simple. Il contient un processeur MediaTek Helio G25 et une batterie de deux jours lorsque vous ne trouvez pas de prise.

